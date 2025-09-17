Как 40 собак и 60 кошек могут обрести дом на новогодней ёлке? Уникальная концепция от фонда Дарящие надежду

Почему человеку надо оставаться великодушным к братьям нашим меньшим? Помогать им выживать в этом жестоком мире и сделать всё, чтобы их пребывание на этой земле было счастливым. Не надо бояться этих слов. Счастливыми хотят быть не только люди, но и животные.

Фото: Фото из личного архива Светланы Сафоновой Руководитель Фонда Дарящие надежду Светлана Сафонова

Руководитель Фонда "Дарящие надежду" Светлана Сафонова говорит: "Наш фонд — первый в стране, который пытался комплексно подойти к решению проблемы бездомных животных в стране. Мы стерилизуем, лечим, проводим выставки-пристройства, помогаем приютам, у нас большой образовательный проект, мы взаимодействуем с властями — например, вместе с другими работали над законом об ответственном отношении к животным".

В августе фонд провёл фестиваль по пристройству приютских животных. Он назывался "Домой!".

— Светлана, результатами фестиваля довольны? То, ради чего всё это затевалось, получилось?

— Мы рады любому хорошему результату, и он был. Надо сказать, что помимо нашего фестиваля параллельно в Москве проходило ещё три мероприятия по пристройству животных, большие организации с большими бюджетами, и, конечно, очень много людей пошло туда.

У нас была специальная регистрация для того, чтобы понять, как работает реклама, но пришло даже больше людей, и это прекрасно, потому что это был август — люди уезжали из Москвы на отдых. По итогам у нас пристроено 11 собак и 12 кошек. Конечно, хотелось бы больше, но не будем гневить Бога, будем радоваться тому, что животные обрели свой дом и любимых хозяев.

У нас проводится летний фестиваль в августе, а в декабре устраивается новогодняя ёлка, куда приедет 40 собак и 60 кошек из приютов. Ёлка — это уже традиция, Дед Мороз, подарки, концерт. Она так и называется #ЕлкаДарящихНадежду. Приглашаем всех желающих.

— На новогодней ёлке вы хотите, чтобы щенка, который будет на этом празднике, взяли кому-то в подарок?

— Ни в коем случае! Мы таким способом никому не собираемся вручать наших подопечных. У нас прежде, чем человек возьмёт животное, идёт строгое собеседование, сначала беседует куратор, потом специалист. Если это кошки, то фелинолог, если собаки, то зоопсихолог. Потенциальный владелец проходит два собеседования, потом подписывает договор, а потом мы сами отвозим животное в дом будущего владельца. Поэтому ни о каких новогодних подарках в виде бездомного щенка не может идти речи. Это, скорее, подарок для животных, они могут стать домашними и обрести хозяина. И ещё для московских и подмосковных приютов на ёлках собираются корма.

Но в целом новогодняя ёлка запланирована как семейное мероприятие, куда родители могут привести детей, познакомить их с кошками и собаками, дать возможность поучаствовать в лотерее, посетить "Уроки Доброты", разные интересные мастер-классы. И главное — ребёнок поймёт, что животные из приютов — нестрашно.

— Иногда возникает недоумение, почему так много животных в приютах, и они никогда не кончаются, и даже есть информация, что все приюты переполнены. Россия — цивилизованная страна, у нас очень образованные, добрые люди. Почему такая ситуация?

— В декабре нашему фонду исполнится 15 лет, мы начали свою историю много лет назад, когда такого массового движения по защите прав животных в нашей стране не было. Сегодня в России много фондов, и руководство страны пытается обращать на это внимание, и что-то у нас всё-таки изменилось. Но в целом, чтобы изменить менталитет такой огромной страны, как наша, должна быть государственная поддержка общественной инициативы. В крупных городах люди больше информированы и прислушиваются, но стоит отъехать от Москвы — ситуация совершенно дремучая.

Я, например, живу в Подмосковье, не так уж и далеко от Москвы, и когда я сюда приехала, на меня, простите, смотрели, как на сумасшедшую. Когда я говорила о необходимости стерилизации животных — это вызывало у людей недоумение. Зачем? Я возила на своей машине за счёт фонда стерилизовать соседских кошек, потому что невозможно было представить, что рождённых котят будут убивать. А их убивают. Причём иногда на глазах детей. А когда в посёлке появлялись бездомные собаки, особенно осенью (осень для Подмосковья — это страшное время, потому что летом москвичи поиграют со щенком, а потом надо ехать обратно в Москву и они своих собак бросают), то мне по этому поводу говорили: "Чего ты переживаешь? Как обычно, отведём в лес и застрелим!" И это говорят цивилизованные люди! Поэтому одних усилий фондов, приютов, волонтёров — слишком мало. Должна быть всеобщая единая государственная политика. Вот тогда что-то изменится. А пока собак выбрасывают на улицы…

Также за "разведенцами", людьми, которые разводят породистых собак на продажу, никто не следит, и они делают, что хотят. И это настоящая беда — выброшенные ими собаки пополняют ряды бездомных. Есть также собаки, которые гуляют на "самовыгуле" и тоже размножаются, потому что владельцу не придёт в голову её вовремя стерилизовать. Несмотря на то, что, казалось бы, вокруг живёт много образованных людей, в этом направлении ещё предстоит много работы.

— В апреле этого года всем миром собирали подписи под петицию, которая была направлена против того, чтобы собак убивали в приютах. Вопиющая ситуация, ведь это не бездомное животное, а приютское. Чем закончилось дело?

— Пока всё остановилось. Очень хорошо, что у нас в правительстве есть разумные люди в отличии от кучки депутатов, у которых оказалась совершенно не здоровая фантазия. Поскольку у нас вся страна встала против думской инициативы убивать собак в приютах, то дело взяли под контроль в правительстве. Соглашусь, что ситуация — вопиющая с точки зрения аморальности и жестокости. Собак не за что убивать! А ещё это с точки зрения экономики не выгодно, потому что если убить животных, то на это место придут другие животные. Это законы природы. Сократить популяцию может только всеобщая стерилизация и выпуск на прежнее место — ОСВВ. Но это должно происходить одновременно во всех населённых пунктах страны.

К счастью, оказалось, что в нашей стране людей, которые любят животных и понимают, какой результат показательного зверства ждёт наше общество, этих людей гораздо больше тех, кто призывает к убийству или готов убивать. Поэтому весной в нашей стране сложилась совершенно не здоровая социальная напряжённость именно из-за этого. Сочувствующих много, и представьте, чем всё это могло закончиться. Самым настоящим социальным взрывом. Слава Богу, что есть в правительстве разумные головы, которые после того, как увидели, что этот закон буквально вымаливают, всё остановили.

— Некоторые известные культурные деятели высказывались, что это делается специально для того, чтобы обострить ситуацию в обществе и нервировать людей. Как результат — народ массово выскажет своё недовольство в адрес правительства.

— Это можно объяснить только тем, что какие-то люди в Думе, получив определённый заказ, его отрабатывали. И то, что происходило в масс-медиа, адекватным назвать было нельзя.

В эфире пошли купленные телепрограммы, печатались заказные статьи о том, что собаки съели всех детей. На общество специально нагоняли истерию и страх — это была какая-то конкретная установка. Но сейчас пока всё успокоилось. Никакой истерии в пространстве не случилось, если бы регионы страны просто начали работать и исполнять закон.

Здесь надо понять одно, когда все будут одинаково работать и выполнять свои обязанности: по отлову, стерилизации, вакцинации, выпуску, регистрации животных, строительству приютов, пропаганды гуманного и ответственного обращения с животными — всё нормализуется. Когда единый комплекс будет принят и начнёт исполняться в каждом регионе одинаково, вот тогда ситуация изменится. А пока хвост вынули, нос завяз…

— Уже много пишут о том, что заводчики животных — это совершенно безответственные люди. Они используют собак в качестве "фабрик по производству потомства", совершенно не зная меры. Неужели у жажды наживы на собаках нет предела?

— Вы не поверите, но предела нет! Поэтому мы провели в августе фестиваль, и у нас был акцент именно на породистых животных, которые представляли команды помощи породистым животным. Для того, чтобы показать людям, что все эти дорогущие породы, которые разводятся с целью прибыли, они точно так же оказываются на улице брошенные, покалеченные и преданные.

У одной только команды помощи хаскам — 400 собак! Хотя хаска считается модной собакой, все хотят завести хасочку, а потом её выбрасывают, потому что собака требует определённых условий содержания и умения обращаться. Я со всей ответственностью говорю, у нас люди не любят и не хотят учиться, они взяли собаку, а потом оказалось, что сложно, — выбросили.

— А есть статистика, какой в нашей стране самый жестокий регион по отношению к животным?

— Пока лидируют Астрахань и Оренбург, там к животным относятся очень жестоко. Одно время в Якутии было всё очень плохо, но ситуацию взяли под контроль.

— Складывается очень странное впечатление, государство из бюджета выделяет деньги на приюты и содержание животных. А где эти деньги? Почему такая ситуация с бездомными животными и приютами?

— Когда в 2019 году был принят 498-й закон, а в 2020 году уже были приняты все подзаконные акты, в которых было расписано, как работать, чтобы гуманным способом сокращать численность бездомных животных, то получилось так, что больше половины руководителей регионов не читали эти законы. Они не хотят напрягаться… Знаю, потому что была инициирована проверка, как исполняют распоряжение президента. Выяснилось, что больше трети регионов вообще ничего не делают. Было заведено масса уголовных дел на руководителей городов и некоторых областей, потому что несмотря на выделенные государством деньги никто ничего не выполнял. Указы президента просто игнорировали. Видимо, до нашего руководителя дошла информация, и, мягко говоря, он удивился. Поэтому в 2021 году ещё раз вышло поручение президента, где были чётко прописаны условия работы. Мы, как защитные силы, постоянно выступаем с тем, чтобы требования президента выполнялись.

Сейчас на дворе 2025 год, и опять ничего не сделано. А деньги государство по-прежнему выделяет! И они растворяются в неизвестном направлении.

— Какими полномочиями вы, как общественная организация, обладаете?

— Мы помимо того, что организовываем помощь государственным и частным приютам в плане кормов, стерилизации, также взаимодействуем с властями. Как эксперты высказываем своё мнение, что должно быть в тех или иных подзаконных актах, что, по нашему мнению, правильно, что неправильно. Мы занимаемся пропагандой для того, чтобы люди понимали, что делать. Конечно, мы не являемся государственным органом, но сейчас к общественным организациям вроде прислушиваются.

— Вы заметили, что у нас в кинематографе очень мало хорошего кино о животных? Есть мультипликационные фильмы, а художественных и документальных мало.

— У нас даже гуманного образования в этой сфере нет. Нет пропаганды гуманного и ответственного обращения с животными на государственном уровне. Наш фонд проводит "Уроки доброты" в школах, этот проект уже существует много лет. Мы издали чудесную методичку про проведение уроков в начальной школе, то есть её просто дают учителю, и учитель в качестве дополнительного занятия рассказывает детям о животных. Мы бесплатно раздаём в школах эту книжечку и готовы всячески поддержать учителей, но есть бюрократические препоны, которые не дают достучаться до детей.

— Весной 2026 года в Москве пройдёт первый Международный кинофестиваль о животных под названием "Белый Бим". Был пронзительный советский фильм "Белый Бим, черное ухо", в котором главную роль сыграл Вячеслав Тихонов. Его дочь Анна Вячеславовна Тихонова создаёт этот фестиваль. Он чем-то может помочь в этом деле?

— Это всё делается с правильным посылом — воспитание молодого поколения. Любой закон, который будет принят, не начнёт работать, если не подготовить и не воспитать людей. Соответственно, пока мы принимаем законы, нам нужно воспитывать молодое поколение уже с детства более гуманное и ответственное, чем наше с вами. Для этого надо проводить много работы, и любые средства хороши: искусство, культура, фестивали. Также живопись, выставки, музыка, кино — любой способ прекрасен. Вспомните, когда вышел художественный фильм "Офицеры" и прозвучала фраза: "Есть такая профессия — Родину защищать", — то молодёжь пошла в военные училища и в нашей стране появилось огромное количество хорошо подготовленных офицеров. Поэтому всё в наших руках, мы можем ситуацию кардинально изменить.

Если будет такой фестиваль о животных, где будут показаны фильмы, будут приглашены люди, которые создавали это кино, и расскажут, почему их заинтересовала эта тема, если к этому фестивалю будет приковано внимание прессы, важных чиновников, чтобы показать, что это серьёзное мероприятие, если будут подниматься вопросы, касающиеся гуманного образования и ответственного обращения с животными, то, конечно, он принесёт огромную пользу.

Но никакой пользы нельзя ждать мгновенно, здесь надо понимать, что работа по изменению сознания растянется на долгие года, но она сработает. С нашей стороны мы готовы помогать в реализации этого фестиваля всем, чем можем. Например, отвечать за проведение круглых столов, где соберутся специалисты, работающие в сфере животных. Мы готовы привлекать приютских животных, чтобы люди воочию увидели, что это такое. Хорошо бы, чтобы присутствующие на фестивале кинематографисты сняли какие-то ролики и репортажи про приюты, про собак, нуждающихся в защите, — это было бы великолепно.

— Наверное, у вас появилось огромное количество волонтёров и помощников за эти годы?

— У нас, конечно, есть волонтёры, те, кто приходит и помогает. Кто-то с нами годами, а кто-то помог и остыл.

Очень тяжело удержать помощников, люди переключаются на что-то другое, конечно, их не надо судить, у всех свои обстоятельства. И мы понимаем, чтобы удержать людей — их надо постоянно завлекать. Недавно у нас был культурный выход в театр, мы ходили с нашими волонтёрами в Театр им. Гоголя. Спасибо огромное партнёрам за это!

Но любой, даже одноразовый, приход к нам полезен и может изменить мир. Мы благодарны и тем, кто искренне понимает, что это стало делом их жизни, остаётся с нами на многие годы. И тем, кто приходит сделать селфи на фоне собак и выложить их в своих сетях. Их пост увидит несколько десятков или тысяч человек, и кому-то одному или двум захочется тоже к нам прийти! Тут все средства хороши.

— А у нашего главы государства есть собаки?

— У Владимира Владимировича Путина есть несколько собак, он любит животных, и мы знаем, что руководитель нашей страны защищает братьев наших меньших. Также я знаю ещё несколько высокопоставленных людей в нашем правительстве, у которых взяты собаки из приюта, они очень дорожат своими питомцами. Просто об этом не принято говорить, а напрасно, потому что надо демонстрировать не яхты и дорогие часы, а спасённых собак. Люди любят достойный пример.

Опять же западные звёзды, которые помогают приютам, много об этом говорят, и в обществе подражают им, а у нас единицы известных людей, кто может показать пример. Например, Юрий Михайлович Антонов, у которого приютские собаки и кошки, которых он очень любит. Он не стесняется рассказывать о них во время интервью. Леонид Ярмольник, попечитель нашего фонда, много лет продвигает и пропагандирует вопрос о гуманном обращении к животным, привлёк много своих друзей к работе.

— Можно несколько слов о ваших онлайн-лекциях "Школа ответственного владельца". Что это такое?

— Мы запускаем новый цикл лекций в рамках онлайн-проекта "Школа ответственного владельца". Ведущие специалисты по зоопсихологии, кинологии, фелинологии, ветеринарии, а также других отраслей, объединяющих в себе такое понятие, как экологическая среда, где комфортно уживаются люди и животные, осветят самые актуальные вопросы.

В нашей стране не было бы столько брошенных животных, если бы люди старались понять, что берут домой не пушистую игрушку, а живое существо, которое испытывает боль, страдания, потребности, как и мы с вами.

А ещё наши четвероногие друзья могут быть мощным инструментом исцеления. На одной из лекций мы рассмотрим, как собаки помогают улучшать физическое и эмоциональное состояние людей, снижая стресс, облегчая реабилитацию и способствуя социальной адаптации.