Древний след меняет историю пород: собаки оказались куда старше, чем принято считать

Домашние собаки сохраняют волчье наследие — исследователь Логан Кистлер

Если вы когда-либо в шутку сравнивали свою домашнюю собаку с волком или утверждали, что в её поведении есть что-то хищное, эта шутка может быть ближе к правде, чем кажется. Новые данные крупнейшего на сегодняшний день анализа генетики собак показали: большинство современных домашних питомцев действительно несут в себе наследие волков, причём не только древних, но и вполне современных популяций.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) гибрид волка и собаки

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), объединяет почти 2700 геномов — как современных собак и волков, так и образцов, датированных десятками тысяч лет. Это позволяет впервые сформировать целостную картину эволюции собак и их генетических связей с дикими предками.

По словам Логана Кистлера, одного из авторов исследования и куратора археогеномики Смитсоновского института, волки сыграли куда более значимую роль в формировании собак, чем принято считать.

Древнее расхождение и неожиданно живое родство

Традиционная научная точка зрения гласит, что собаки и волки разошлись как подвиды примерно 20 тысяч лет назад, происходя от ныне вымершей линии серого волка. Известно, что собаки и сегодня способны скрещиваться с волками, но существовали устойчивые представления, что подобные контакты после доместикации практически исчезли. Новые же данные демонстрируют обратное: генетическое смешение происходило неоднократно, и его результаты на удивление широко представлены в собачьем мире.

Команда Кистлера и Одри Лин собрала генетический материал породистых собак, так называемых деревенских собак, а также различных популяций волков и сопутствующих человеку животных, чьи геномы охватывают вклад примерно за 100 тысяч лет.

Результат оказался неожиданным по масштабу: около 80 процентов исследованных пород собак — 264 из 330 — имеют хотя бы минимальный процент ДНК современного волка. Это говорит о том, что скрещивание происходило не только в глубокой древности, но и на сравнительно поздних этапах истории. В среднем генетический след относится к событиям около тысячи поколений назад, что делает его частью уже сформированных линий собак, существовавших в человеческом окружении.

Почему одни породы "более волчьи", чем другие

Исследователи обнаружили, что объём волчьего ДНК в породах распределён крайне неоднородно. Собаки крупных размеров или выведенные для специализированных задач — охоты, езды в упряжках, охраны — чаще наследуют больший процент волчьих генов. Это логично: такие породы создавались для задач, требовавших выносливости, хищнических навыков и приспособляемости — качеств, которые в природе развивались у волков.

При этом закономерность не абсолютна. Например, у некоторых известных сторожевых пород, таких как сенбернар, следов волчьих предков не обнаружено, тогда как у крошечных чихуахуа они присутствуют. Это подчёркивает, что эволюция собак гораздо менее линейна, чем казалось: разные породы развивались в разных условиях и окружениях, и волчий вклад "включался" в эволюцию не только через утилитарные задачи, но и через естественное смешение популяций.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что у всех деревенских собак — животных, живущих рядом с человеком, но не относящихся к породам — волчьи гены обнаружены без исключений. Это ещё раз подтверждает, что взаимодействие собак и волков было не случайным и не редким.

Обратный процесс тоже имел место. Примерно половина исследованных геномов волков содержат следы собачьей ДНК. Эти гены вошли в волчьи популяции значительно позже, около 70 поколений назад. Это говорит о том, что связь двух подвидов была двусторонней и продолжительной.

Упряжные собаки как "рекордсмены" по волчьей генетике

Максимальный объём волчьих генов найден у собак, выведенных для экстремальных условий: ездовых пород, чья работа требует сверхвыносливости, способности принимать решения, ориентироваться в сложной среде и выдерживать суровые климатические условия. Для таких животных даже небольшой "генетический импульс" со стороны волков мог быть эволюционно полезным.

Геномика собак: новая эра исследований

Представленное исследование стало частью серии из восьми научных работ, опубликованных в PNAS. Эта серия охватывает широкий спектр вопросов: от утраты генетического разнообразия немецких овчарок после Второй мировой войны до анализа того, насколько генетические тесты действительно могут предсказать поведение собак. Интересно, что некоторые гены, связанные с поведенческими реакциями собак, оказались аналогичны генам, влияющим на поведение человека.

Палеогенетик Грегер Ларсон из Оксфорда отмечает, что прогресс в изучении собачьих геномов оказался стремительным: с начала 2000-х годов область науки прошла путь от фрагментарных данных к возможности ответить на вопросы, которые ещё двадцать лет назад казались недостижимыми.

Древние породы — древнее, чем предполагали

Распространённая в научном сообществе гипотеза о том, что большинство пород собак возникло в XIX веке, была опровергнута недавними генетическими исследованиями. Около половины современных пород имеют корни, уходящие более чем на 10 тысяч лет назад. Это подтверждает, что разнообразие собак является продуктом длительной коэволюции человека и животного мира, а не исключительно продуктом современной селекции.

Скепсис и ограничения метода

Не все учёные готовы принять выводы исследования безоговорочно. Обнаруженное количество волчьего ДНК — всего 0,14 процента — само по себе ничтожно мало. Некоторые специалисты заявляют, что фиксировать столь слабый генетический сигнал чрезвычайно сложно и легко можно выйти за пределы точности современного анализа. Тем не менее авторы подчёркивают: даже минимальная доля генов может иметь существенное значение, если речь идёт о ключевых адаптационных механизмах.

Эволюционный вклад волков: не размер, а значение

Авторы исследования предполагают, что волчьи гены стали своеобразным "резервом выживания" для собак. Когда животные сталкивались с экстремальными вызовами — холодным климатом, необходимостью охранять стада, конкуренцией за пищу на улицах древних поселений — именно волчьи фрагменты генома могли обеспечить им физиологические или поведенческие преимущества.

Так формировался удивительный симбиоз: собака эволюционировала как спутник человека, но волк — как поставщик адаптивных качеств — продолжал влиять на её развитие на протяжении десятков тысяч лет.