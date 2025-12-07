Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ночная тварь, которую считали похитителем душ: древние предупреждали — его появление не сулит добра

В древности козодоев считали адскими созданиями ночи
Если в теплую летнюю ночь где-то за окном слышится резкое стрекотание, источник которого никак не удается найти, многие по привычке настораживаются. Звуки кажутся слишком необычными, будто пришедшими из старинных легенд. Но за этой тревожной мелодией почти всегда стоит вполне мирная птица — козодой. Об этом сообщает сайт "Вокруг света".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тень древних поверий

На протяжении веков человек наблюдал, как с наступлением сумерек над пастбищами стремительно мелькали почти бесшумные птицы, время от времени распахивавшие огромные клювы. Такое поведение казалось настолько странным, что крестьяне начали искать объяснения в мистических силах. Когда надои у коров снижались, вину нередко перекладывали именно на ночных крылатых гостей. Так появилось представление, будто эти птицы "доят" скот, что позже закрепилось и в их названии.

В разные эпохи образ козодоя дополняли новыми мифами. Его считали существом, связанным с загробным миром, и опасались приближаться к местам, где он обитал. Но реальная природа этой птицы значительно проще и куда менее пугающая. Размер козодоя сопоставим с дроздом, масса редко превышает сотню граммов, а все "страшные" черты в его облике объясняются особенностями ночного образа жизни.

Большинство представителей этого семейства имеют серо-бурое оперение с пятнистым рисунком, позволяющим полностью сливаться с ветвями и сухой травой. Вытянутое тело, узкие крылья и крупная голова делают силуэт немного хищным, но именно такая форма помогает птицам маневрировать в темноте. При резком раскрытии клюва видны длинные щетинки по краям — дополнительный "ловчий" механизм, позволяющий захватывать мелких насекомых на лету.

Ночные охотники

Козодои предпочитают жить в светлых лесах, на опушках, в степных зонах и на заброшенных вырубках. Многие виды встречаются в Европе, Азии и Африке. На территории России обитают обыкновенный козодой и крупный дальневосточный вид, приспособленный к влажным и лесным районам.

Рацион этих птиц полностью состоит из насекомых. Они особенно активны в период массового вылета ночных мотыльков и комаров. Козодои нередко кружат над стадами домашних животных, охотясь на мошкару, которая собирается вокруг крупного зверя. Фактически птицы оказывают скоту пользу, заметно снижая количество кровососущих насекомых. Подобная стратегия охоты удобна и самой птице: животные становятся своеобразными ориентирами в темноте, а потоки тепла над ними привлекают множество насекомых.

Иногда козодои применяют разные стили полета — от плавного порхания, похожего на движения крупных бабочек, до резких атак, напоминающих бросок хищной птицы. Это зависит от вида добычи и погодных условий. На земле они охотятся редко, но при случае подбирают спрятавшихся пауков или других беспозвоночных, что делает их рацион более разнообразным.

Весной ночная скрытность уступает место яркому поведению. Самцы заняты поиском территории, устраивают показательные полеты, громко щелкают крыльями и издают характерные звуки, привлекая самок. Как только пара формируется, начинается подбор подходящего места для выведения потомства.

Семейные привычки

Козодои не строят гнезд в привычном понимании. Самка выбирает небольшой участок голой земли, слегка прикрытый листвой или травой. Такой подход позволяет птенцам оставаться незаметными для хищников, а маскировочная окраска взрослых птиц делает их практически частью пейзажа.

Обычно самка откладывает одно или два яйца. Насиживают их оба родителя, что увеличивает шансы на успешное выведение потомства. Птенцы появляются через 17-20 дней и быстро набирают вес благодаря питательной смеси из насекомых, которую взрослые птицы формируют в глотке. Уже спустя месяц молодые козодои полностью готовы к самостоятельной жизни и покидают родителей.

Несмотря на скрытность, эти птицы играют важную роль в природных экосистемах. Они контролируют численность насекомых, в том числе комаров и мошек, что особенно заметно на сельскохозяйственных территориях. Благодаря своему образу жизни козодои остаются почти незаметными для человека, но их вклад в поддержание природного баланса весьма значителен.

Плюсы и минусы соседства с козодоями

Хотя человек редко сталкивается с козодоями напрямую, их присутствие в экосистеме имеет свои особенности. Польза проявляется в контроле насекомых, особенно комаров — это важно для дачных участков, ферм и лесных зон. Их голос иногда кажется пугающим, но птицы не способны причинить вред ни человеку, ни животным.

Популярные вопросы о козодоях

Как отличить козодоя от совы

Козодой имеет узкие крылья, крупный рот и охотится почти бесшумно на насекомых. Совы крупнее, имеют круглую голову и охотятся на мелких позвоночных.

Опасны ли козодои для домашних животных

Нет. Они питаются исключительно насекомыми и не способны причинить вред ни коровам, ни козам, ни людям.

Где чаще всего можно встретить козодоя

На опушках леса, полянах, лесостепях и вырубках. Птицы любят участки с редкой растительностью и близостью насекомых.

В древности козодоев считали адскими созданиями ночи
