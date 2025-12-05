Берег Австралии стал точкой аномалии: на пляжах всё чаще находят тех, кого стихия должна скрывать

В Австралии фиксируют массовый выброс морских змей на берег — The Independent

Странная серия выбросов морских змей на австралийские пляжи вызывает всё больше тревог среди исследователей. Наблюдения участились настолько, что специалисты опасаются скрытых изменений в экосистеме региона. Пока гипотезы только формируются, а достоверных ответов нет, учёные обращаются за помощью к жителям прибрежных территорий. Об этом сообщает The Independent.

Фото: Designed by Freepik by vecstock is licensed under publik domain Глубина моря

Необычная картина на побережье: что насторожило биологов

С начала октября в заливе Нанга и соседних районах было обнаружено свыше десятка выброшенных на берег морских змей. Для региона, где такие случаи фиксируются редко, подобная динамика выглядит аномальной. Особенно учитывая, что в водах Северной Австралии обитают более двадцати видов морских змей, включая два вида, внесённых в список находящихся под угрозой исчезновения.

Исследователи подчеркивают: выброс рептилий — всегда тревожный сигнал. Змеи не выходят на сушу добровольно, и любое появление на берегу почти всегда связано с травмами, болезнями или резкими внешними воздействиями. Но в текущей ситуации ясной причины найти пока не удаётся.

В Департаменте по изменению климата, энергетике, окружающей среде и водным ресурсам Австралии заявили, что популяции морских змей уменьшаются, однако механизм этого сокращения до сих пор остаётся неясным.

"Численность морских змей сокращается, но мы не знаем, почему. Известно лишь, что их часто вылавливают в качестве "прилова"", — говорится в сообщении ведомства.

Исследователи подозревают, что цепочка факторов может включать сильные шторма, изменения температур воды, техногенные процессы и даже сокращение кормовых видов. Но единого объяснения нет, и для понимания происходящего необходимы новые данные. Подобные ситуации ранее наблюдались и у других морских хищников, включая тех, чьи следы находили в Австралии при изучении древних акул.

Почему специалисты предупреждают: Не трогайте морских змей руками

Повышенное внимание к теме в соцсетях привело к тому, что люди всё чаще пытаются помочь выброшенным животным самостоятельно. Именно это вызывает серьёзные опасения у экспертов. Морские змеи — одни из самых ядовитых представителей рептилий на планете. Их клыки короткие, но неподвижные, и достаточно одного укуса, чтобы яд проник в ткань.

Исследовательница морских змей Бланш д'Анастази, координирующая сбор информации в соцсетях Australian Sea Snakes, призывает фиксировать любые наблюдения, но исключить любое физическое взаимодействие.

"Если вы столкнетесь с выбросившимися на берег морскими змеями в заливе Шарк/Гатхаагуду, будь то в реальной жизни или в других группах, пожалуйста, поощряйте людей сообщать о таких случаях здесь", — написала она.

Учёная подчёркивает, что строение тела морских змей делает их особенно уязвимыми. Скелет адаптирован к жизни в воде, ткани мягкие, суставы хрупкие — любое неправильное движение может нанести серьёзный вред.

"Морские змеи — водные существа, у них очень хрупкие ткани, кости и суставы, приспособленные к жизни под водой", — отмечает она.

Именно поэтому исследователи просят не возвращать змей в воду: если животное выбросило на берег, оно с высокой вероятностью окажется там снова, что указывает на травму или болезнь.

Что может объяснить массовые выбросы

Ситуация напоминает эпизоды, которые ранее наблюдались после экстремальных природных явлений. В 2010 году в заливе Шарк была зафиксирована смертельная волна тепла, после которой численность местной популяции морских змей, по оценкам, снизилась на 76%. Тогда причина была очевидной — резкий рост температуры воды привёл к гибели значительной части рептилий.

Сегодняшние выбросы могут быть связаны с погодными катаклизмами. Д'Анастази объясняет, что змеи часто запутываются в водорослях амфиболис, которые циклоны поднимают со дна и выбрасывают на берег.

"Мы знаем, что морские змеи плохо переносят сильные погодные катаклизмы. Они запутываются в водорослях амфиболис, которые выносит на берег после циклонов", — рассказала исследовательница.

При этом учёные напоминают: если морская змея оказалась на берегу, вероятнее всего, она ослаблена.

"Настоящим морским змеям нет необходимости выходить на берег, поэтому, если змея оказывается на мели, скорее всего, у неё есть какое-то заболевание или травма", — предупреждает д'Анастази.

Подобные процессы уже приводили к исчезновениям животных, например, в случае таинственных видов, скрытых подо льдами Антарктики, — это напоминают открытия, сделанные при исследовании морских видов у побережья Антарктиды.

Как разные климатические явления влияют на морских змей

Разные типы природных воздействий по-разному отражаются на выживании морских змей. Сравнение показывает, что некоторые факторы особенно опасны:

Циклоны: вызывают сильные течения, выброс водорослей и дезориентацию животных.

вызывают сильные течения, выброс водорослей и дезориентацию животных. Волны тепла: приводят к резкой гибели кормовой базы и перегреву рептилий.

приводят к резкой гибели кормовой базы и перегреву рептилий. Градиент солёности: может влиять на дыхательную систему.

может влиять на дыхательную систему. Загрязнение воды: усиливает последствия травм и болезней.

Для экосистемы любое совпадение этих факторов создаёт угрозу массовых выбросов, особенно в уязвимых популяциях.

Популярные вопросы

Почему морские змеи выбрасываются на берег

Из-за болезней, травм или последствий экстремальных погодных явлений.

Опасны ли выброшенные морские змеи

Да, они крайне ядовиты, и даже ослабленные животные могут нанести опасный укус.

Можно ли помочь змее, вернув её в воду

Нет. Возврат в воду нередко приводит к повторному выбросу.