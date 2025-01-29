Джеймс Бонд в оперении сизаря

Голуби в руках человека: шпионы, почтальоны и фотографы

0:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Птицы

Когда-то Франция была лидером в организации всемирных выставок. Здесь было все от танцев народов мира до самых передовых технологий. Ведь и Эйфелеву башню построили к открытию подобной выставки. Здесь всеобщее внимание привлекли пара чучел голубей со странным прибором на груди, который напоминал не то подзорную трубу, не то патронташ. Оказалось, что это были голуби-фотографы.

Фото: flickr.com by Ted Rabbitts, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Голубь

Как птицы-почтальоны сменили окраску на шпионскую

За тысячелетия человек научился приручать многих животных. Одни становились домашними, принося нам молоко и мясо, другие становились сторожами и санитарами домашних жилищ. Уже ближе к новому времени обезьяны ценой своей жизни помогали человечеству получить нужную вакцину от страшных болезней. А собаки активно применялись в боевых действиях. Но вот голуби в течение тысячелетий всегда жили рядом с человеком, которые использовали их не только в качестве пищи, но и как почтальонов.

Но вот фотографы-голуби… эта мысль пришла немцам в 1903 году. Накануне Первой мировой Германия уже работала над своим "вундерваффе". Правда, пока на уровне животных и птиц. Как и всё оригинальное, мысль использовать птиц для фотографирования местности пришла случайно. Аптекарь Нейльброннер из Кронберга поставлял лекарства в санаторий Фалькенштейна. Всего лишь за десяток километров от аптеки. Но для пересылки в экстренных случаях он придумал отправлять лекарства с почтовыми голубями.

Вот и были устроены две "почтовые" станции — в аптеке и санатории. Рецепт отправлялся из одного места, принимался в другом, лечились в третьем. А голуби, кстати, легко поднимают до одной трети своего веса. То есть 80 граммов, и лекарственные порошки легко достигали своей цели. В фильме "Семь нянек" голубок с золотыми часами на шее также успешно долетал до места пребывания, правда, попадал под уголовную статью и весил поболее.

Однажды Нейльброннер заметил, что пара голубей пропали вместе с лекарствами. Как это отследить? Тогда-то аптекарь и задумался о фотокамере, которую можно было бы подвесить на шею голубя. Надо ли говорить, какие камеры были в начале прошлого века? Лет 30 назад такой же снимали на удостоверения госслужащих России в Москве. Качество — супер. Хотя уже после Первой мировой технологии позволили сделать фотокамеры размером с пачку сигарет. Но не в начале прошлого века.

И вот аптекарь (а это классика, когда библиотекарь конструирует летающий аппарат) несколько лет работает над портативным фотоаппаратом. В итоге появилось несколько фотокамер для снятия нескольких снимков или одного. Фотопленки тогда еще не было, все снимали на стекло. А это вес.

Опускаем тему проблемы крепежа фотосистемы на голубей, но ремешков на теле сизаря было немало. Поначалу для веса аптекарь крепил алюминиевую пластинку, которую голубь яростно клевал. Потом птица привыкала, и вскоре её заменил маленький фотоаппарат. На помощь изобретателю пришли математики. А вернее, артиллеристы.

Например, голубь должен был сделать фотоснимок (автомат) деревни на расстоянии 12 километров от голубятни. Его отвозили на 5 километров дальше места съемки и голубятни. А быстрота голубиного полета приблизительно 20 метров в секунду. Следовательно, до места съёмки было более 4 минут. И голубь не замечал, как на его груди щелкал часовой механизм фотокамеры.

От человека зависит, кем станет голубь — птицей мира или убийцей

Голубь относительно легко нёс на себе камеру до 80 граммов, но через километров 100 уже выбивался из сил. Сегодня цифровые камеры не для продажи уже весят граммы. Но уже тогда можно было снимать вражеские позиции на расстоянии 150 километров. Забудем об аптекаре. Но как? Именно Нейльброннер придумал выпускать голубей с повозок, которые приближали позиции "врага" на десяток километров. А голуби примут любой домик, на земле или на телеге.

Специалисты отмечали, что снимки голубей-фотографов получались отчётливыми, но выходили и кривыми, если голубь летел не паралельно земле. Почему мы сказали вначале о "вундерваффе"? Да потому, что военные в начале прошлого века отмечали, что значение голубиной фотографии для военного дела огромно. Конечно, более "чёткие и ценные" снимки можно делать и с самолётов. Но последние видны противнику и уязвимы, зато кто обратит внимание на крошечных голубей, теряющихся в голубом небе?

Во время военных манёвров в 1910 году Нейльброннер получил от военного министерства кайзера поручение провести ряд опытов с голубями. После успешного испытания в той же Франции завели даже отдельный отряд голубей-фотографов. Хотя те же немцы ещё раньше нашли противоядие против французских почтарей в годы франко-прусской войны. Французских голубей успешно сшибали немецкие ястребы. Не со свастикой на крыльях, а обычные, с перьями.

Голуби-фотографы — задумка неплохая даже для сегодняшнего времени. Ведь о космической защите у нас в последние десятилетия ничего не говорят. Но есть ещё и беспилотники, весьма неприятная штука при соответствующей инновационной накачке и при отсутствии противоядия. Но голуби, они рядом. И кроме мира, они могут принести и другое. Смотря в чьи руки только они попадут…

Уточнения

Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине. Площадь территории — 357 684 км².



Го́луби или настоя́щие го́луби (лат. Columba), — род птиц из семейства голубиных. Длина крыла 20—27 см, масса 200—650 г.



Фотоаппара́т (фотографи́ческий аппара́т, фотока́мера, реже просто ка́мера) — съёмочная камера, единственное или основное назначение которой — запись неподвижных изображений (фотографий).

