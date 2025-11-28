Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Буккер

Золотистые ретриверы и люди: странная генетическая параллель переворачивает представления о поведении собак

Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс
Мы привыкли считать, что собак легко понять: хвост виляет — значит, рад; съёжившаяся поза — значит, испуган. Но новое исследование учёных Кембриджа ставит под сомнение эту привычную простоту.

Золотистый ретривер
Фото: flickr.com by Дирк Фордерштрассе, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
По словам исследователей, гены, которые влияют на характер золотистых ретриверов, имеют поразительные параллели с человеческими эмоциональными состояниями — интеллектом, тревожностью и даже депрессией.

"Результаты действительно поразительны, — подчёркивает соавтор исследования, опубликованного в Proceedings of the National Academy of Sciences, нейробиолог Элеонора Раффан. — Они убедительно    свидетельствуют о том, что у людей и золотистых ретриверов общие генетические корни, определяющие их поведение".

Эта неожиданная связь создаёт интригующую картину: возможно, когда мы пытаемся понять настроение нашей собаки, мы наблюдаем отголоски тех же эмоциональных процессов, что происходят в человеческой психике.

1300 собак и один генетический код

Команда Раффан изучила геномы 1300 золотистых ретриверов, сопоставив выявленные генетические маркеры с поведением, которое владельцы описывали в анкете. Так удалось связать ряд генов с такими чертами, как: энергичность, робость, агрессивность и обучаемость.

Следующим шагом стало сравнение собачьих генов с человеческими данными. И здесь исследователей ожидал сюрприз: у ретриверов нашли 12 генов, влияющих на те же эмоциональные характеристики, что и у людей. К примеру, ген PTPN1, отвечающий за агрессию ретривера к другим собакам, у людей ассоциируется с депрессией и интеллектом. А ген, связанный со страхом у собак, оказался связан с человеческой тревожностью, возникающей "вследствие смущения перед людьми".

Когда стресс маскируют за плохим поведением

Нейробиолог Энох Алекс, один из авторов, подчёркивает: "Генетика управляет поведением, делая некоторых собак предрасположенными к тому, чтобы воспринимать мир как стресс. Если жизненный опыт усугубляет это, они могут вести себя так, как мы воспринимаем как плохое поведение, хотя на самом деле они расстроены".

Таким образом, в поведении собаки могут прятаться эмоциональные механизмы, которые человек легко перепутает с упрямством или непослушанием.

Дрессировка и эмоции: связь глубже, чем считалось

Учёные обнаружили, что ген ROMO1, влияющий на способность золотистых ретриверов к обучению, у людей связан с эмоциональной чувствительностью и интеллектом. Из этого исследователи выводят важный практический вывод: дрессировка собак может быть эффективнее, если учитывать их эмоциональные реакции, а не полагаться только на поощрение. То есть связка "поведение — награда" работает, но недостаточно. Собака, как и человек, учится лучше, когда её эмоциональное состояние учитывается.

Гены — не приговор, а фон эмоций

Несмотря на поразительные параллели, исследователи подчёркивают: гены не определяют конкретную поведенческую черту. Они создают общий эмоциональный фон, на котором дальше играет индивидуальный опыт.

Специалист по поведению собак Дэниел Миллс описывает это так: "Собаки в нашем доме живут в той же физической среде, но могут сталкиваться и с психологическими проблемами современной жизни. Наши питомцы могут служить моделями некоторых психических
расстройств человека".

Таким образом, золотистый ретривер становится не просто домашним любимцем, а окном в совместную эволюционную историю человека и собаки.

Коэволюция: путь длиной в тысячи лет

Люди начали делить жилище с собаками почти с момента своего появления как оседлых существ. Это означало не только бытовое соседство, но и сложное психологическое взаимодействие, которое могло влиять на эволюцию обоих видов. И в какой-то момент эта связь стала настолько глубокой, что черты характера, тревожность или эмоциональная устойчивость оказались связаны с общими генами.

Когда собаки становятся моделью человеческих расстройств

Золотистые ретриверы давно известны как одна из пород с повышенной эмоциональной чувствительностью. Возможно, именно поэтому они так часто становятся объектами исследований, связанных со стрессом и психическим здоровьем.

В последние годы учёные задаются вопросами:

  • могут ли собаки иметь аналоги аутизма?
  • возможно ли, что их тревожность — отражение наших же процессов?
  • насколько глубоко совпадают эмоциональные механизмы двух видов?

Недавние открытия, включая выявление генетических маркеров, связанных с поведением, лишь усиливают интерес к этому направлению.

Общие гены и разные проявления

Исследование показывает, что сходство эмоциональных генов у людей и собак проявляется по-разному. Например, ген ADD2 вызывает у собак страх перед незнакомцами, а у людей связан с депрессией, проявляющейся через социальную изоляцию.

Учёные предполагают, что эти явления — две стороны единой цепочки эмоциональных реакций.

Другие гены сопряжены с человеческими процессами саморефлексии, которые собакам недоступны. Однако сами эмоциональные механизмы — чувствительность к неприятному опыту, склонность к тревоге, реактивность — оказываются общими.

Будущее исследований: собака как зеркало человека

Как подчёркивает Элеонора Раффан: "Гены, которые мы идентифицировали, часто влияют на эмоциональное состояние и поведение у обоих видов".

Эти выводы открывают путь к новым исследованиям в сравнительной психиатрии. Собаки могут стать уникальной моделью исследования стресса, тревоги и эмоциональных расстройств — моделью, которая эволюционировала рядом с нами.

Краткая справка о породе

Золотистый ретривер был выведен в Англии как универсальная охотничья собака для подачи битой дичи. Имеет общих предков с лабрадором.

Порода признана: в 1913 году — Английским клубом собаководства, в 1954 году — Международной кинологической федерацией.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Юлиана Погосова
