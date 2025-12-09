Опасность под пушистой шерстью: владельцы питомцев ежедневно рискуют, даже не подозревая об этом

Совместный сон с животными может провоцировать бессонницу — эксперт Филева

Домашние животные приносят радость, снижают стресс и становятся частью семьи. Однако близкое соседство с ними способно обернуться неприятными последствиями для здоровья человека.

Болезни, передающиеся от домашних животных

По статистике ВЦИОМ, почти у половины россиян есть кошка, а каждый третий держит собаку. Питомцы положительно влияют на психоэмоциональное состояние, однако совместная жизнь с ними требует внимательного отношения к вопросам гигиены и профилактики.

Исследования показывают, что сон с животными может усиливать тревожность и провоцировать бессонницу. Ночные движения питомцев, их шум и контакт во сне мешают полноценному отдыху, что в долгосрочной перспективе повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Но это лишь часть возможных проблем. Одной из самых частых реакций на контакт с животными становится аллергия. Распространено мнение, что её вызывает шерсть, однако на деле источником служат белки, содержащиеся в слюне, моче, секрете сальных желез и микрочастицах кожи питомца. Они оседают на мебели, одежде и предметах интерьера, долго оставаясь активными.

"Человек вдыхает аллергены, они попадают на слизистые оболочки дыхательных путей. Иммунная система принимает их за угрозу и вырабатывает гистамин и другие вещества, вызывающие симптомы аллергии", — пояснила эксперт лаборатории "Гемотест" Александра Филева.

Аллергия проявляется зудом, насморком, покраснением глаз, кашлем. В тяжелых случаях развивается отёк Квинке, сопровождающийся удушьем. Это опасное состояние требует немедленного вмешательства врачей.

Важно помнить, что аллергия может возникнуть внезапно, даже у тех, кто долгое время жил рядом с питомцем.

"Организм способен мириться с аллергеном до определённого предела, но при стрессе, болезни или гормональных изменениях порог чувствительности может снизиться, и появятся симптомы", — предупреждает Александра Филева.

Опасность укусов и царапин

Особое внимание нужно уделять мелким повреждениям кожи, которые оставляют кошки. Через такие микротравмы может передаваться бартонеллёз — заболевание, известное как "болезнь кошачьих царапин".

"Эта бактериальная инфекция вызывает воспаление лимфоузлов, лихорадку и общее недомогание. Любую царапину нужно сразу промыть водой с мылом, обработать перекисью водорода или хлоргексидином. При покраснении, отёке или повышении температуры необходимо обратиться к врачу", — отметила Филева.

Не менее важно помнить, что даже полностью домашние животные способны стать носителями инфекций. Среди наиболее распространённых — гельминтозы, токсоплазмоз, стригущий лишай и бешенство. Эти заболевания могут передаваться через слюну, шерсть или загрязнённые поверхности.

Грызуны, такие как хомяки и морские свинки, нередко являются переносчиками хантавируса и лептоспироза — инфекций, поражающих почки и лёгкие. Об этом сообщает издание "Известия".

Орнитоз, сальмонеллёз и другие скрытые угрозы

Птицы и рептилии также могут быть источником опасных болезней.

"Попугаи и канарейки переносят орнитоз, а домашние рептилии нередко являются носителями сальмонелл", — добавила врач.

Эти заболевания особенно опасны для детей, пожилых людей и тех, у кого ослаблен иммунитет. Они сопровождаются повышенной температурой, слабостью и нарушением работы дыхательной или пищеварительной системы.

Чтобы снизить риски, необходимо строго соблюдать правила гигиены, регулярно мыть руки и не позволять животным контактировать с продуктами питания.

Домашние животные и риск заболеваний

Кошки и собаки чаще всего вызывают аллергию, передают гельминтов и стригущий лишай. Грызуны — источник лептоспироза, хантавируса, иногда паразитарных инфекций. Птицы могут переносить орнитоз, вызывающий пневмонию. Рептилии представляют риск заражения сальмонеллёзом.

При правильном уходе и профилактике большинство этих угроз легко избежать. Главное — соблюдать санитарные нормы и не игнорировать первые симптомы недомогания.

Советы по уходу за питомцами

Регулярно мойте руки после общения с животными. Делайте питомцам прививки и профилактическую обработку от паразитов. Следите за чистотой их лежанок, мисок и игрушек. Не позволяйте животным спать в одной кровати с детьми. При малейших признаках болезни у питомца обращайтесь к ветеринару. При проявлениях аллергии или кожных реакций — к врачу.

Вопросы о болезнях, передающихся от домашних животных

Можно ли заразиться от кошки токсоплазмозом?

Да, особенно если питомец выходит на улицу. Инфекция передаётся через фекалии или загрязнённые поверхности.

Что делать, если кошка поцарапала?

Промыть рану водой с мылом, обработать антисептиком и наблюдать за состоянием. При воспалении — обратиться к врачу.

Передаются ли аллергии по наследству?

Нет, но наследуется предрасположенность. Если у родителей есть аллергия, риск её развития у ребёнка повышается.

Как часто нужно делать прививки животным?

Минимум раз в год, но точную схему назначает ветеринар в зависимости от вида и условий содержания.

Может ли попугай заразить человека?

Да, орнитозом. Болезнь сопровождается кашлем, температурой и слабостью, поэтому при подозрении важно обратиться к врачу.