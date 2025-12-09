Опасность под пушистой шерстью: владельцы питомцев ежедневно рискуют, даже не подозревая об этом

Домашние животные приносят радость, снижают стресс и становятся частью семьи. Однако близкое соседство с ними способно обернуться неприятными последствиями для здоровья человека.
По статистике ВЦИОМ, почти у половины россиян есть кошка, а каждый третий держит собаку. Питомцы положительно влияют на психоэмоциональное состояние, однако совместная жизнь с ними требует внимательного отношения к вопросам гигиены и профилактики.
Исследования показывают, что сон с животными может усиливать тревожность и провоцировать бессонницу. Ночные движения питомцев, их шум и контакт во сне мешают полноценному отдыху, что в долгосрочной перспективе повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Но это лишь часть возможных проблем. Одной из самых частых реакций на контакт с животными становится аллергия. Распространено мнение, что её вызывает шерсть, однако на деле источником служат белки, содержащиеся в слюне, моче, секрете сальных желез и микрочастицах кожи питомца. Они оседают на мебели, одежде и предметах интерьера, долго оставаясь активными.
"Человек вдыхает аллергены, они попадают на слизистые оболочки дыхательных путей. Иммунная система принимает их за угрозу и вырабатывает гистамин и другие вещества, вызывающие симптомы аллергии", — пояснила эксперт лаборатории "Гемотест" Александра Филева.
Аллергия проявляется зудом, насморком, покраснением глаз, кашлем. В тяжелых случаях развивается отёк Квинке, сопровождающийся удушьем. Это опасное состояние требует немедленного вмешательства врачей.
Важно помнить, что аллергия может возникнуть внезапно, даже у тех, кто долгое время жил рядом с питомцем.
"Организм способен мириться с аллергеном до определённого предела, но при стрессе, болезни или гормональных изменениях порог чувствительности может снизиться, и появятся симптомы", — предупреждает Александра Филева.
Особое внимание нужно уделять мелким повреждениям кожи, которые оставляют кошки. Через такие микротравмы может передаваться бартонеллёз — заболевание, известное как "болезнь кошачьих царапин".
"Эта бактериальная инфекция вызывает воспаление лимфоузлов, лихорадку и общее недомогание. Любую царапину нужно сразу промыть водой с мылом, обработать перекисью водорода или хлоргексидином. При покраснении, отёке или повышении температуры необходимо обратиться к врачу", — отметила Филева.
Не менее важно помнить, что даже полностью домашние животные способны стать носителями инфекций. Среди наиболее распространённых — гельминтозы, токсоплазмоз, стригущий лишай и бешенство. Эти заболевания могут передаваться через слюну, шерсть или загрязнённые поверхности.
Грызуны, такие как хомяки и морские свинки, нередко являются переносчиками хантавируса и лептоспироза — инфекций, поражающих почки и лёгкие. Об этом сообщает издание "Известия".
Птицы и рептилии также могут быть источником опасных болезней.
"Попугаи и канарейки переносят орнитоз, а домашние рептилии нередко являются носителями сальмонелл", — добавила врач.
Эти заболевания особенно опасны для детей, пожилых людей и тех, у кого ослаблен иммунитет. Они сопровождаются повышенной температурой, слабостью и нарушением работы дыхательной или пищеварительной системы.
Чтобы снизить риски, необходимо строго соблюдать правила гигиены, регулярно мыть руки и не позволять животным контактировать с продуктами питания.
При правильном уходе и профилактике большинство этих угроз легко избежать. Главное — соблюдать санитарные нормы и не игнорировать первые симптомы недомогания.
Да, особенно если питомец выходит на улицу. Инфекция передаётся через фекалии или загрязнённые поверхности.
Промыть рану водой с мылом, обработать антисептиком и наблюдать за состоянием. При воспалении — обратиться к врачу.
Нет, но наследуется предрасположенность. Если у родителей есть аллергия, риск её развития у ребёнка повышается.
Минимум раз в год, но точную схему назначает ветеринар в зависимости от вида и условий содержания.
Да, орнитозом. Болезнь сопровождается кашлем, температурой и слабостью, поэтому при подозрении важно обратиться к врачу.
