Кошка на границе двух миров: что в её истории до сих пор вызывает трепет и недоумение

Кот Оскар предугадывал смерть пациентов в хосписе США

15:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Говорят, что когда древнее солнце поднималось над долиной Нила, его первые золотые лучи касались не дворцов и не храмов, а мягких силуэтов, что сидели на крышах, стенах и ступенях домов. Кошки встречали рассвет раньше людей. Они первыми видели, как тьма отступает, а солнечный диск возвращает миру тепло.

Фото: Wikipedia by Nickolas Titkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Злая кошка

Может быть, именно тогда, на границе ночи и дня, родилась великая египетская тайна — тайна кошки, существа, стоящего где-то между своим и чужим, между светом и тьмой, между домом и пустыней.

Но эта история — не просто о животных. Она о том, как менялась цивилизация, вера и отношения человека с миром. Как маленькое создание смогло стать символом силы, мудрости и защиты — и как его образ разошёлся по миру, превращаясь то в божество, то в демона, то в талисман удачи.

Когда гулящие сами по себе кошки вошли в наш дом

Первые кошки пришли к людям не по зову и не по приказу, а по запаху. Египетские зернохранилища хранили богатство страны, а богатство притягивало мышей. За мышами шли кошки — мягко крадущиеся, стремительные, ночные ведьмы. Люди наблюдали за ними с осторожностью, но вскоре поняли: эти хищницы — дар богов.

Кошка сама выбирала, где ей жить. Приходила и уходила, как дикий ветер пустыни. Но если кошка оставалась — это считалось благословением. Она приносила не только пользу, но и особое, почти магическое присутствие.

Ни одно другое животное не умело так ловко ходить по узким пролётам, так осторожно ступать среди домашней утвари, так чувствовать опасность. Египтяне замечали: если кошка ложится рядом с человеком — она словно разделяет с ним его настроение. Если уходит — значит, что-то изменилось в доме.

Так, маленькая охотница стала защитницей очага — сначала незримой, потом признанной.

Лев в миниатюре

Египтяне любили сравнения. И когда они смотрели на кошку, они не видели простое домашнее животное, а уменьшенную копию львицы — царицы пустыни. Мафдет была первым известным в Древнем Египте божеством с кошачьей головой. Чаще всего её изображали с головой леопарда или гепарда. Богиню Бастет, известную по крайней мере со времён Второй династии (ок. 2890 — ок. 2686 до н. э), изображали с головой львицы.

Пусть её тело мягче, а силуэт меньше, но в глазах кошки сверкало то же пламя, что и в глазах львицы, защищающей своих детёнышей.

Так возникла идея: кошка — маленькая, но могущественная защитница, созданная богами для охраны людей. Её повадки были плавны, но смертельно точны; её взгляд — внимателен, будто она знает больше, чем показывает.

Постепенно появились жрецы, которые ухаживали за священными кошками, ритуалы исцеления раненых животных и строгий закон: убийство кошки — страшное преступление. Наказание было суровым, а народ мог сам вершить суд.

Кошка стала не просто другом — она стала гражданином страны, существом, чьи права защищали даже сильнее, чем права многих людей.

Бастет — богиня, что улыбалась из тени

Если бы можно было воскресить древнеегипетские храмы на мгновение, мы бы услышали шум толпы, запах ладана и увидели фигуру, ласково глядящую с каменной стены.

Бастет — богиня, что держит кошку на руках, а иногда сама предстаёт в образе женщины с кошачьей головой.

Сначала она была львицей — дикой, жестокой, огненной. Но время смягчило её облик. Она стала покровительницей:

женщин и детей;

домашнего уюта;

радости и танца;

исцеления;

защиты от злых духов.

В главный храм Бастет в городе Бубастис, куда стекались паломники со всего Египта, приносили в дар священных кошек, мумифицировали их, украшали амулетами. Через Бастет кошка символизировала мир и порядок, стала хранительницей соотношения между хаосом и светом.

Древнегреческий писатель Полиэн описал военную хитрость персидского царя Камбиса II во время битвы при Пелузии в 525 году до н. э. Он приказал разместить кошек и других священных для египтян животных перед линией персидского фронта, что заставило египтян прекратить оборонительные действия. В итоге крепость пала, а персы после череды побед покорили весь Египет.

Солнечный кот и битва с Апопом

Но у кошек была ещё одна роль — гораздо более древняя. Считалось, что кошка принадлежит богу солнца Ра, а ночью, когда колесница Ра проходит под землёй, кот защищает её от гигантского змея Апопа — врага света. В одном мифе говорится: "Солнечный кот вознёс лапу и отрубил голову Апопу".

Глаза кошки блестят в темноте — и египтяне верили, что это отблеск глаз самого Ра. Кошка жила между светом и тенью, днём и ночью — и поэтому могла быть проводником между мирами. Но история кошек не заканчивается на берегах Нила.

В христианстве

Кошка упоминается в Библии лишь однажды — в неканонической книге "Послание Иеремии" (1: 21): "На тело их и на головы их налетают летучие мыши и ласточки и другие птицы, лазают также по ним и кошки".

Греческий историк Диодор Сицилийский (ок. 90 до Р. Х. — 21 по Р. Х.) свидетельствовал: "Один римлянин убил кошку, и сбежалась толпа к дому виновного, но ни посланные царём для уговоров власти, ни общий страх, внушаемый Римом, не мог освободить от мести человека, хотя он и совершил это нечаянно" (I, 83).

В Средние века её причислив к спутницам ведьм и колдуний, а чёрных кошек — предвестниками беды. В известнейшем трактате по демонологии, который был опубликован в 1487 году, "Молот ведьм" (Malleus Malificarum) кошки названы сосудами для нечистых духов, которые искушают людей.

"Надо считать за правду и то, что демоны временами с божьего попущения самостоятельно вредят невинным. Так, они вредили блаженному Иову. Но ведьм там не было и чёрт не пользовался там призраком кошки", — искренне полагали авторы вышеупомянутого трактата.

Кошки и мётлы считались главными атрибутами колдунов и ведьм. Наличие этих предметов в доме часто становилось достаточным основанием для обвинения хозяев в колдовстве. В результате кошек нередко сжигали вместе с их владельцами.

"Находясь в одном доме, один рабочий пилил дрова, — свидетельствовал в 15-м столетии доминиканец Генрих Крамер, автор упомянутого трактата. — К нему приблизилась большая кошка, которая хотела на него прыгнуть и помешать ему работать. Он отогнал её. Но появилась другая кошка, ещё больших размеров и вместе с первой бросилась на него. Когда он их стал гнать, стало вдруг три кошки, которые с яростью напали на него и начали кусать его и в лицо и в чресла. Рабочий, испуганный этими тварями, осенил себя крёстным знаменем, бросил работу и, обороняясь поленом от наседающих кошек, ударил одну по голове, другую по ногам, третью по спине и наконец их с трудом прогнал".

Папа Франциск в 2015 году вынуждено признал: животные имеют самостоятельную ценность перед Богом. Не только собаки отцов-доминиканцев, но и прочие твари.

В исламе

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) якобы так любил кошек, что проснувшись от звука азана, отрезал у себя рукав халата, чтобы не будить спящую любимицу по кличке Муизза и пошёл на намаз.

Никаких подтверждений этого эпизода в хадисах и исторических книгах, а также кошки с такой кличкой, принадлежащей Пророку (мир ему и благословение Аллаха), нет. Похожая история известна об одном благочестивом святом VI века, что, возможно, объясняет происхождение этой истории.

Однако хадисы подтверждают, что кошка в исламе является чистым животным (не наджасом), а потому прикосновение к ней не портит омовение.

Известно, что пророк Мухаммад критиковал тех, кто жестоко обращается с кошками. Торговля кошками в исламском мире запрещена; убийство кошки — грех.

В иудаизме

Кошки не обожествлены, но защищены законом о гуманном обращении. Тора и Талмуд упоминают их как примеры для толкований библейских правил.

Согласно Талмуду (Песахим 112б:10) рав Паппа сказал: "Что касается дома, в котором есть кошка, то человек не должен входить туда босиком. В чём причина? Потому что кошка может убить змею и съесть её, а у змеи маленькие кости, и если маленькая кость попадёт кому-то в ногу, её невозможно будет вытащить, и он будет в опасности". Некоторые говорят, что рав Паппа сказал: "Что касается дома, в котором нет кошки, то человек не должен входить туда в темноте". В чём причина? Поскольку там нет кошки, которая охотится на змей, возможно, змея обовьётся вокруг него без его ведома, и он будет в опасности".

В буддизме

Для буддистов, которым запрещено причинять вред любым живым существам — так называемая ахимса — кошка также находится под защитой. Среди занимающихся земледелием азиатских народов, расправляющиеся с грызунами представители семейства кошачьих, заслуживают уважения — они оберегают урожай. В круговороте сансары кошки демонстрирует силу воли.

буддисты Индии считали кошку больше вредным, чем полезным существом (в прошлый раз мы узнали о древней легенде о кошке, которая съела мышку, которая несла для Будды лекарство), то в Тибете, Китае, Корее, Японии и других странах, где буддизм был традиционно сильным, кошка чаще всего существо положительное.

В Японии

Фарфоровая или керамическая фигурка Манеки-нэко, "манящая кошка или кот", стоят у дверей магазинов и домов, приглашая богатство и счастье. По наиболее распространённой легенде — левая лапка приманивает деньги, а правую — удачу. Согласно другому варианту — левая приманивает клиентов, а правая — деньги. Впрочем, такой талисман появился лишь во второй половине 19-го столетия. В последнее время появились кошки с обеими поднятыми лапами, что напрочь опровергает традицию.

Однако в японском фольклоре есть и бакэнэко, то есть демоны-кошки. Как и лисица-кицунэ, бакэнэко чаще всего принимают женский облик. Таинственная аура, которой обладают кошки, в эпоху Эдо (1600 — 1868) ассоциировалась с проститутками из квартала красных фонарей.

В древности существовало множество представлений о том, когда кошка (нэко) может стать бакэнэко; иногда это происходило, когда её кормили в одном месте в течение 13 лет, а иногда — только через три года; порой это происходило после того, как кошка достигала веса в один кан (около 3,75 кг).

У Такасу Гэнбэя старый домашний кот пропал как раз в тот момент, когда его мать перестала принимать близких и кушала в одиночестве, закрывшись в своей комнате. Когда любопытные члены семья решились наведаться к ней, то увидели, что в одежде старушки сидит монстр в обличье кота и пожирает туши животных. Такасу убил чудовище, и через день его труп снова превратилось в пропавшего домашнего кота. После этого Такасу вскрыл половицы в комнате своей матери, где обнаружил обглоданные дочиста кости старухи.

Бакэнэко ("кошка-оборотень") частенько путают с нэкоматой (буквально: раздвоенная кошка). Самое большое отличие заключается в том, что у нэкоматы два хвоста, а у бакэнэко только один.

Между суеверием и защитой

По поведению кошек предсказывали погоду:

чихнула — к снегу;

ест траву — к дождю;

не выходит из дома — к холоду.

В мореплавании кошка была одновременно проклятием и талисманом.

Чужая чёрная кошка на борту — знак беды.

Но своя, домашняя, — символ удачи в шторме.

Жёны моряков держали чёрных кошек, веря, что животное хранит мужей вдали от дома.

Кошачий оракул: от древних храмов до больничной палаты

Кошек часто считали проводниками в потусторонний мир. В древности существовал так называемый кошачий оракул: задаёшь вопрос — и следишь за лапками животного.

В наше время остались странные истории. Самая известная — о коте Оскаре, который жил в американском хосписе и похоже знал, когда пациенту оставалось недолго жить, и приходил к нему заранее. Это явление нельзя объяснить полностью — но оно напоминает, что отношения человека и кошки выходят за рамки обычной биологии.

Почему кошка стала символом вечности

Кошки никогда не были полностью приручены. Они живут рядом с человеком, но сохраняют собственную территорию духа — независимость, что вызывает уважение.

Египтяне видели в них воплощение гармонии между домом и пустыней, между дневным светом и ночной тьмой, между человеком и тем, что стоит за пределами его понимания. И, возможно, поэтому культ кошек живёт до сих пор.

Мы уже давно не посвящаем храмы Бастет, не мумифицируем домашних питомцев, не предсказываем судьбу по движению лап. Но мы всё ещё чувствуем в кошке нечто особенное — способность лечить, успокаивать, создавать уют, приносить счастье и даже защищать.

С тех времён, когда первые лучи солнца касались мягких силуэтов на крышах египетских домов, прошло три тысячи лет. Но кошка — та же. Она по-прежнему сидит на границе двух миров и тихо наблюдает, как человек пытается понять её тайну.

И, может быть, эта тайна не в легендах и не в магии, а в том, что кошки умеют оставаться собой — и именно за это их любят люди всех времён и культур.