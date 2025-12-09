Он будто сошёл с картины: редкая птица с короной на голове и голосом, который невозможно забыть

Птенцы удода вылетают из гнезда через три недели — National Geographic

Он появляется в начале теплых месяцев и своим необычным "уп-уп-уп" словно объявляет приход весны. Удод — птица, которую невозможно спутать с другими: рыжее оперение, черно-белые полосы и пышный хохолок делают его настоящим украшением открытых ландшафтов. Рассказываем, где живет этот пернатый странник, чем питается и почему его считают одним из самых необычных птиц Евразии.

Фото: commons.wikimedia.org by El Golli Mohamed, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Птица удод

Кто такой удод

Ученые полагают, что история рода удодов началась более 45 миллионов лет назад — еще во времена эоцена. Эти птицы пережили ледниковые периоды и смену континентов, сохранив свой узнаваемый облик и привычки.

Удод относится к отряду птиц-носорогов, хотя по размерам и повадкам ближе к наземным пернатым вроде дятлов или скворцов. Его научное название — Upupa epops, а латинское слово upupa повторяет звуки, которые издает самец во время пения.

В разных языках имя птицы звучит похоже: английское hoopoe, французское huppe или немецкое Wiedehopf — все они передают тот же ритмичный звук. Орнитологи считают, что голос удода нужен для обозначения территории и привлечения самки в брачный период.

"Голос удода слышен издалека — он служит для привлечения самки и обозначения территории", — говорится в данных орнитологического портала BirdLife International.

Как выглядит удод

На первый взгляд удод кажется декоративной птицей — словно созданной для иллюстраций в старинных книгах. Однако его яркость имеет практическое значение. Длина тела взрослой особи достигает 25-32 см при массе до 90 граммов. Перья окрашены в теплые рыже-оранжевые тона, крылья и хвост контрастно расписаны черно-белыми полосами.

Хохолок — главный элемент внешности удода. В спокойном состоянии он лежит, словно прическа, а в момент тревоги или возбуждения распускается веером, создавая эффект миниатюрной короны. У молодых птиц хохолок меньше и менее выразителен, а клюв короче и прямее, чем у взрослых.

Длинный, изогнутый клюв помогает удоду искать пищу: он буквально "зондирует" землю, доставая насекомых, личинок и червей. Глаза у птицы темно-бурые, ноги — короткие, но сильные, свинцово-серого оттенка. Они идеально приспособлены для ходьбы по земле, ведь большую часть времени удод проводит именно там, а не на деревьях.

Самцы обычно немного крупнее и ярче окрашены, чем самки, но в целом различия между полами невелики. Птенцы вылупляются слепыми, покрытыми редким пухом, и уже через три недели становятся полностью оперенными и готовыми к полетам. Об этом сообщает издание National Geographic.

Где живет удод

Ареал удода огромен: от побережья Атлантики до восточной окраины Азии и почти всей Африки. Эта птица избегает только суровых северных широт и безжизненных пустынь. В Европе удоды предпочитают южные регионы — Испанию, Италию, Грецию, где можно встретить их в виноградниках, садах и на полях.

В Азии удоды гнездятся в Монголии, Китае, Индии, Вьетнаме, а в России — в степных и лесостепных зонах. Их можно увидеть на юге страны, в Поволжье, на Алтае, в Забайкалье и на Кавказе. В Центральной России удоды — гости перелетные: появляются весной и исчезают к осени, направляясь в теплые страны.

Особенности сезонных перелётов удодов во многом схожи с поведением других перелётных птиц, которые ежегодно совершают тысячные миграции, преодолевая моря и горы ради гнездовий и корма.

Птицы селятся поблизости от человека — на окраинах сел, в старых садах, вблизи пастбищ. Главное для них — мягкая почва, где легко добывать корм, и подходящие укрытия: дупла деревьев, трещины в скалах, ниши в стенах.

Чем питается удод

Рацион удода делает его настоящим помощником фермера. Птица питается в основном насекомыми: жуками, кузнечиками, медведками, муравьиными яйцами, гусеницами. Иногда удод ловит мелких ящериц или лягушат, а крупных насекомых перед едой бьет о землю, чтобы удалить жесткие части.

Благодаря такому меню удоды уничтожают множество вредителей — куколок шелкопряда, личинок мух и навозников. В некоторых странах их даже охраняют как "санитаров" сельского хозяйства.

"Удода нередко называют пастушком за то, что он часто сопровождает коров и овец, подбирая вспугнутых ими насекомых", — говорится в описании на портале BBC Earth.

Как поет удод

Пение удода — один из самых узнаваемых звуков весенних полей. Его глухое "уп-уп-уп" слышно на расстоянии до двух километров. Весной самцы становятся особенно активными: их песни служат одновременно и брачным призывом, и сигналом для соперников.

Во время пения птица поднимает хохолок, слегка подрагивая им в такт звукам. Когда самка выбрана, удод становится молчаливее — теперь ему нужно лишь охранять гнездо и выкармливать потомство.

Исследования показывают, что вокальное обучение птиц может быть древнее человеческой речи — и удоды тому подтверждение. Их ритмичные звуки не только служат сигналом, но и демонстрируют сложную систему коммуникации внутри вида.

Главное об удоде

Удод — яркая и запоминающаяся птица с рыжим оперением и короной-хохолком. Его ареал простирается от Европы до Африки и Азии, а пение "уп-уп-уп" сделало его символом весны. Удод полезен для экосистем и сельского хозяйства, ведь уничтожает вредных насекомых. Несмотря на перемены климата и деятельность человека, эти птицы продолжают радовать людей своим присутствием и уникальной красотой.

Сравнение с другими птицами

Удод — птица уникальная, но некоторые черты сближают его с другими представителями пернатого мира. Например, по повадкам он напоминает наземных дятлов: оба вида проводят много времени на земле и питаются насекомыми, добывая их из почвы. Однако, в отличие от дятла, удод не долбит древесину и не строит гнезда в стволах, а ищет уже готовые дупла или щели в стенах.

С кукушкой удода объединяет обширный ареал и миграционный образ жизни, но кукушка отличается хитростью — она подбрасывает свои яйца в чужие гнезда, тогда как удод самостоятельно высиживает потомство.

По яркости окраса и пению удода можно сравнить со скворцом, однако последний предпочитает жить в городах и больших колониях, а удод — одиночка, избегающий шума и суеты.

Такое сочетание черт делает удода своеобразным символом "середины" между степными и лесными птицами — не хищник, не певчий, но обладающий своими выразительными чертами и важной экологической ролью.

Частые вопросы об удодах

1. Почему удод пахнет необычно?

Гнезда удодов действительно обладают резким запахом. Он возникает из-за секрета желез птенцов и самки, который отпугивает хищников и паразитов. Этот естественный "аромат" помогает выжить потомству.

2. Можно ли увидеть удода в городе?

Иногда — да. В последние годы удоды всё чаще появляются в пригородах и на дачных участках, где есть насекомые и старые деревья. Однако в шумных мегаполисах они встречаются крайне редко.

3. Чем опасны для удодов люди?

Главные угрозы — вырубка старых деревьев, обработка полей пестицидами и сокращение кормовой базы. Из-за этого во многих странах птицу заносят в списки видов, требующих охраны.

4. Сколько времени удод проводит в пути во время миграции?

Путь от Европы до Африки занимает около трёх недель. Птицы летят малыми группами, преодолевая в день до 300 километров, что сопоставимо с маршрутом других перелётных видов.

5. Почему удода называют символом весны?

Потому что его пение слышно одним из первых — уже в марте. Когда другие птицы ещё молчат, удод своим "уп-уп-уп" будто объявляет о начале нового сезона.

Удод — не просто красивая птица, а живая иллюстрация того, как природа сочетает изящество и пользу. Он украшает степи и сады, очищает землю от вредных насекомых и служит напоминанием о хрупком равновесии экосистем. С каждым весенним "уп-уп-уп" удод словно возвращает нас к простому ощущению жизни — к миру, где важны тепло, движение и голос природы, который не затихает уже миллионы лет.