Бродячие рои приносят золото и беду: как пчеловоды ловят чужие семьи и что скрывают эти залётные гости

Бродячие рои усиливают пасеку при ранней поимке

Ловля бродячего роя — это редкий шанс быстро нарастить пасеку без покупки пакетов, но вместе с пчёлами вы получаете и неизвестность. Важно действовать спокойно и по плану: грамотно выбрать сроки, подготовить ловушки и понимать, как дальше вести семью. Ошибки здесь обычно не "мелкие": пропущенный момент, негодная сушь или неправильная пересадка могут отбросить развитие на недели. Об этом сообщает дзен-канал "Пчеловодсво для души".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пасечник с мёдовой рамкой

Что такое бродячий рой и чем он отличается от "своего"

Под "ловлей роёв" часто подразумевают ситуацию, когда рой выходит из ваших же семей, а пчеловод либо допускает роение сознательно, либо не успевает вовремя удержать семью от этого состояния. Тогда рой проще прогнозировать: вы знаете сроки, силу семей, состояние расплода и маток, можете заранее поставить привой и контролировать вылет.

Бродячий рой — другая история. Он прилетает не с вашей пасеки, и вы не знаете ни происхождения, ни характера, ни возможных проблем. Такой рой может оказаться как отличным "подарком сезона", так и сложной, нервной семьёй, с которой придётся работать через смену матки и дисциплину по профилактике.

При этом бродячие рои нередко хорошо развиваются, если их быстро посадить в нормальные условия: тёплое гнездо, корректная рамочная постановка, корм на старте при необходимости, защита от ограбления и понятный план по дальнейшему расширению.

Когда и на что ловить: сроки, места, приманка

В большинстве регионов принцип "чем раньше, тем лучше" часто оправдан тем, что ранние рои получают больше времени на наращивание силы до главного взятка и подготовки к зиме. Когда весна тёплая и семьи на улице активно развиваются, логично выставлять ловушки раньше, чем это принято у части пасечников, чтобы не упустить первые вылеты.

Сами ловушки удобнее делать лёгкими: их проще поднимать, переносить и снимать с дерева. По объёму рабочий вариант — на 4-6 рамок: этого достаточно, чтобы рой вошёл, начал отстраиваться и дал вам время спокойно организовать пересадку.

По начинке ловушки обычно работают так: 1-2 рамки со старой сушью плюс остальное вощина. Сушь важна именно как "сигнал" для пчёл: запах и фактура убеждают рой, что место пригодно для жизни. Вощина же помогает сразу запустить стройку и быстро сформировать будущее гнездо. Внутри лучше держать логику гнезда: сушь ближе к краям, вощина — в центр, чтобы после пересадки проще было забрать новые рамки в улей, а "приманку" оставить в ловушке для следующего прилёта.

Отдельный вопрос — заметность ловушек. На участке можно экспериментировать с окраской, а вот "полевые" ловушки чаще стараются делать менее заметными для людей. Пчёлам важнее удобство и запах, чем яркость для человеческого глаза.

Важно понимать и пределы магазинных аттрактантов. Средства вроде "унироя" и "апироя" обычно дают смысл, когда вы ловите рой от своих семей и знаете, что вылет будет примерно "вот-вот", а значит, готовы регулярно обновлять запах. Для бродячих роёв, которые могут появиться в любой день и на любом сроке, постоянная "пересмазка" через каждые пару суток превращается в отдельную работу, а эффект часто не соответствует усилиям.

Ранний и поздний рой: что делать с каждым сценарием

Понятия "ранний" и "поздний" зависят от местного календаря: где-то главный взяток начинается раньше, где-то позже. Практичнее привязаться не к месяцу, а к запасу времени до медосбора.

Если рой выходит примерно за 50-60 дней до главного взятка, у него есть шанс набрать рабочую силу и успеть "вписаться" в сезон. Здесь важно помнить про цикл развития: от яйца до выхода взрослой пчелы проходит около 21 дня. Это означает, что семья, которая вовремя разгонится, может вывести несколько волн молодых пчёл и выстроить работоспособное гнездо.

Если же рой вышел примерно за 25-30 дней до главного взятка, он чаще считается поздним: сил на товарный мёд именно в текущем сезоне может не хватить. Но это не приговор — такой рой способен нормально подготовиться к зиме и отработать уже в следующем году. В зависимости от целей пасеки поздние рои иногда объединяют между собой, делают из них одну сильную семью или используют как подкрепление ослабленных семей.

Вес роя и сила семьи: как оценить и как использовать

Вес роя — один из самых практичных ориентиров, потому что он примерно отражает численность пчёл и потенциал развития. Удобный приём простой: заранее взвесить полностью "заряженную" ловушку и записать массу, а после прилёта — взвесить снова. Разница и будет ориентировочным весом роя (с поправкой на то, сколько времени он уже успел пожить в ловушке).

В пчеловодной практике часто используют понятный пересчёт: в 1 кг — примерно около 10 000 пчёл, а на 1 кг прилётного роя можно давать примерно 3 рамки вощины. Такой расчёт помогает не перегрузить семью стройкой и одновременно дать ей простор.

Рой около 3 кг: можно дать несколько рамок с отстроенными сотами (чтобы матке было где засевать) и добавить до 9 рамок с вощиной по мере готовности семьи строить.

Рой около 1-2 кг: развитие может идти заметно медленнее, поэтому чаще разумнее опираться на кормовые рамки и отстроенную сушь, а вощину давать аккуратно и не "с запасом".

Диапазон 2-3 кг: обычно позволяет поставить несколько рамок вощины (например, около 3) и дальше смотреть, как семья тянет стройку.

При этом вес важно сопоставлять со сроками. Майский рой даже в 1-2 кг теоретически способен разогнаться, если погода и кормовая база позволяют. А вот небольшой рой ближе к взятку часто проще объединять, чтобы не получить две слабые семьи вместо одной уверенной.

Кстати, поведение пчёл иногда удивляет не меньше их трудоспособности: в природе насекомые демонстрируют сложные навыки обучения и ориентации, и это лишний раз объясняет, почему "правильное место" для роя решает так много — их пчелиный интеллект быстро "считывает" условия и выбирает то, что даёт шанс на старт.

Пересадка из ловушки в улей

Цель пересадки — сохранить темп развития и минимизировать стресс. Лучше переносить ловушку вечером или когда лётная активность снижается: меньше потерь, проще собрать пчёл "в дом".

Основная идея проста: новые, свежие рамки, которые рой начал отстраивать, имеют ценность для будущего улья — это задел гнезда. Старую сушь, которая работала как приманка и при этом не успела "засеяться" расплодом, можно оставлять в ловушке для следующих сработок. На практике важно внимательно смотреть, где расплод и где матка, чтобы не "оторвать" семью от будущего центра гнезда.

После пересадки семье обычно нужны тишина, контроль за вентиляцией и защита от ограбления, особенно если вокруг много сильных семей. Корм подставляют по ситуации: если в природе нехватка нектара, небольшой рой может застрять в развитии.

Риски и предостережения: о чём важно помнить заранее

Болезни и санитарная осторожность

Главный страх при работе с бродячими роями — занести на пасеку проблему, от которой потом тяжело избавиться. Опасность не всегда видна "на глаз", и именно это делает бродячий рой лотереей. Поэтому минимальная осторожность — не паранойя, а нормальная дисциплина: держать такие семьи под наблюдением, не спешить объединять их с основным массивом, внимательно следить за расплодом и общим состоянием.

Непредсказуемость характера

Вторая типичная проблема — поведение. Вы можете получить спокойную, удобную в работе семью, а можете — резкую и агрессивную. Если семья явно конфликтная, самое рациональное решение обычно связано со сменой матки на проверенную — от вашей племенной семьи или покупную. Это один из немногих рычагов, который действительно меняет "характер" пасеки на уровне сезона.

Вообще, агрессия в мире животных нередко имеет причины, которые человеку неочевидны: от стресса до условий среды. В природе даже крупные виды выстраивают своё поведение вокруг угроз, и иногда их реакция завязана на совсем неожиданные триггеры — например, у слонов описан устойчивый страх перед пчёлами, что показывает, насколько сильным может быть фактор "маленького раздражителя" для больших систем.

Сравнение ловушек: 4, 5 и 6 рамок

Ловушки на 4 рамки удобны как лёгкий вариант для эксперимента и точечной установки. Их проще переносить, они менее заметны и быстрее подготавливаются. Минус — меньше места под развитие, и если рой зашёл крупный, ему может стать тесно раньше, чем вы успеете спокойно организовать пересадку.

Формат на 5 рамок часто воспринимают как компромисс. Он остаётся относительно лёгким, но даёт рою чуть больше "воздуха" под стартовую отстройку. Такой объём обычно комфортен для большинства средних роёв.

Ловушка на 6 рамок даёт максимальный запас по месту среди этих вариантов. Плюс — крупный рой может начать развиваться активнее, не упираясь в тесноту. Минус — вес и габариты, особенно если ловушки много и их нужно регулярно снимать и переносить.

Плюсы и минусы ловли бродячих роёв

У этого способа расширения пасеки есть сильные стороны, но и ограничения тоже честные.

Плюсы:

экономия на покупке пчелопакетов и маток на старте;

возможность быстро нарастить количество семей;

шанс получить сильную работоспособную пчелу при удачном прилёте;

гибкость: рой можно пустить на развитие, объединить или использовать для усиления.

Минусы:

происхождение семьи неизвестно, а значит, выше риски по здоровью;

характер семьи может оказаться неудобным для работы;

успех сильно зависит от сроков: поздний рой требует другой тактики;

нужна дисциплина по ловушкам и пересадкам, иначе легко потерять темп.

Советы по ловле бродячих роёв

Подготовьте несколько лёгких ловушек на 4-6 рамок и заранее решите, где будут "участковые" и "полевые" точки. Зарядите ловушки 1-2 рамками старой суши по краям и вощиной ближе к центру. Взвесьте каждую полностью подготовленную ловушку и запишите массу, чтобы потом оценить вес роя. Развесьте ловушки к началу активного сезона в вашем регионе, не откладывая до "пика", если он у вас короткий. После заселения действуйте аккуратно: минимизируйте время между обнаружением и пересадкой, чтобы рой не успел стать слишком "ловушечным". При пересадке сохраняйте рамки, которые рой начал строить, и не спешите отбирать то, что помогает ему развиваться. Наблюдайте за семьёй: расплод, спокойствие на рамках, темп отстройки, склонность к ограблению. При необходимости планируйте смену матки.

Популярные вопросы о ловле бродячих роёв

Как понять, что рой в ловушке уже "закрепился"?

Обычно это видно по поведению: пчёлы активно входят-выходят, несут обножку, внутри идёт отстройка. Чем дольше рой живёт в ловушке, тем важнее не затягивать с пересадкой.

Сколько вощины давать рою?

Ориентируются на силу: распространённый подход — примерно 3 рамки вощины на 1 кг роя. Маленьким роям чаще сначала дают сушь и корм, чтобы не перегрузить их стройкой.

Что лучше: объединять слабые рои или развивать каждый отдельно?

Если рой небольшой и сроки поджимают, объединение часто даёт более предсказуемый результат: одна сильная семья лучше готовится к сезону и зиме, чем две слабые, "на грани".

Нужно ли использовать аттрактанты для бродячих роёв?

Если нет готовности регулярно обновлять запах, эффект обычно ограничен. Лучше вложиться в правильную сушь, объём ловушки и место установки.