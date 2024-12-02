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Сергей Лебедев

Не раздавите в лесу долгожителя и чемпиона по гиревому спорту

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Зоосфера

Не раз мы видели, как мужчины тягают локомотив, женщины 100-килограммовые штанги. Но это все дается тяжело. Достаточно взглянуть на их лица. К тому же на животе широкий ремень, а в глазах страдание.

Пчела на цветке
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пчела на цветке

Да и долгожителей у нас на земле можно перечесть по пальцам. Библейских стариков отнесем, как сегодня пишут, к фэнтези. А вот те, кого мы, не замечая под ногами, давим, или делаем из них рагу, могут дать нам фору.

Животные не человек — в неволе, оказывается, жить сытней, да и проживешь больше

За последние столетия учёные вроде бы изучили насекомых и животных вдоль и поперек. Неслучайно, даже архитекторы и инженеры прошлого использовали знание насекомых и птиц в области технологий. Так появлялись невиданные доселе металлоконструкции, первые воздухоплавательные аппараты. Но вот подойти хотя бы на чуть-чуть, к загадке долгожительства братьев наших меньших мы так и не смогли. А ведь здесь есть над чем задуматься.

Когда-то учёные считали, что средняя продолжительность жизни животного равняется времени его роста, помноженному на пять. Но если мы даже растем примерно до 20 лет, а эта мера для человека слишком высока (редко кто добирается до ста лет, даже при идеальных условиях — нет войн и болезней), то для насекомых, рыб, птиц и животных время роста следовало бы увеличить в два раза.

И, тем не менее, даже насекомые, жизнь которых нам кажется мигом, доживают до "глубокой" относительно старости. Муха может жить до года, хотя, если вы, уезжая осенью с дачи, видите "околевших" от холода мух, не удивляйтесь. Весной некоторые могут ожить — жизнь продолжается.

Кузнечики живут месяцев 10, комары пару месяцев, пчела до двух лет. Известен случай уже в новое время, когда муравей жил под наблюдением человека в доме 15 лет.

Долгожителями являются многие рыбы. Со скидкой на благоприятную экологию. Даже миноги в садках живут по 60 лет. Щуки и карпы (сегодня их ещё поискать на воле) когда-то живали за сто лет. Есть историческая справка, что в конце XV века поймали щуку, которой было за 200 лет. Возраст определили по надписи на кольце, которое нашли у "старушке" в желудке.

Хорошо известно, что большими долгожителями являются животные из зоопарков. И это понятно — никаких нервотрепок, никто тебя не съест, и еды от пуза. Плюс регулярный медосмотр. Такими долгожителями, конечно, уже давно являются черепахи. Не менее 150 лет. А, судя по тому, что крокодилы растут чуть ли не целый век, им в плане долгожительства отдают большее предпочтение.

Долгожителями считали исчезнувших сегодня с улиц Москвы — воробьёв. В щадящих условиях они могли дожить до 25 лет. К таким же маленьким долгожителям относят реполова или коноплянку. Последняя когда-то была весьма распространена на разных континентах — от Европы до Африки. Канарейки в неволе живут до 20 лет. Зафиксировали жизнь вертишеек из семейства дятловых. Такое семейство вило гнездо в одном и том же месте в течение 60 лет.

При заботе немало живут голуби. Исстари славятся своим долгожительством попугаи, вороны, орлы. Десятки лет могут прожить лебеди и цапля. Домашние животные, увы, не знамениты своим долгожительством. Кошкам и собакам отведено больше или меньше 20 лет, коровам и лошадям 30-40 лет. Заяц живёт больше 10 лет, белка — 8, мышка — 5 лет. Если не попадут в зубы льву — 35 лет или медведь — больше 40 лет.

И, конечно, самые старые, они же и самые большие в животном мире. Это слон и кит. Утверждается, что могут прожить более двух веков. Но, исходя из того, что двуногие эксперты умирают намного раньше, свидетелей нет.

Человечество так и не смогло за миллионы лет эволюции приобрести хитиновую одёжку

Когда лошадка везёт тяжесть, в раз пять превышающую её вес, считается, что она достаточно сильна. А что же сказать о других живых существах, которые могут тащить за собой или на себе тяжесть не в пять, а в 60 раз больше собственного века? Кажется фантастикой, но такие существа есть. Искать их надо среди насекомых.

Зоолог Джон Уорд когда-то провёл такой эксперимент. Он склеил крошечные вагончики и повозки, после чего запряг вместо локомотива и лошадей насекомых. Их рекорды были зафиксированы газетчиками из английского журнала Strand Magazine. Оказалось, что гусеница весом чуть больше 1 грамма тянет повозку весом под 30 граммов. Шмель, несмотря на солидные размеры, весит не больше разных гусениц, потащил груз, превышающий его вес в 300 раз.

А рекордсменом стал банальный клещ. Он протащил повозку, превышающую его вес в 500 раз. И никаких защитных поясов на животе, усиленного питания и анаболических стероидов. Просто подошёл и взял рекордный вес.

Сегодня учёные, вооружённые цифрой и хитрыми приборами, открыли секрет муравьёв, которых мы чаще всего видим под ногами, спокойно переносящих веточку, которая превышает их вес в десятки раз.

А ведь масса тела муравья весит какие-то миллиграммы. Так что физические возможности насекомых удивляют. Но как их применить к человеку? Вероятно, об этом думают многие, но пока ничего за последнее столетие ничего так и не изобрели

Современные исследователи отметили, что сила мускулатуры насекомых зависит от площади хитинового экзоскелета (слово в тренде), так как мышцы крепятся к нему напрямую. Плюс обнаружили, что у муравьёв есть и такие группы мышц, и такие. И, мол, в ходе эволюции они явно увеличились в объёме и позволили насекомым поднимать большие грузы. Видно нам, человекам, никакая эволюция нипочём. Уповать при доставке грузов приходиться только на осликов и двигатель внутреннего сгорания.

Уточнения

Медоно́сная пчела́ (лат. Ápis melliféra) — вид общественных пчёл семейства Apidae подсемейства Apinae.

Клещи́ (лат  Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida). Самая многочисленная группа в классе: описано более 54 тысяч видов, включая 144 ископаемых.

Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы наука
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