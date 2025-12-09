Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Хит Backstreet Boys удивил точностью реакции макак: эксперимент вышел за привычные рамки

Макаки синхронизируют движения с музыкой по данным исследования — Science X
Зоосфера

Тонкие движения макак, которые раньше казались хаотичными, оказались куда более осмысленными, чем предполагали даже опытные приматологи. Новые эксперименты показали: эти животные способны улавливать музыкальный ритм и подстраивать свои движения под темп композиции. Такой вывод удивил исследователей, ведь долгое время считалось, что подобное умение свойственно лишь видам с развитыми навыками вокального обучения.

Макака
Фото: Designed by Freepik by wirestock is licensed under publik domain
Макака

Как макаки учатся слышать и воспроизводить ритм

Исследователи решили проверить, могут ли макаки воспроизводить такт не только под метроном, но и под настоящие музыкальные композиции. Ранее животные уже проходили тренировки, в ходе которых учились синхронизировать движения с простым ритмическим сигналом. Музыкальные произведения представляют куда более сложную задачу: темп может меняться, ритмическая структура часто скрыта в многоуровневой звуковой ткани, а акценты распределены неравномерно.

Учёные выстроили эксперимент так, чтобы приматы постепенно переходили от одного этапа к другому. Небольшая порция сока служила им наградой за точное выполнение последовательности стуков. Чтобы запустить процесс, макаке требовалось разместить лапу на специальной планке — после этого начиналось воспроизведение музыки. Исчезающий с экрана желтый квадрат становился сигналом к тому, что нужно поднять лапу и синхронизировать удар с ритмом.

В одном из этапов эксперимента макакам предлагалось отбивать ритм под три разных музыкальных произведения. Несмотря на заметные различия между ними, приматы успешно подстраивали свои движения под каждое из них. Особенно значимым стало то, что при смещении тональности композиций на полтона животные продолжали сохранять синхронизацию. Это указывало на то, что они ориентируются не на абсолютные параметры звука, а на внутренний ритмический рисунок.

Чтобы лучше понять такие способности, полезно учитывать и общие механизмы восприятия, которые присущи многим видам. Например, связь между сенсорными стимулами и обработкой информации у животных исследуется довольно широко, и подобные результаты перекликаются с наблюдениями о том, как некоторые виды используют абстрактные принципы окружения, что продемонстрировано в материале о том, как животными движет не инстинкт, а рациональный расчёт — анализе когнитивных возможностей животных.

Во втором эксперименте учёные меняли структуру музыкальных композиций: разрезали их на фрагменты и переставляли части местами, тем самым разрушая ритмический каркас. В таких условиях макаки синхронизировались только тогда, когда сохранялись чёткие ритмические элементы. Этот этап стал важным подтверждением того, что животные ориентируются именно на структурированный ритм, а не просто на чередование звуков. Об этом сообщил журнал Science X.

Третья фаза эксперимента: свободное удержание ритма

На завершающем этапе приматам включали популярную композицию Everybody группы Backstreet Boys в трёх вариантах темпа и предлагали удерживать любой устойчивый ритм. Несмотря на то, что животные получали награду за соблюдение стабильного темпа, они продолжали следовать истинному ритму музыкального произведения. Это указывало на способность отличать внутреннюю структуру композиции от внешней мотивации.

Авторы исследования предложили новую идею — "гипотезу четырёх компонентов". Согласно ей, способность синхронизироваться с музыкой не обязательно связана с вокальным обучением. Она может возникать благодаря сочетанию нескольких универсальных функций: восприятию музыкального ритма, предсказанию следующего удара, способности реагировать на обратную связь и координации действий через систему поощрения.

И хотя эксперимент касается ритмического восприятия, его результаты интересны и в контексте эмоциональных и социальных способностей приматов. Например, в другом исследовании поднимался вопрос о том, как они реагируют на утрату — поведенческих особенностях приматов в моменты эмоциональных испытаний. Такие параллели показывают, насколько гибко приматы могут интерпретировать происходящее вокруг и реагировать на сложные сигналы среды.

Почему ритмические способности макак важны для науки

Для исследователей мозга подобные данные особенно ценны. Долгое время считалось, что способность двигаться в такт музыке — результат сложного вокального обучения, характерного для людей и некоторых птиц. Однако новые результаты показывают: базовые элементы музыкальности могут встречаться значительно шире. Макаки продемонстрировали умение отделять ритмические структуры от мелодических, предугадывать акценты и адаптировать движения к сложным звуковым стимулам.

Эти наблюдения помогают глубже понять механизмы, лежащие в основе восприятия музыки человеком. Музыка тесно связана с работой моторных зон мозга и нередко используется в реабилитации, где ритмические упражнения помогают улучшать координацию движений. Изучение поведения животных под музыку расширяет понимание того, как мозг предсказывает и интерпретирует повторяющиеся сигналы, формируя согласованные двигательные реакции.

Музыкальная синхронизация у макак и людей

Чтобы глубже оценить результаты исследования, важно сравнить музыкальные навыки человека и макаки. Люди обладают более развитой способностью к вокальному обучению, что позволяет им легко адаптироваться к разнообразию музыки. Макаки же ограничены в этом, и раньше считалось, что их ритмические способности заметно ниже.

Однако эксперимент показывает: сходств между нами больше, чем различий.

Макаки способны:

  • распознавать устойчивые ритмические паттерны;
  • предсказывать темп;
  • сохранять стабильный ритм при изменённой тональности;
  • ориентироваться на структуру произведения даже после его перестройки.

Эти выводы позволяют предположить, что восприятие ритма может быть свойственно многим видам животных и формироваться не только в тех эволюционных ветвях, где развилось сложное вокальное обучение.

Плюсы и минусы подхода к исследованию ритма у животных

Методика эксперимента открывает широкие перспективы для исследований, но вместе с тем имеет некоторые ограничения.

Плюсы:

  • отсутствие агрессивного вмешательства;
  • возможность изучения сложных когнитивных реакций;
  • углубление понимания работы сенсорных систем;
  • вклад в развитие прикладных нейронаук.

Минусы:

  • необходимость длительной адаптации животных;
  • зависимость результатов от системы наград;
  • вариативность поведения отдельных особей;
  • сложность интерпретации эмоциональных реакций.

Популярные вопросы о ритмических способностях макак

Могут ли макаки спонтанно двигаться под музыку?

Они способны синхронизироваться с ритмом, но обычно это требует обучения. Спонтанные реакции возможны, если ритм достаточно явный.

Почему важно изучать музыкальные реакции животных?

Это помогает понять, как мозг обрабатывает сложные звуковые сигналы, что важно для нейробиологии, психологии и реабилитационной практики.

Какой ритмический стимул эффективнее — метроном или музыка?

Метроном подходит для обучения базовой синхронизации, тогда как музыка позволяет проверить способность улавливать сложные структуры.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы музыка питомцы животные
Новости Все >
Подпорки, уборка и проветривание: ключевые этапы подготовки теплицы к зиме
Банки начнут привязывать существующие счета к ИНН — РБК
СВР раскрыла новую схему хищения западных средств, выделенных Украине
Смешение мебели, акцентные стены и малый ковёр портят гостиную — The Spruce
Бекон Пьяченца используют для обжаривания гусиной ноги — lacucinaitaliana
Холод увеличивает задержку выхода газа на давление по данным ГАЗ-К
Зима повышает требования к аптечке — First Edition First Aid Training Inc
UniCredit начал масштабное сокращение бизнеса в России
Новый водоносный горизонт площадью 1,2 млн км² найден в Амазонии — Университет Пара
Непрерывный режим работы кондиционера снижает зимние расходы энергии — Malatec
Сейчас читают
Гигантский люциан достигает 2,5 метра и более 400 кг — подтвердили учёные
Домашние животные
Гигантский люциан достигает 2,5 метра и более 400 кг — подтвердили учёные
Шерстяное пальто с кашемиром хорошо удерживает тепло
Красота и стиль
Шерстяное пальто с кашемиром хорошо удерживает тепло
Популярное
Ополосните волосы этой травой — и они начнут расти быстрее: какой рецепт пришёл из древности

Розмарин используют в уходе за волосами из-за его влияния на кожу головы и микроциркуляцию. Как сделать масло и настой и применять дома.

Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
Стрижка, которая идеально сидит на всех: как подобрать свой идеальный стиль без лишних усилий
Европейская автоотрасль трещит по швам: начался процесс, которого так боялись производители
Малахитовый гроб шелестнул тайной: находка СССР переворачивает представления о древних цивилизациях
Кристина Агилера использовала костюмы в личной жизни Игорь Буккер УАЗ-39094 стал тише благодаря новому моторному ковролину Сергей Милешкин Московский театр-студия продолжил работу после ухода Мастера Анжела Якубовская
Россия против Европы: тактика одной боеголовки, которая ломает НАТО
Год без фитофторы начинается в декабре: советский раствор добирается туда, куда химия не дотянется
Прямой разлом толщиной с карандаш: загадка каменного гиганта доводит исследователей до ступора
Прямой разлом толщиной с карандаш: загадка каменного гиганта доводит исследователей до ступора
Последние материалы
Регулярное удобрение улучшило рост инжирного дерева
Короткие чёрные дублёнки стали ключевой моделью сезона 2026
Фитильный полив ускорил формирование цветочных шапок
Зима повышает требования к аптечке — First Edition First Aid Training Inc
UniCredit начал масштабное сокращение бизнеса в России
Новый водоносный горизонт площадью 1,2 млн км² найден в Амазонии — Университет Пара
Непрерывный режим работы кондиционера снижает зимние расходы энергии — Malatec
Опубликованы три простых рецепта салатов с ананасом к празднику — "Белновости"
Больцано вводит ежедневный налог для туристов с собаками — член совета Вальхер
Война шимпанзе привела к резкому росту рождаемости — Science&Vie
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.