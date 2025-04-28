Почему ваша кошка приносит вам мертвых животных? Узнайте секреты древних инстинктов

3:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если вы отпускаете кошку гулять на улицу, рано или поздно она может вернуться домой с неожиданным "подарком" — мёртвой птицей или грызуном. Это зрелище вызывает недоумение у многих владельцев: почему питомец убивает добычу, но не съедает её, а преподносит хозяевам?

Фото: commons.wikimedia.org by Luis Miguel Bugallo Sánchez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кот

Ответ кроется не в голоде, а в древних инстинктах. Как объяснила ветеринар и медицинский директор клиники Pure Paws в Нью-Йорке, доктор Стефани Лифф, кошки остаются прирождёнными охотниками, несмотря на тысячелетия одомашнивания. Их врождённая тяга к ловле добычи сохранилась до наших дней.

Существует несколько гипотез, почему кошки делятся добычей с людьми. По словам Эммануэль Бодри, городского эколога из Университета Париж-Сакле, наиболее вероятная причина — это материнский инстинкт. В природе кошки-матери приносят убитую добычу своим котятам, обучая их охотничьим навыкам. Аналогично, домашние кошки могут воспринимать своих владельцев как неуклюжих котят, нуждающихся в помощи.

Однако, по словам Лифф, такое поведение не стоит расценивать как упрёк. Наоборот, это можно считать комплиментом: кошка чувствует себя комфортно и воспринимает хозяев как часть своей семьи.

Есть и другая теория: кошка может чувствовать себя безопаснее, поедая добычу дома. В этом случае ваш дом становится для неё убежищем, где можно в спокойствии съесть или спрятать "трофей".

Интересно, что не все кошки охотятся одинаково активно. Учёные обнаружили три ключевых фактора, влияющих на это: личность животного, окружающая среда и поведение владельцев. Так, в исследовании 2023 года, опубликованном в журнале Ecology and Evolution, Бодри и её коллеги установили, что более доминантные, активные и агрессивные кошки чаще приносят домой мёртвых животных. Застенчивые и дружелюбные питомцы, напротив, делают это реже.

Окружающая среда также играет важную роль. Жители сельской местности сталкиваются с этим поведением чаще, поскольку их кошки имеют больший доступ к природе и разнообразной добыче. У городских кошек возможности охоты существенно ограничены.

Чтобы минимизировать количество подобных "подарков", Лифф советует ограничить доступ кошки к потенциальной добыче. Для этого лучше держать её в помещении и убрать кормушки для птиц возле дома. Но важно учитывать: инстинкт охоты необходимо удовлетворять другими способами, например, играми с погоней и захватом игрушек.

Сокращение числа жертв среди дикой природы имеет огромное значение. Кошки ежегодно убивают миллиарды птиц и млекопитающих, угрожая экосистемам и приводя к исчезновению некоторых видов, особенно на островах. Более того, добыча может переносить опасные заболевания, включая бешенство и птичий грипп. Поэтому содержание кошек в помещении — это не только забота о природе, но и защита здоровья самого питомца.

Итак, если ваша кошка снова принесёт домой добычу, помните: это проявление её естественного поведения и своеобразный акт привязанности. Если же хочется избежать подобных сцен, стоит предпринять меры, чтобы ограничить ей возможности для охоты.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

