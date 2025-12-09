Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

В бездну сбросили тушу коровы — и тьма ожила: таинственные существа вышли из глубин на зов плоти

Спящие акулы впервые замечены в Южно-Китайском море — Science&Vie
Зоосфера

Загадочные явления морских глубин нередко ломают привычные представления о хищниках, но на днях исследователи стали свидетелями сцены, которая перевернула понимание их природы. На дне Южно-Китайского моря, куда учёные намеренно опустили тушу коровы, появились редкие акулы, проявившие неожиданные модели поведения, далёкие от привычных образов морских охотников. Их появление стало не просто случайностью, а окном в скрытую от мира социальную структуру обитателей бездны. Об этом сообщает Science&Vie.

Акула
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Акула

Поведение, которого никто не ожидал: как хищники реагируют на редкую добычу

Когда исследователи сбросили тушу коровы на глубину более 1600 метров, целью было изучить разложение органики на больших глубинах. Но едва камеры начали фиксировать первые кадры, стало ясно — эксперимент обернулся куда большим. Через несколько часов рядом с объектом появились крупные хищники, поведение которых буквально заставило пересматривать научные представления.

Тихоокеанские спящие акулы, известные своей способностью нырять на большие глубины, редко попадаются исследователям. Но в этот раз именно они стали главными действующими лицами. Камеры зафиксировали восемь отдельных особей, которые появлялись возле туши не хаотично, а с удивительным порядком. Каждая акула словно ждала своей очереди, уступая место другим и демонстрируя почти ритуализированную последовательность действий.

Такое "очередное кормление" раньше не наблюдалось у крупных хищников. Различия в размере рыб показывали, что особи разных возрастов и стадий развития выстраивали собственную систему взаимодействия, где более крупные действовали увереннее, а мелкие держались настороже. Это не просто конкуренция за еду — это намёк на социальную структуру, о которой ранее не подозревали.

Интерес исследователей вызвали и детали поведения. Акула могла плавно отводить глаза в сторону во время кормления — защитная реакция хищника, лишённого защитной перепонки. На головах некоторых особей были заметны паразитирующие рачки и другие глубоководные организмы — ещё один штрих к сложному устройству экосистемы, которую учёные только начинают изучать.

Новая карта поведения: где и почему акулы появляются неожиданно

Тихоокеанские спящие акулы известны как обитатели северной части Тихого океана, где их чаще фиксируют у побережья Японии, Аляски и Северной Калифорнии. И хотя единичное наблюдение ранее было отмечено у Соломоновых островов, до недавнего времени Южно-Китайское море считалось вне их ареала.

Теперь же исследователи задаются вопросом, случайно ли хищники оказались в этом районе, либо их поведение меняется в глобальном масштабе. Потепление глубоководных слоёв может расширять зоны, благоприятные для этих акул, делая новые территории более доступными. Примечательно и то, что среди всех наблюдённых особей были только самки — возможный признак пространственной сегрегации, известной у некоторых крупных видов акул.

Согласно научным данным, найденные признаки позволяют предполагать, что акулы могут использовать такие районы как временные "столовые", зоны отдыха или даже места, важные для определённых стадий жизненного цикла. И хотя причинно-следственные связи пока не установлены, поведение хищников ясно сигнализирует: глубинные экосистемы динамичнее и сложнее, чем считалось ранее.

Погружение в глубинные процессы: что говорят наблюдения о социальности акул

Появление нескольких крупных хищников у одного источника пищи позволяет исследовать их взаимодействия так, как прежде было невозможно. Установленная камера фиксировала не агрессию, а сдержанность. Каждая акула оценивает окружение, выбирает момент для приближения, визуально отслеживает поведение других и действует в согласии с невидимой иерархией.

Несмотря на то что эти акулы не считаются социальными животными в традиционном смысле, их поведение демонстрирует черты коллективного взаимодействия, которые раньше не связывали с глубоководными видами. Они распределяют ресурсы, избегают прямых столкновений и даже проявляют осторожность, позволяя изучить тонкие механизмы их экологической роли.

Присутствие глубоководных амфипод, улиток и паразитов на месте эксперимента подчёркивает сложность пищевых цепей, которые формируются вокруг крупных органических объектов. Такие "горячие точки" становятся центрами активности на недели и месяцы, привлекая множество видов.

Глубоководные хищники и прибрежные виды — что их различает

Глубоководные акулы:

  • проявляют скрытое социальное взаимодействие;
  • адаптированы к низкой температуре и давлению;
  • демонстрируют медленные, размеренные движения;
  • участвуют в длительных циклах разложения органики.

Прибрежные акулы:

  • действуют более импульсивно;
  • быстро реагируют на запахи;
  • часто проявляют территориальность;
  • взаимодействуют с большим количеством конкурентов.

Такое сравнение позволяет понять, насколько уникально поведение глубоководных видов, редко попадающих в поле зрения человека.

Популярные вопросы о поведении глубоководных акул

1. Почему акулы выстроились "в очередь" за добычей?
Такое поведение связано с избеганием агрессии и распределением ресурсов — редкое явление для крупных хищников.

2. Означает ли это расширение ареала вида?
Пока неясно. Это может быть как разовая реакция на приманку, так и признак изменений среды.

3. Почему среди особей были только самки?
У многих видов акул половая сегрегация связана с миграциями, охотой и размножением.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы море животные
Новости Все >
Короткие прогулки провоцируют хаски на разрушение дома — кинологи
Дерзкий эксперимент подтвердил правоту Бора в споре с Эйнштейном
Ковры от стены до стены считают устаревшим интерьерным решением — Southern Living
Теннис улучшает когнитивные функции и поддерживает мозг при старении — доктор Лебер
В США выросли траты на продукты из бузины в сезон простуд
Убывающая Луна во Льве высвечивает скрытые мотивы дня
США продолжают поддерживать комплекс Шайенн-Маунтин внутри горы — Wired
Бесконтактное заселение предлагается в футорокапсулах Slube — Business Insider
Девушка Павла Дурова оказалась русской только на 28%
Совместные инициативы усиливают финансовую отдачу Львов
Сейчас читают
Фиксация азота под арктическим льдом подтверждена — science-et-vie
Наука и техника
Фиксация азота под арктическим льдом подтверждена — science-et-vie
Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
Красота и стиль
Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
Популярное
Ополосните волосы этой травой — и они начнут расти быстрее: какой рецепт пришёл из древности

Розмарин используют в уходе за волосами из-за его влияния на кожу головы и микроциркуляцию. Как сделать масло и настой и применять дома.

Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
Пять минут до конца Европы: реальный сценарий ядерной войны без США
Россия против Европы: тактика одной боеголовки, которая ломает НАТО
Малахитовый гроб шелестнул тайной: находка СССР переворачивает представления о древних цивилизациях
Стрижка, которая идеально сидит на всех: как подобрать свой идеальный стиль без лишних усилий
Приветствия котов зависят от пола вошедшего человека — Ethology Александр Рощин Монумент Йонагуни обнаружен у Рюкю в 1986 году — геолог Масааки Кимура Игорь Буккер Мир через слабость: США не потянут военный конфликт с Китаем Любовь Степушова
Прямой разлом толщиной с карандаш: загадка каменного гиганта доводит исследователей до ступора
Маникюр, который изменит 2026 год: пять трендов, обещающих покорить ленты, салоны и сердца модниц
Макрон начал грозит Китаю пошлинами
Макрон начал грозит Китаю пошлинами
Последние материалы
В США выросли траты на продукты из бузины в сезон простуд
Убывающая Луна во Льве высвечивает скрытые мотивы дня
США продолжают поддерживать комплекс Шайенн-Маунтин внутри горы — Wired
Недостаток света зимой смещает циркадные ритмы — The Conversation
Бесконтактное заселение предлагается в футорокапсулах Slube — Business Insider
Шапка-ушанка стала главным трендом зимы 2025/26
Акула-мако попала в рыбацкие сети у побережья Эвбеи — Ta Nea
Короткая вечерняя зарядка укрепляет суставы после 50 лет — Eat This, Not That!
Сенсорные панели усложнили поиск нужных функций в движении
Бетонная отмостка трескается при перепадах температуры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.