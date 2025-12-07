Они выглядят так, будто вернулись с того света: странная болезнь накрыла американских грызунов

Белки-зомби в Северной Америке страдают не вирусом, а фиброматозом

В социальных сетях продолжают распространяться фотографии белок с выраженными поражениями кожи и странными наростами, из-за которых животные выглядят как герои постапокалиптических историй. Необычный внешний вид грызунов породил множественные слухи о загадочных вирусах, якобы превращающих их в мутантов. Об этом сообщает Caminteresse.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Агрессивная белка

Откуда взялись белки-зомби

Жители разных регионов США и Канады отмечают, что всё чаще встречают белок с обширными фибромами, участками выпадения шерсти и воспалёнными зонами кожи. Наблюдения вызвали широкое обсуждение и породили споры о происхождении таких изменений. Пользователи сети начали делиться снимками, уверяя, что животные выглядят так, будто подверглись неизвестному воздействию.

Специалисты объясняют, что подобные страхи часто появляются после публикации вирусных изображений или сюжетов, связанных с вымышленными эпидемиями и мутациями. На деле природа явления давно исследована и не имеет отношения к фантастическим сценариям. Поражения кожи у белок наблюдаются не первый год, и специалисты уже неоднократно описывали механизм их возникновения. Подобные опасения нередко возникают и при наблюдении за участками выпадения шерсти, как это отмечается в материале о снижении шерсти у собак зимой.

Изучив динамику распространения болезни, исследователи установили, что она действительно передаётся между животными, но только внутри одного вида. Для человека такая форма заболевания безопасна и не несёт риска передачи.

Причина поражений — известный вирус

Основной фактор, вызывающий изменения внешнего вида у белок, — фиброматоз, спровоцированный папилломавирусом из группы лепорипоксвирусов. Заболевание развивается по предсказуемому механизму: на коже появляются плотные образования, которые иногда разрастаются до заметных размеров. Несмотря на внешний эффект, вирус редко вызывает тяжёлые нарушения здоровья.

Белки заражаются при контакте со слюной или поражённой кожей других животных. Грызуны часто пользуются кормушками, установленными в частных дворах, и могут оставлять там следы вируса. Другие особи, питаясь остатками корма, легко подхватывают возбудитель.

Биологи подчёркивают, что фиброматоз не опасен для человека. Заболевшие белки со временем могут частично восстановить шерстяной покров, а фибромы уменьшиться. Их пугающий облик — следствие реакций организма, но не свидетельство развития опасной мутации.

Явление не ново: примеры зомбированных животных

Случаи, напоминающие "зомбирование", возникали и в прошлом. Ещё в 1930-х годах появлялись сообщения о кроликах, покрытых крупными бородавчатыми образованиями. Тогда их внешность производила такое же сильное впечатление. Заболевание исчезло естественным образом, не повлияв на популяцию.

В 2017 году внимание привлекли фотографии оленей, чьи тела были усыпаны тёмными фибромами. Их появление также связывали с укусами насекомых и последующим инфицированием. Несмотря на устрашающие фотографии, исследователи быстро объяснили природу заболевания.

Подобные явления демонстрируют, что визуально драматичные изменения часто имеют естественные биологические причины. Когда вирус воздействует на кожу, организм животных отвечает образованием защитных структур. Для наблюдателя это выглядит пугающе, но в экосистемах подобные процессы встречаются регулярно. В ряде случаев реакция на повреждение может напоминать внезапную смену поведения питомца, что описывается в материале о признаках токсического состояния у кошек.

Сравнение фиброматоза белок с другими кожными заболеваниями животных

Чтобы понять специфику фиброматоза, биологи сравнивают его с другими состояниями, проявляющимися похожим образом:

У оленей папилломавирус вызывает крупные бородавки, но животные редко испытывают критический дискомфорт;

У лисиц кожные паразиты приводят к выпадению шерсти, после чего покров постепенно восстанавливается;

У зайцев крупные наросты иногда развиваются после укусов определённых видов насекомых.

В каждом случае внешний облик кажется серьёзным отклонением, хотя физиологическая основа таких состояний предсказуема и объяснима. Это помогает отличать реальные угрозы для экосистем от визуально тревожных, но относительно безопасных процессов.

Популярные вопросы

Опасно ли заболевание для людей

Нет. Вирус поражает только белок и не передаётся человеку.

Можно ли помочь заболевшей белке

Лучше не вмешиваться. Звери справляются с заболеванием самостоятельно.

Откуда заболевание стало таким заметным

Рост числа публикаций и развитие городских популяций делают случаи более видимыми для людей.