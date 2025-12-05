Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Берег Австралии стал точкой аномалии: на пляжах всё чаще находят тех, кого стихия должна скрывать

В Австралии фиксируют массовый выброс морских змей на берег — The Independent
Зоосфера

Странная серия выбросов морских змей на австралийские пляжи вызывает всё больше тревог среди исследователей. Наблюдения участились настолько, что специалисты опасаются скрытых изменений в экосистеме региона. Пока гипотезы только формируются, а достоверных ответов нет, учёные обращаются за помощью к жителям прибрежных территорий. Об этом сообщает The Independent.

Глубина моря
Фото: Designed by Freepik by vecstock is licensed under publik domain
Глубина моря

Необычная картина на побережье: что насторожило биологов

С начала октября в заливе Нанга и соседних районах было обнаружено свыше десятка выброшенных на берег морских змей. Для региона, где такие случаи фиксируются редко, подобная динамика выглядит аномальной. Особенно учитывая, что в водах Северной Австралии обитают более двадцати видов морских змей, включая два вида, внесённых в список находящихся под угрозой исчезновения.

Исследователи подчеркивают: выброс рептилий — всегда тревожный сигнал. Змеи не выходят на сушу добровольно, и любое появление на берегу почти всегда связано с травмами, болезнями или резкими внешними воздействиями. Но в текущей ситуации ясной причины найти пока не удаётся.

В Департаменте по изменению климата, энергетике, окружающей среде и водным ресурсам Австралии заявили, что популяции морских змей уменьшаются, однако механизм этого сокращения до сих пор остаётся неясным.

"Численность морских змей сокращается, но мы не знаем, почему. Известно лишь, что их часто вылавливают в качестве "прилова"", — говорится в сообщении ведомства.

Исследователи подозревают, что цепочка факторов может включать сильные шторма, изменения температур воды, техногенные процессы и даже сокращение кормовых видов. Но единого объяснения нет, и для понимания происходящего необходимы новые данные. Подобные ситуации ранее наблюдались и у других морских хищников, включая тех, чьи следы находили в Австралии при изучении древних акул.

Почему специалисты предупреждают: Не трогайте морских змей руками

Повышенное внимание к теме в соцсетях привело к тому, что люди всё чаще пытаются помочь выброшенным животным самостоятельно. Именно это вызывает серьёзные опасения у экспертов. Морские змеи — одни из самых ядовитых представителей рептилий на планете. Их клыки короткие, но неподвижные, и достаточно одного укуса, чтобы яд проник в ткань.

Исследовательница морских змей Бланш д'Анастази, координирующая сбор информации в соцсетях Australian Sea Snakes, призывает фиксировать любые наблюдения, но исключить любое физическое взаимодействие.

"Если вы столкнетесь с выбросившимися на берег морскими змеями в заливе Шарк/Гатхаагуду, будь то в реальной жизни или в других группах, пожалуйста, поощряйте людей сообщать о таких случаях здесь", — написала она.

Учёная подчёркивает, что строение тела морских змей делает их особенно уязвимыми. Скелет адаптирован к жизни в воде, ткани мягкие, суставы хрупкие — любое неправильное движение может нанести серьёзный вред.

"Морские змеи — водные существа, у них очень хрупкие ткани, кости и суставы, приспособленные к жизни под водой", — отмечает она.

Именно поэтому исследователи просят не возвращать змей в воду: если животное выбросило на берег, оно с высокой вероятностью окажется там снова, что указывает на травму или болезнь.

Что может объяснить массовые выбросы

Ситуация напоминает эпизоды, которые ранее наблюдались после экстремальных природных явлений. В 2010 году в заливе Шарк была зафиксирована смертельная волна тепла, после которой численность местной популяции морских змей, по оценкам, снизилась на 76%. Тогда причина была очевидной — резкий рост температуры воды привёл к гибели значительной части рептилий.

Сегодняшние выбросы могут быть связаны с погодными катаклизмами. Д'Анастази объясняет, что змеи часто запутываются в водорослях амфиболис, которые циклоны поднимают со дна и выбрасывают на берег.

"Мы знаем, что морские змеи плохо переносят сильные погодные катаклизмы. Они запутываются в водорослях амфиболис, которые выносит на берег после циклонов", — рассказала исследовательница.

При этом учёные напоминают: если морская змея оказалась на берегу, вероятнее всего, она ослаблена.

"Настоящим морским змеям нет необходимости выходить на берег, поэтому, если змея оказывается на мели, скорее всего, у неё есть какое-то заболевание или травма", — предупреждает д'Анастази.

Подобные процессы уже приводили к исчезновениям животных, например, в случае таинственных видов, скрытых подо льдами Антарктики, — это напоминают открытия, сделанные при исследовании морских видов у побережья Антарктиды.

Как разные климатические явления влияют на морских змей

Разные типы природных воздействий по-разному отражаются на выживании морских змей. Сравнение показывает, что некоторые факторы особенно опасны:

  • Циклоны: вызывают сильные течения, выброс водорослей и дезориентацию животных.
  • Волны тепла: приводят к резкой гибели кормовой базы и перегреву рептилий.
  • Градиент солёности: может влиять на дыхательную систему.
  • Загрязнение воды: усиливает последствия травм и болезней.

Для экосистемы любое совпадение этих факторов создаёт угрозу массовых выбросов, особенно в уязвимых популяциях.

Популярные вопросы

Почему морские змеи выбрасываются на берег

Из-за болезней, травм или последствий экстремальных погодных явлений.

Опасны ли выброшенные морские змеи

Да, они крайне ядовиты, и даже ослабленные животные могут нанести опасный укус.

Можно ли помочь змее, вернув её в воду

Нет. Возврат в воду нередко приводит к повторному выбросу.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы климат природа животные экология австралия
Новости Все >
Сладкий перекус вечером вызывает резкие колебания сахара — onmed
Геннадий Хазанов работал слесарем в подростковом возрасте
Улучшение чистки яиц при варке с лимоном подтверждена — mesonobo.es
Достаточное количество магния снижает уровень инсулина — Джули Даффи Диллон
Морковь не рекомендуется сажать на одном месте более двух лет
Доля китайских авто в России сократилась до 44,7% рынка
Схема Долиной повысила проверки перед сделкой — риелтор Елена Загоренко
Силовые тренировки улучшают обмен веществ у женщин после 40 — тренеры
В плёнке бананы созревают медленнее — nunneryplumbingandheating.co.uk
Опрыскивание комнатных растений зимой даёт кратковременный эффект повышения влажности
Сейчас читают
Дочь Глюкозы призналась, что не знает, кто такая Седокова
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы призналась, что не знает, кто такая Седокова
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Наука и техника
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Скрытая планка для хранения кухонных полотенец стала трендом 2026 года — Malatec
Недвижимость
Скрытая планка для хранения кухонных полотенец стала трендом 2026 года — Malatec
Популярное
После 60 тело играет по новым правилам: пять видов спорта, которые возвращают силу и уверенность

Узнайте, как оставаться активным и здоровым после 60 лет. Лучшие виды спорта, советы по безопасности и рекомендации экспертов для поддержания здоровья.

Пользу скандинавской ходьбы после 60 подтвердили медики — grazia.fr
Восход суперлуния 4 декабря ожидается в 17:30–18:00 в России — астрономы
Луна подойдёт так близко, что воздух загудит: ночь 4 декабря обещает редкое и завораживающее зрелище
Одно движение ножницами — и кот инвалид: безобидная стрижка лишает питомца главного органа чувств
Гиганты Амазонки пошли в рост: в недрах леса запускается процесс, меняющий климатические прогнозы
Утренние тренировки повышают суточный расход энергии — диетолог Евгения Соколовская Валерия Жемчугова Новый эукариот найден в горячем ручье Лассен-Парка — микробиолог Анджела Оливерио Игорь Буккер Генассамблея ООН не захотела узнать правду о похищении украинских детей Любовь Степушова
Толстые носки больше не нужны: дешёвый слой под ковром превращает ледяной пол в тёплый
Квартира может исчезнуть в один день: дело Долиной подорвало главный принцип сделок
Самолёт Судного дня исчез над Атлантикой — странности миссии вызывают ещё больше вопросов
Самолёт Судного дня исчез над Атлантикой — странности миссии вызывают ещё больше вопросов
Последние материалы
Силовые тренировки улучшают обмен веществ у женщин после 40 — тренеры
В плёнке бананы созревают медленнее — nunneryplumbingandheating.co.uk
Кошки не воспринимают человеческое мяуканье как настоящее общение
Ночные линзы улучшают зрение за одну ночь — офтальмолог Капиталина Леншина
Опрыскивание комнатных растений зимой даёт кратковременный эффект повышения влажности
Продавцы под давлением мошенников начали оспаривать продажи подержанных авто — Радько
Огненная Лошадь предпочитает природные материалы — Altapress.ru
Продюсер Ласкового мая мог использовать поддельные документы
Готовность хлеба в аэрофритюрнице достигается за 30 минут — mesonobo.es
Сорт картофеля "Королева Анна" хранится до весны без проращивания
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.