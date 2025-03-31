Как уберечь собаку от инфекций: секрет безопасного питья на прогулке

3:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Когда жара зашкаливает, а асфальт под лапами пышет жаром, ничто не кажется более естественным, чем дать своей собаке немного воды из ближайшей миски у кафе или магазина. Но ветеринары предупреждают: то, что выглядит как забота, может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем.

Фото: freepik.com by boryanam, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака за столом

Практикующий профессор ветеринарной медицины из Техасского университета A&M Лори Теллер, делится своими наблюдениями и настоятельно рекомендует не позволять питомцам пить из общественных мисок для воды, если в этом нет крайней необходимости. Она объясняет: несмотря на добрые намерения владельцев заведений, вода в этих поилках может содержать бактерии, паразитов и токсины, опасные для собак.

Что может скрываться в безобидной миске?

По словам Теллер, главная проблема — застоявшаяся вода. Она может накапливать растительный мусор, пыль, плесень, а также микроорганизмы, занесённые другими животными. Даже случайная игра собаки, которая до этого пробежалась по фекалиям, а затем заглянула в миску — потенциальный путь передачи инфекции.

Среди возможных заболеваний:

Питомниковый кашель — респираторная инфекция, вызывающая хриплый кашель и трудности с дыханием;

Папилломы — вирус, передающийся через слюну и вызывающий бородавки во рту;

Сальмонеллёз — провоцирует рвоту, лихорадку и диарею;

Лямблии — паразиты, вызывающие расстройства пищеварения;

Кишечная палочка — ведёт к обезвоживанию, потере аппетита и поносу;

Лептоспироз — опасное бактериальное заболевание, которое может передаваться через мочу грызунов и поражать печень и почки собаки.

Что делать?

Теллер советует простое решение: брать с собой складную миску и бутылку воды. Такие аксессуары компактны, не занимают много места в сумке и могут уберечь собаку от неприятных последствий.

Если вы оказались без воды, можно аккуратно попросить персонал ближайшего кафе налить свежую воду в вашу миску — это куда безопаснее, чем надеяться на уличную поилку с неизвестной историей.

Теллер признаёт: бывают моменты, когда выбор очевиден — если собака на грани обезвоживания, важно в первую очередь удовлетворить её потребности. Но если вода в миске выглядит подозрительно — мутная, с налётом, плавающим мусором — лучше не рисковать. Она советует: если это похоже на воду из пруда — пусть собака не пьёт.

Домашние миски: тоже важная тема

Теллер затронула и другую сторону вопроса — совместное использование мисок в доме с несколькими животными. Если речь о воде, то здесь особых проблем нет: животные, живущие вместе, обычно уже обмениваются одними и теми же бактериями.

А вот с едой всё иначе. Ветеринар предупреждает: одной собаке может понадобиться специальная диета или иной объём корма. Совместное питание может привести к конфликтам или ухудшению состояния здоровья. Лучше кормить собак индивидуально, а миску с водой оставить общей — но регулярно мыть её горячей водой и мылом.

Итог: разумная забота — лучшая профилактика

Любовь к питомцу — это не только прогулки и вкусняшки, но и внимание к деталям. Общественные миски могут показаться безобидными, но, как напоминает доктор Теллер, лучше всегда быть чуть более осторожным, чем потом сожалеть. Принесите воду с собой, возьмите складную миску — и ваш пушистый друг скажет спасибо не только взглядом, но и крепким здоровьем.

Уточнения

Ля́мблии или гиа́рдии, или жиа́рдии (лат. Giardia) — род жгутиковых экскават из отряда дипломонад (Diplomonadida). Паразитируют в тонком кишечнике человека и многих других млекопитающих, а также птиц.



Лептоспироз — острая инфекционная болезнь, возбудителем которой являются бактерии рода лептоспиры (Leptospira). Болезнь характеризуется поражением капилляров, часто поражением печени, почек, мышц, явлениями интоксикации, сопровождается постоянной лихорадкой.



Кише́чная па́лочка (лат. Escherichia coli) — вид грамотрицательных палочковидных бактерий, широко распространённых в нижней части кишечника теплокровных животных.



Сальмонеллёз (лат. salmonellosis) — острая кишечная инфекция животных и человека, вызываемая кишечными бактериями рода сальмонеллы семейства энтеробактерии; острое антропозоонозное инфекционное заболевание, вызываемое сальмонеллами и характеризующееся, преимущественно, развитием интоксикации и поражением желудочно-кишечного тракта.

