Тёмный зов океана собирает морских существ: их вихрь напоминает подводное пророчество

Самка акулы-молота рождает до 50 полностью развитых малышей

Океан остаётся одним из самых загадочных пространств на Земле, и даже знакомые виды иногда ведут себя так, что исследователи не могут объяснить увиденное. Одно из таких явлений связано с акулами-молотами, которые периодически собираются в гигантские вихревые стаи, превращая гладь океана в движущуюся живую спираль. Эти массовые скопления поражают наблюдателей и ставят в тупик специалистов, поскольку ни одна из известных гипотез не объясняет их полностью. Об этом сообщает Дзен-канал "Книга животных".

Феномен массовых собраний акул-молотов: что мы видим на самом деле

Иногда вдали от берегов, где океан кажется пустым, акулы-молоты неожиданно появляются сотнями. Они формируют плотный круговорот, двигаясь будто по невидимой траектории, словно получив общий сигнал. Стаи охватывают десятки метров, и это движение выглядит настолько слаженным, что напоминает поведение перелётных животных. Однако здесь нет миграции, нет охоты и нет очевидной цели.

Самое удивительное — такие стаи фиксируются в разных регионах мира: у Мексики, Фиджи, Галапагосских островов, у берегов Австралии. В некоторых местах явление повторяется раз в месяц, в других — раз в несколько лет. Длительность собраний тоже различается: иногда акулы кружат полчаса, иногда — несколько часов. Научной логики в периодичности нет.

Бронзовые акулы-молоты стали главным символом этих скоплений. В одном вихре могут быть как взрослые самцы, так и неопытный молодняк. Родственные связи отсутствуют, возрастная структура хаотична — всё это делает явление ещё более загадочным.

Анатомия уникального хищника: как молотообразная голова изменила эволюцию

Семейство молотоголовых включает девять видов, от миниатюрных рыб меньше метра до гигантов длиной более шести метров. Их способность маневрировать, быстро ориентироваться и точечно находить добычу связана с анатомическим строением головы.

Исключительное зрение

Глаза расположены по краям лопастей, и такой формат даёт почти круговой обзор — до 360°. Ни один объект вокруг не остаётся незамеченным. К тому же область пересечения полей зрения увеличена, поэтому биокартинка получается намного глубже и точнее, чем у большинства акул. Такой тип зрения называют бинокулярным, но для других морских существ он редкость.

Расширенная химическая чувствительность

Ноздри также разнесены максимально далеко, что позволяет улавливать химические сигналы в воде с большой площади. Рыба словно сканирует поток, определяя присутствие живых организмов за несколько метров.

Электрорецепция, доведённая до максимума

Вся поверхность головы покрыта ампулами Лоренцини — микроскопическими рецепторами, чувствительными к электрическим полям. Акулы-молоты улавливают слабые импульсы, исходящие от добычи, даже если она спрятана под песком. Чем шире расположение рецепторов, тем больший объем они охватывают — именно поэтому молоты считаются одними из самых точных "детекторов" океана.

Эти сенсорные системы требуют большого мозга. У молотов он развит лучше, чем у многих других видов акул, что может косвенно объяснять их сложное социальное поведение — в том числе загадочные массовые стаи.

Почему акулы-молоты собираются в гигантские вихри

На первый взгляд кажется, что этот феномен должен иметь логичное объяснение. Но все предполагаемые причины рушатся при проверке.

Версия миграция

Акулы действительно меняют районы обитания, иногда перемещаясь на тысячи километров. Но делают это поодиночке. Несколько видов уходят не вдаль, а в глубину, опускаясь почти на километр — и даже тогда никакие "карусели" не формируются.

Версия охота

Некоторые акулы окружают добычу плотным кольцом, но у молотов такой сценарий не подтверждается. Другие рыбы спокойно проплывают через вихрь, а значит, стая не воспринимает окружающих существ как цель. Молотоголовые в основном охотятся на донных животных, и круговое движение никак не связано с такой стратегией.

Версия размножение

Эта гипотеза кажется логичной, но данные её опровергают:

в стаях присутствуют особи разного возраста;

иногда группы состоят только из самок или только из самцов;

брачные игры у молотов проходят весной, а скопления наблюдают и осенью.

Кроме того, спаривание у акул проходит иначе: самец находит самку по запаху и электрическим сигналам, после чего следует короткая агрессивная стадия ухаживания. Вихревые скопления с этим процессом не связаны.

Жизненный цикл молотов: почему социализация может быть ключом

После спаривания самка вынашивает потомство почти год. На свет появляются полностью сформированные детёныши, которых мать больше не сопровождает. Потомство развивается самостоятельно, и выживание будущих хищников зависит от их быстроты, реакции и навыков ориентирования. Некоторые исследователи полагают, что массовые стаи могут играть роль своеобразной "школы" — обмена поведенческим опытом между молодыми и взрослыми особями. Но прямых доказательств пока нет.

То, что акулы-молоты обладают развитой нервной системой, делает эту гипотезу возможной, но не окончательной. Сам факт отсутствия единой периодичности говорит о том, что механизм куда глубже и сложнее.

Где чаще всего наблюдают эти загадочные образования

Загадочные акуловороты фиксируют в районах:

Мексиканского залива;

Галапагосских островов;

Каймановых островов;

Австралии;

Фиджи;

Полинезийских атоллов.

Эти зоны отличаются стабильным течением и богатой экосистемой, но пока учёные не нашли фактора, который бы запускал массовые сборы у всех групп.

Популярные вопросы об акулах-молотах и феномене акуловоротов

1. Почему акулы-молоты считаются относительно безопасными?

Они редко проявляют агрессию к человеку и предпочитают охотиться на донных животных.

2. Можно ли предсказать массовое скопление?

Пока нет — в поведении нет стабильной сезонности.

3. Существуют ли подтверждённые причины формирования вихрей?

Нет. Есть десятки гипотез, но ни одна не объясняет все события.