У берега Триеста всплыл морской гигант: люди думали, что акула, но правда оказалась не так проста

Рыбу-луну впервые за сезон заметили в Триестском заливе — Triesteallnews

Необычный морской гость вызвал переполох у жителей побережья Триеста. В заливе Мирамаре очевидцы заметили огромную рыбу, которая, скользя под самой поверхностью воды, напоминала акулу. Однако это оказался вовсе не хищник, а редкий морской гигант — рыба-луна. Об этом сообщает Triesteallnews.

Гигант Адриатики

Редкое появление рыбы-луны (лат. Mola mola) в прибрежных водах Адриатики стало настоящим событием для учёных и местных жителей. Несмотря на то что этот вид встречается во всех океанах и морях умеренного и тропического поясов, вблизи берега его увидеть почти невозможно. Рыба-луна предпочитает открытые участки моря, где глубина и температура воды оптимальны для её огромного тела. Поэтому случаи, когда она приближается к берегу, всегда вызывают особый интерес у специалистов.

Эта рыба — один из самых тяжёлых костных обитателей планеты. Взрослые особи могут весить от 200 до 400 килограммов и достигать длины более двух метров. Несмотря на свои внушительные размеры, рыба-луна не представляет опасности для человека: она питается в основном планктоном, медузами и мелкими беспозвоночными.

Встреча, снятая на видео

Необычное наблюдение произошло утром, когда двое жителей Триеста — Николо Гаспери и Николас Старк — заметили у поверхности воды большое плавательное тело. Сначала им показалось, что это может быть акула: рыба двигалась медленно, но её плавник заметно выступал из воды. Лишь подойдя ближе, мужчины поняли, что перед ними редкий представитель морской фауны — рыба-луна.

Они сняли короткое видео, на котором гигант плавно покачивается у буя Палома, и передали запись в Морской заповедник Мирамаре. Позже специалисты опубликовали кадры в социальных сетях и подтвердили, что это действительно Mola mola.

Охрана морской фауны в Мирамаре

Морской заповедник Мирамаре, расположенный у подножия одноимённого замка, — одно из старейших природоохранных учреждений Италии. Его территория охватывает прибрежные воды Верхней Адриатики, где сосредоточено множество редких видов рыб, моллюсков и водорослей.

Главная миссия заповедника — сохранение морского биоразнообразия и просвещение жителей региона. Такие случаи, как наблюдение рыбы-луны, специалисты называют примером "гражданской науки" — когда обычные люди помогают учёным фиксировать природные явления и собирать данные для исследований.

"Подобные наблюдения имеют большое значение для изучения поведения и миграции редких видов", — отмечают представители заповедника Мирамаре.

Удивительная анатомия рыбы-луны

Рыба-луна уникальна не только своими размерами. Её тело лишено хвостового плавника и кажется сплюснутым с боков, из-за чего создаётся впечатление, будто она "приплюснута" сверху вниз. Несмотря на необычную форму, рыба прекрасно адаптировалась к жизни в толще воды и может преодолевать большие расстояния в поисках пищи.

Учёные считают, что Mola mola играет важную роль в экосистемах океанов: она помогает регулировать численность медуз, активно поедая их в сезон цветения. Кроме того, это вид, чувствительный к изменению температуры воды и загрязнению морей, что делает его своеобразным индикатором экологического состояния региона.

Почему встреча в заливе Мирамаре — редкость

Обычно рыба-луна держится на расстоянии от берегов, но иногда течения или поиски корма приводят её ближе к суше. В таких случаях животное может долго плавать у поверхности, подставляя тело солнечным лучам — отсюда и второе название, "рыба-солнце". Учёные считают, что таким образом рыба восстанавливает температуру тела после пребывания на глубине.

Появление рыбы-луны вблизи Триеста совпало с устойчивым потеплением воды в Адриатике, что, вероятно, и стало одной из причин её визита.

Рыба-луна и другие морские гиганты

Если сравнивать рыбу-луну с другими крупными обитателями океанов, то её размеры уступают лишь некоторым видам акул и скатов. В отличие от них, она ведёт мирный образ жизни и не нападает на других рыб.

Рыба-луна: до 3 м в длину, вес до 1 т, питается медузами.

до 3 м в длину, вес до 1 т, питается медузами. Акула-молот: до 6 м, хищник, обитает в тёплых водах.

до 6 м, хищник, обитает в тёплых водах. Манта: до 7 м в размахе плавников, фильтратор, питается планктоном.

Такое сравнение помогает понять, насколько уникален этот вид — гигант без агрессии, символ спокойствия и силы морской природы. Подобные сопоставления часто делают при изучении крупных обитателей океанов.

Популярные вопросы

Можно ли встретить рыбу-луну в Средиземном море

Да, это космополитичный вид, который встречается во всех морях умеренных и тропических широт, включая Адриатику.

Опасна ли рыба-луна для человека

Нет, этот вид полностью безвреден. Он не имеет зубов и питается исключительно мягкими морскими организмами.

Почему её называют рыбой-солнцем

Из-за привычки подниматься к поверхности и лежать боком под солнечными лучами, словно "греясь".

Какой максимальный размер может достигать рыба-луна

По данным морских биологов, самые крупные экземпляры достигают трёх метров в длину и более тонны веса.