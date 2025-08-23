Дрессировка с душой: что на самом деле думал Дуров о животных

Успех дрессировщика Дурова основывается на его отношении к животным

6:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Сегодня нередко идут сообщения о том, что лев где-то скушал дрессировщика, собака загрызла хозяина и, наоборот, о садизме человека над животными. Причём всё это выставляется в видеоряд интернета.

Фото: commons.wikimedia.org by Amy n Rob, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Слоны в цирке

Конечно, все эти случаи надо рассматривать отдельно. Но насилие со стороны человека растёт. Как и законодательные инициативы типа "не кормить бродячих животных". Мы люди, и сострадание пусть даже в зачаточном состоянии у нас будет присутствовать всегда.

Дрессировщик обязательно должен быть хорошим психологом — Дуров

Владимир Дуров — вероятно, самый известный в мире дрессировщик животных и птиц, школа которого стала примером для любителей животных во всём мире. К тому же к своей работе он подошёл с научной точки зрения, посещая лекции Ивана Сеченова и Ивана Павлова. Для Дурова любое животное пусть и вольно, но не уступало человеку в любом качестве. Они просто не похожи на нас. Внешне.

Конечно, лев и тигр на арене цирка — это впечатляет. Не меньшее уважение вызывает и дрессировщик, иначе бы сзади него не стояли униформисты с "пушками". Но сможете ли вы заставить мышиную очередь чинно занять свои места в игрушечном поезде. Задача, может быть, посложнее.

Отсюда и многочисленные опыты Дурова с животными в области телепатии, психологии, к чему он привлекал и известного русского учёного психиатра Владимира Бехтерева.

Надо также отметить, что Дуров впервые в мире в годы Первой мировой войны дрессировал морских львов с целью установки мин под днищами вражеских кораблей. Но немецкие агенты сумели отравить будущих морских диверсантов, а вся документации по обучению морских животных закономерно оказалась в США, где и была успешно апробирована уже против нас.

Дурова по праву можно назвать первым в мире зоопсихологом. Причём не теоретиком, изучающим животных и птиц, как сегодня, по "инету" и Википедии, а непосредственно нос к носу. А практики у него было предостаточно. И слава Богу, его память дошла до нас за сто лет в уголке его имени. И десятки миллионов мальчишек и девчонок дореволюционной России, советской и сегодня получают уроки доброты к животным, которые он справедливо завещал всем нам.

Дуров не только любил животных, но и много времени наблюдал за поведением, психикой не только животных, но и птиц. Что говорить, человек по своему менталитету нередко может стоять ниже на ступеньку четырёхлапого и хвостатого ушастого. Современники Дурова считали, что под его умелым руководством "душа" животных (может быть, не стоит закавычивать) как бы просыпается от своего природного сна. И мы видим животных, которые на сцене нередко мало в чём уступают нам в жизни. Пусть даже и благодаря умелой дрессировке. Но значит, и они могут немало. А не только кусаться и быть агрессивными в разных ситуациях.

Не бейте животных, они живые, а не "механические"

Критики полтора века назад восхищались поведением дрессированного Дуровым морского льва. Для центральной России это было необычное морское животное, к тому же, как полагали, не поддающемуся дрессировке. А тут, пройдя школу своего просветителя, лев по команде кувыркался, балансировал с мячом, и на вопрос, где рыба, хлопал себя по животу. Конечно, это забавно и весело, но Дуров впервые заметил, как его "грамотный" Лео сам начал обучать своего неуча Ваську всем премудростям, которые он получил от дрессировщика.

Современники Дурова, относя к интеллигенции животного мира слонов и собак (не отсюда ли Булгаков вставил слова собаки-Шарикова, что "слон — полезное животное"), ссылались на утверждение Дурова, что "собаки умеют считать до четырёх, как и дикари". Позже другие дрессировщики это опровергнут, заставив их гавкать и до десяти. Но музыкальные способности — это действительно собачья прерогатива. К тому же собаки, как и человек, весьма поддаются гипнозу. А вот кошки нет. Они "скрытны, самостоятельны". В общем-то, ничего удивительного. Если собаки принадлежат человеку, то человек принадлежит кошкам. Это аксиома, проверенная мировой эколюцией человечества.

Именно Дуров открыл дарования у многих животных, которых дотоле относили к второразрядному животному миру. Речь шла о крысах, свиньях, барсуках. Я бы сказал, что русский дрессировщик исправил ошибку человечества впервые в мире, наделив их своим интеллектом. Вот и начали еноты у Дурова пить чай из самовара (а лапки у них нередко более подвижны, чем у взломщиков сейфов). Именно стиль "домашнего цирка" принадлежит исключительно Дурову. И животные, и птицы изображали нас. Не в баснях, а вживую. Например, цапля, идущая по шпалам, показывая неудачного актёра. Она и была соответственно экипирована. Другие птицы пародировали когда-то знаменитую танцовщицу босоножку Исидору Дункан.

Отмечу, что Дуров отказывался признавать категорически "психическое превосходство человека над животным". И сделал вывод: "Он умен по своему, оно по своему. И это не поддаётся сравнению".

Любопытно, что бы сказал, если бы дожил до Дурова Декарт, утверждавший на основании своего философского мышления, что животные суть не более, чем оживлённые "машины". А вой и визг побитой собаки относил не к боли животного, а лишь к механически издаваемым звукам. Может быть, сообщения о садизме над животными сегодня не только взрослыми, но и детьми красноречиво говорят, что наша цивилизация возвращается в тёмное прошлое Средневековья или ещё куда подальше назад.

Уточнения

Влади́мир Леони́дович Ду́ров (25 июня (7 июля) 1863, Москва — 3 августа 1934, там же) — русский и советский артист цирка, дрессировщик, заслуженный артист Республики (1927).



Дрессиро́вка живо́тных (от фр. dresser «выправлять; обучать») — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.

