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Игорь Буккер

Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху

Зоосфера » Кошки

Хотя кошки традиционно не считаются "нюхачками", как собаки, недавний эксперимент доказал: они вполне способны узнавать своих владельцев по запаху.

Нос кошки
Фото: Wikipedia by Alejandra Coral aleka, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нос кошки

В исследовании, проведённом командой биологов под руководством Ютаро Мияири из Токийского сельскохозяйственного университета, выяснилось, что кошки различают запахи знакомых и незнакомых людей, причём проявляют к последним больше интереса.

Эксперимент проводился с участием 30 домашних особей обоего пола. У людей, знакомых и незнакомых кошкам, брали образцы запахов — с подмышек, за ушами и между пальцами ног — с помощью ватных палочек, которые помещали в пластиковые пробирки и предлагали кошкам для обнюхивания.

Результаты показали: кошки в среднем в два раза дольше задерживались на запахах незнакомцев — около 4,8 секунд против 2,4 секунд для запахов своих владельцев.

Учёные сделали вывод, что домашние кошки действительно используют обоняние для распознавания людей. При этом остаётся неясным, ограничивается ли это только запахом тела или требует других признаков, таких как голос.

Дальнейшие исследования должны пролить свет на то, насколько точно кошки могут идентифицировать отдельных людей, и какую роль при этом играют личность животного, его пол и социальный опыт.

Интересный аспект — поведение кошек после обнюхивания. Независимо от того, чей запах они исследовали, кошки часто начинали тереться о пробирки мордой, тем самым оставляя свой запах.

Это характерное поведение — форма маркировки. Биологи считают, что у кошек обнюхивание — это часть исследовательского поведения, которое предшествует пометке объекта.

Исследование также выявило различия в поведении самцов в зависимости от их характера. Например, коты с тревожным и замкнутым типом личности чаще возвращались к тем же самым пробиркам и нюхали их повторно. В то же время более социальные особи делали это значительно реже. У кошек такой зависимости между личностью и поведением не обнаружилось.

Дополнительное открытие касалось ноздрей: кошки чаще начинали изучение нового запаха с правой ноздри, но по мере привыкания переключались на левую. Это может быть связано с работой различных полушарий мозга.

Правое полушарие активнее при обработке новой информации, в то время как левое — при рутинных задачах. Такое распределение функций уже наблюдалось у других животных, включая собак, кур и лошадей.

Несмотря на более слабое по сравнению с собаками обоняние, у кошек оно всё ещё очень чувствительное — особенно к феромонам. Благодаря этому они способны узнавать других кошек, определять их состояние здоровья и даже распознавать эмоции человека. Обмен запахами через мочу, фекалии и трение о предметы — это важная форма общения у кошек.

Таким образом, исследование не только подтвердило, что кошки способны узнавать людей по запаху, но и подчеркнуло сложность их социального поведения.

Способность различать индивидуальные запахи, учитывать эмоциональное состояние хозяев и даже использовать разные ноздри для новых и знакомых ароматов говорит о куда более сложной обонятельной системе, чем считалось ранее.

Остаётся надеяться, что будущие исследования позволят глубже понять, как кошки воспринимают людей — и мир — своим нюхом.

Уточнения

Феромо́ны (др.-греч. φέρω — «несу» + ὁρμάω — «возбуждаю, побуждаю») — собирательное название веществ — продуктов внешней секреции, выделяемых некоторыми видами животных, обеспечивающих коммуникацию между особями одного вида.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы запах биология поведение домашние животные
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