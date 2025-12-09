Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Рыбак едва не лишился дара речи: в сети у берегов Эвбеи попал один из самых опасных хищников моря

Акула-мако попала в рыбацкие сети у побережья Эвбеи — Ta Nea
Зоосфера

Неспокойное утро пережил рыбак на острове Эвбея: во время обычного выхода в море он обнаружил в своих сетях гигантскую акулу. Хищница оказалась представителем редкого вида — мако, известной как самая быстрая акула планеты. Об этом сообщает издание Ta Nea.

Рыбак вытягивает сеть
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Рыбак вытягивает сеть

Неожиданный улов у берегов Эвбеи

Инцидент произошёл в прибрежной зоне между Акти-Нирей и промышленным объектом AGET. Рыбак из Аливери, занимающийся ловлей на мелководье, внезапно заметил в своих сетях мощное движение. Когда он приблизился, стало ясно — перед ним не обычная морская рыба, а настоящий гигант, чьи размеры и форма плавника не оставляли сомнений: это была акула-мако (Isurus oxyrinchus).

Это редкий случай для Эвбеи, ведь мако обычно обитает в открытом море, где глубина превышает сотни метров. Она редко подходит близко к берегам, но иногда выходит на мелководье, преследуя добычу — тунца, скумбрию или рыбу-меч.

Гепард морей: самая быстрая акула планеты

Мако по праву называют "гепардом океана". Её тело идеально приспособлено для стремительных рывков: обтекаемая форма, мощные мышцы и особая структура кожи позволяют развивать скорость до 70 километров в час. Эта акула может прыгать над водой, преодолевая несколько метров в высоту, что делает её одним из самых зрелищных хищников морей.

Несмотря на устрашающую репутацию, акула-мако крайне редко нападает на людей. Учёные отмечают, что такие инциденты чаще связаны с провокационными действиями со стороны человека или ситуациями, когда акула путает дайвера с добычей.

Местные в шоке, но без паники

Новость о пойманной акуле быстро разлетелась по округе, вызвав бурное обсуждение среди жителей Аливери. Одни делились фотографиями в соцсетях, другие приходили к рыбацкому причалу, чтобы собственными глазами увидеть морского гиганта. Для большинства это стало событием, которое они прежде видели лишь в документальных фильмах.

Экологи призвали сохранять спокойствие, подчеркнув, что присутствие мако в прибрежных водах не свидетельствует об угрозе. Чаще всего такие появления кратковременны — после охоты акула возвращается в открытое море.

Особенности вида и его роль в экосистеме

Акула-мако относится к семейству ламновых и считается близкой родственницей белой акулы. При длине до четырёх метров и массе более полутонны она остаётся изящной и маневренной. Её рацион включает средних рыб, кальмаров и иногда мелких акул.

В экосистеме океанов мако играет роль естественного регулятора численности рыбных популяций. Учёные считают, что исчезновение этого вида привело бы к нарушению баланса в морских пищевых цепях. Именно поэтому охота на мако во многих странах ограничена международными соглашениями.

Сравнение: мако и другие акулы

Чтобы понять масштаб увиденного на Эвбее, достаточно сравнить мако с другими известными хищниками:

  • Акула-мако: длина до 4 м, скорость до 70 км/ч, питается тунцом и рыбой-меч.
  • Белая акула: длина до 6 м, мощный хищник, охотится на морских млекопитающих.
  • Синяя акула: длина до 3 м, встречается в умеренных водах, часто мигрирует к берегам.

Крупные хищники морей хорошо изучены, но время от времени появляются находки, которые меняют представления учёных — например, обнаружение древних акульих позвонков возрастом 115 миллионов лет, как у гигантской акулы.

Мако заметно выделяется своей скоростью и энергичностью, но не агрессивностью — она избегает контакта с человеком.

Морская жизнь у берегов Греции

Греческие воды изобилуют разнообразными видами морской фауны. Здесь встречаются дельфины, черепахи каретта, стаи тунца и, время от времени, крупные хищники вроде мако или синей акулы. Их присутствие свидетельствует о здоровом состоянии морской экосистемы, где сохраняется баланс между видами.

Специалисты подчёркивают: чем богаче морская жизнь, тем больше вероятность увидеть редких гостей - и тем выше ценность природных акваторий Эгейского моря.

Популярные вопросы

Опасна ли акула-мако для людей

Нет, случаи нападений крайне редки. Обычно они происходят по ошибке или в результате провокаций.

Почему её называют гепардом моря

Из-за способности развивать скорость до 70 км/ч и совершать мощные прыжки из воды.

Можно ли встретить мако у берегов Греции

Да, но такие случаи единичны. Эти акулы предпочитают глубокие воды, заходя к берегам лишь во время охоты.

Что делать, если в сети попала акула

Не пытаться её удерживать — сообщить рыбоохранным службам или морским биологам.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы природа животные экология
