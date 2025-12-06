Следы невидимого мира: 16 600 отпечатков древних существ в Боливии меняют историю планеты

Найдено 16 600 следов динозавров в Боливии — палеонтолог Рауль Эсперанте

В сердце Боливии, среди каньонов и высокогорных плато национального парка Тороторо, ученые наткнулись на следы, оставленные обитателями мелового периода десятки миллионов лет назад. На участке Каррерас-Пампа была обнаружена рекордная концентрация отпечатков, которая меняет представления о поведении древних рептилий. Эти следы позволяют буквально "увидеть" движения динозавров, их маршруты и даже попытки плыть через мелководье. Об этом сообщает Infobae.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Следы динозавров

Палеонтологическое сокровище Тороторо

Национальный парк Тороторо в центральной части Боливии давно известен своими каньонами, пещерами и окаменевшими следами древних организмов. Но участок Каррерас-Пампа оказался особенным даже для этого региона. На площади более 7400 квадратных метров исследовательская команда из Боливии и США смогла идентифицировать 16 600 следов динозавров, а также около 280 следов, связанных с плаванием, волочением хвоста и движением других животных, включая птиц. Это не просто богатое месторождение, а площадка с самой высокой концентрацией следов динозавров, зарегистрированной на сегодняшний день.

Руководитель исследования, испанский палеонтолог Рауль Эсперанте из Исследовательского института наук о Земле Университета Лома Линда, подчёркивает исключительность находки не только по количеству, но и по разнообразию отпечатков. Именно в Каррерас-Пампа удалось зафиксировать следы самых разных размеров и форм, а также длинные дорожки, по которым можно проследить траекторию движения животных. Они показывают, как динозавры ходили, бежали, меняли направление и взаимодействовали с мягким грунтом.

"Это самая высокая концентрация следов динозавров, зарегистрированная на сегодняшний день, и это самый высокий показатель за всю историю наблюдений", — отметил руководитель исследования Рауль Эсперанте.

По оценке учёных, следы оставили динозавры, жившие в основном в меловом периоде, между 145 и 66 миллионами лет назад. Тогда на месте современного парка были илистые равнины и участки мягких отложений, по которым животные передвигались, оставляя отчётливые отпечатки лап и хвостов.

Как образовались и сохранились следы динозавров

Механизм формирования следов в Каррерас-Пампа хорошо прослеживается по геологическим данным. Динозавры двигались по влажному, мягкому грунту — ил или мелкий песок легко продавливали их лапы. После этого поверхность быстро покрывалась новыми слоями осадков: грязью, песком, тонким илом. Со временем эти слои уплотнялись, а затем и вовсе превращались в каменные пласты, надёжно сохранив отпечатки.

"Они демонстрируют невиданное разнообразие и поведение", — подчеркнул палеонтолог Рауль Эсперанте.

Окаменение — многоступенчатый процесс, который требует сочетания нескольких факторов: подходящего субстрата, быстрого перекрытия следов новыми осадками и отсутствия сильной эрозии в последующие эпохи. Именно такое сочетание, по словам исследователей, и сложилось в Тороторо. В результате в Каррерас-Пампа уцелели не только отдельные отпечатки, но и длинные цепочки, где шаг за шагом прослеживается движение динозавра.

Следы в Боливии сопоставимы с самыми известными палеонтологическими площадками мира. Учёные напоминают о таких местах, как карьер Ларк-Куорри в Австралии, Фуманья в Испании, Туба-Сити и Dinosaur Ridge в США, а также другой знаменитой боливийской локации — "меловом парке" близ Сукре. Однако по концентрации следов и сочетанию различных типов отпечатков Каррерас-Пампа заметно выделяется на фоне этих локаций.

Как проходило исследование в Каррерас-Пампа

Хотя месторождение было известно смотрителям парка и местным жителям уже давно, систематическое научное изучение началось только несколько лет назад. Крупный проект стартовал в 2019 году и растянулся до 2024 года. В нём участвовали специалисты адвентистского университета Боливии, Университета Сан-Андрес, Национального музея естественной истории Ноэля Кемпфа Меркадо и Университета Лома Линда.

"Карьерное месторождение Пампа было известно и охранялось смотрителями парков и жителями национального парка Тороторо, но ни один ученый не изучал их, пока наша команда не провела исследования", — рассказал Рауль Эсперанте.

На разных этапах к работе подключались более 20 учёных. Исследователям потребовалось несколько сезонов и более семи месяцев совместной работы, чтобы очистить поверхность, зафиксировать и описать каждую дорожку следов.

"Наша команда состояла из более чем 20 ученых, — уточнил ученый. Нам нужно более семи месяцев совместной работы за несколько сезонов, чтобы завершить исследование", — добавил он.

Участок сначала аккуратно очищали от современных отложений, которые частично закрывали древние следы. Затем каждый отпечаток фотографировали, измеряли его размеры и глубину, отмечали ориентацию. Использовались 3D-сканирование, фотограмметрия и цифровое моделирование, что позволило создать подробные трёхмерные модели поверхности. Такая документация важна не только для текущего анализа, но и для сохранения данных на будущее, в случае если природные процессы со временем начнут разрушать открытые следы.

Что рассказали следы о поведении и разнообразии динозавров

Полученные данные показали, что в Каррерас-Пампа представлены следы разных типов динозавров. Исследователи выделяют отпечатки теропод — двуногих хищников различного размера, а также зауроподов — гигантских травоядных с длинной шеей. Помимо них обнаружены многочисленные следы птиц, что говорит о сложной и богатой экосистеме мелового периода.

"Изучение этого гигантского месторождения следов динозавров очень важно по нескольким причинам. Это крупнейшее известное на сегодняшний день месторождение, и по количеству следов оно значительно превосходит другие подобные объекты", — подчеркнул Эсперанте.

Особую ценность представляют дорожки с волочением хвоста, которые встречаются крайне редко в мировом масштабе. Они позволяют понять, как именно динозавры держали тело и хвост при движении по мокрому грунту. Не менее интересны и следы "плавания" — по сути, отпечатки, которые оставлял средний палец ноги теропод, когда животные двигались в воде или по очень вязкой поверхности.

"Также на этом участке представлено большое разнообразие морфологий и размеров следов, а следы длинные и непрерывные. Кроме того, на многих из них есть следы волочения хвоста вместе со следами, что крайне редко встречается во всем мире", — отметил исследователь.

Задача определить точные виды динозавров по следам остаётся сложной. В одной и той же дорожке иногда присутствуют разные морфотипы отпечатков, сформированные одним животным — из-за изменения скорости, глубины погружения лапы или свойств субстрата.

"Трудно определить, представляют ли морфотипы потенциально разные виды", — признался учёный.

Тем не менее исследователи отмечают, что различия между морфотипами значительны: отличаются углы между пальцами, длина отпечатков и другие параметры. Это позволяет предположить, что в окрестностях Каррерас-Пампа в разные моменты времени одновременно жили и передвигались по равнине несколько видов теропод, а не только одна доминирующая форма.

Популярные вопросы о следах динозавров в Боливии

Какие динозавры могли оставить следы в национальном парке Тороторо?

Исследователи выделяют следы теропод — двуногих хищников разных размеров — и зауроподов, крупных травоядных с длинной шеей. Есть также многочисленные отпечатки птиц. Однако конкретные виды пока не удаётся однозначно определить, так как один и тот же вид может оставлять разные по форме следы в зависимости от походки и состояния субстрата.

Можно ли туристам увидеть следы в Каррерас-Пампа своими глазами?

Регион открыт для организованных посещений в рамках национального парка Тороторо. При этом доступ к самым ценным месторождениям регулируется, чтобы защитить их от повреждений. Обычно осмотр таких площадок проходит в сопровождении местных гидов и с соблюдением предписаний службы охраны природных территорий.