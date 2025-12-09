Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

У берега Триеста всплыл морской гигант: люди думали, что акула, но правда оказалась не так проста

Рыбу-луну впервые за сезон заметили в Триестском заливе — Triesteallnews
Зоосфера

Необычный морской гость вызвал переполох у жителей побережья Триеста. В заливе Мирамаре очевидцы заметили огромную рыбу, которая, скользя под самой поверхностью воды, напоминала акулу. Однако это оказался вовсе не хищник, а редкий морской гигант — рыба-луна. Об этом сообщает Triesteallnews.

Рыба-луна в воде
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Рыба-луна в воде

Гигант Адриатики

Редкое появление рыбы-луны (лат. Mola mola) в прибрежных водах Адриатики стало настоящим событием для учёных и местных жителей. Несмотря на то что этот вид встречается во всех океанах и морях умеренного и тропического поясов, вблизи берега его увидеть почти невозможно. Рыба-луна предпочитает открытые участки моря, где глубина и температура воды оптимальны для её огромного тела. Поэтому случаи, когда она приближается к берегу, всегда вызывают особый интерес у специалистов.

Эта рыба — один из самых тяжёлых костных обитателей планеты. Взрослые особи могут весить от 200 до 400 килограммов и достигать длины более двух метров. Несмотря на свои внушительные размеры, рыба-луна не представляет опасности для человека: она питается в основном планктоном, медузами и мелкими беспозвоночными.

Встреча, снятая на видео

Необычное наблюдение произошло утром, когда двое жителей Триеста — Николо Гаспери и Николас Старк — заметили у поверхности воды большое плавательное тело. Сначала им показалось, что это может быть акула: рыба двигалась медленно, но её плавник заметно выступал из воды. Лишь подойдя ближе, мужчины поняли, что перед ними редкий представитель морской фауны — рыба-луна.

Они сняли короткое видео, на котором гигант плавно покачивается у буя Палома, и передали запись в Морской заповедник Мирамаре. Позже специалисты опубликовали кадры в социальных сетях и подтвердили, что это действительно Mola mola.

Охрана морской фауны в Мирамаре

Морской заповедник Мирамаре, расположенный у подножия одноимённого замка, — одно из старейших природоохранных учреждений Италии. Его территория охватывает прибрежные воды Верхней Адриатики, где сосредоточено множество редких видов рыб, моллюсков и водорослей.

Главная миссия заповедника — сохранение морского биоразнообразия и просвещение жителей региона. Такие случаи, как наблюдение рыбы-луны, специалисты называют примером "гражданской науки" — когда обычные люди помогают учёным фиксировать природные явления и собирать данные для исследований.

"Подобные наблюдения имеют большое значение для изучения поведения и миграции редких видов", — отмечают представители заповедника Мирамаре.

Удивительная анатомия рыбы-луны

Рыба-луна уникальна не только своими размерами. Её тело лишено хвостового плавника и кажется сплюснутым с боков, из-за чего создаётся впечатление, будто она "приплюснута" сверху вниз. Несмотря на необычную форму, рыба прекрасно адаптировалась к жизни в толще воды и может преодолевать большие расстояния в поисках пищи.

Учёные считают, что Mola mola играет важную роль в экосистемах океанов: она помогает регулировать численность медуз, активно поедая их в сезон цветения. Кроме того, это вид, чувствительный к изменению температуры воды и загрязнению морей, что делает его своеобразным индикатором экологического состояния региона.

Почему встреча в заливе Мирамаре — редкость

Обычно рыба-луна держится на расстоянии от берегов, но иногда течения или поиски корма приводят её ближе к суше. В таких случаях животное может долго плавать у поверхности, подставляя тело солнечным лучам — отсюда и второе название, "рыба-солнце". Учёные считают, что таким образом рыба восстанавливает температуру тела после пребывания на глубине.

Появление рыбы-луны вблизи Триеста совпало с устойчивым потеплением воды в Адриатике, что, вероятно, и стало одной из причин её визита.

Рыба-луна и другие морские гиганты

Если сравнивать рыбу-луну с другими крупными обитателями океанов, то её размеры уступают лишь некоторым видам акул и скатов. В отличие от них, она ведёт мирный образ жизни и не нападает на других рыб.

  • Рыба-луна: до 3 м в длину, вес до 1 т, питается медузами.
  • Акула-молот: до 6 м, хищник, обитает в тёплых водах.
  • Манта: до 7 м в размахе плавников, фильтратор, питается планктоном.

Такое сравнение помогает понять, насколько уникален этот вид — гигант без агрессии, символ спокойствия и силы морской природы. Подобные сопоставления часто делают при изучении крупных обитателей океанов.

Популярные вопросы

Можно ли встретить рыбу-луну в Средиземном море

Да, это космополитичный вид, который встречается во всех морях умеренных и тропических широт, включая Адриатику.

Опасна ли рыба-луна для человека

Нет, этот вид полностью безвреден. Он не имеет зубов и питается исключительно мягкими морскими организмами.

Почему её называют рыбой-солнцем

Из-за привычки подниматься к поверхности и лежать боком под солнечными лучами, словно "греясь".

Какой максимальный размер может достигать рыба-луна

По данным морских биологов, самые крупные экземпляры достигают трёх метров в длину и более тонны веса.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы природа животные экология
Новости Все >
Девушка Павла Дурова оказалась русской только на 28%
Совместные инициативы усиливают финансовую отдачу Львов
МВФ ждёт от Украины $171 млн
В Швейцарии спешно раскапывают гробницу железного века — AAFR
Исследования показали ухудшение выносливости после ночи без сна — Т-Ж
Химические реагенты зимой разрушают лакокрасочное покрытие авто — Actualno
Опрыскивание тёплой водой 50–55 °C защищает листья от переохлаждения
Метаанализ показал отсутствие прироста мышечных волокон у людей — IronMan
Первые символы VIN-кода помогают определить страну производства авто — actualno
Рост спроса на новостройки в 2026 году спрогнозировал эксперт Трепольский
Сейчас читают
Короткие интервалы отдыха увеличивают общую нагрузку
Новости спорта
Короткие интервалы отдыха увеличивают общую нагрузку
Шимпанзе изгоняют зараженных сородичей — National Geographic
Домашние животные
Шимпанзе изгоняют зараженных сородичей — National Geographic
Песня "Дельфин и русалка" появилась благодаря памятнику
Шоу-бизнес
Песня "Дельфин и русалка" появилась благодаря памятнику
Популярное
Ополосните волосы этой травой — и они начнут расти быстрее: какой рецепт пришёл из древности

Розмарин используют в уходе за волосами из-за его влияния на кожу головы и микроциркуляцию. Как сделать масло и настой и применять дома.

Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
Пять минут до конца Европы: реальный сценарий ядерной войны без США
Россия против Европы: тактика одной боеголовки, которая ломает НАТО
Малахитовый гроб шелестнул тайной: находка СССР переворачивает представления о древних цивилизациях
Стрижка, которая идеально сидит на всех: как подобрать свой идеальный стиль без лишних усилий
Приветствия котов зависят от пола вошедшего человека — Ethology Александр Рощин Монумент Йонагуни обнаружен у Рюкю в 1986 году — геолог Масааки Кимура Игорь Буккер Мир через слабость: США не потянут военный конфликт с Китаем Любовь Степушова
Прямой разлом толщиной с карандаш: загадка каменного гиганта доводит исследователей до ступора
Маникюр, который изменит 2026 год: пять трендов, обещающих покорить ленты, салоны и сердца модниц
Макрон начал грозит Китаю пошлинами
Макрон начал грозит Китаю пошлинами
Последние материалы
Девушка Павла Дурова оказалась русской только на 28%
Соль на углях обеспечивает равномерное приготовление мяса на гриле — Tudogostoso
Совместные инициативы усиливают финансовую отдачу Львов
МВФ ждёт от Украины $171 млн
В Швейцарии спешно раскапывают гробницу железного века — AAFR
Исследования показали ухудшение выносливости после ночи без сна — Т-Ж
Салат с тунцом, нутом и помидорами черри получается сытным, но лёгким — Vita
Химические реагенты зимой разрушают лакокрасочное покрытие авто — Actualno
Восковой слой на фруктах удерживает загрязнения — доцент Мария Золотарева
Рыбу-луну впервые за сезон заметили в Триестском заливе — Triesteallnews
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.