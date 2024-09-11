"Когда последний конь умрёт, мир рухнет". Почему в Кремлёвском полку голландские лошади

Коневод Жаворонкова: "Вездеходы не пройдут там, где пройдёт лошадь"

Your browser does not support the audio element. Зоосфера Лошади

Россия славится своими коннозаводческими традициями, здесь были выведены уникальные породы лошадей, в том числе знаменитые на весь мир орловские рысаки. Что происходит в этой отрасли сегодня, как отличить коня от лошади, какие бывают масти, в авторской программе Андрея Туманова на Pravda.Ru рассказала директор Ассоциации развития коневодства Оксана Жаворонкова.

Зачем в России коневодство

— Скажите, зачем нам развивать коневодство? У нас же сеет и пашет железный трактор, у которого под капотом сотни лошадиных сил.

— Василий Шукшин сказал:

"Когда последний конь умрёт, мир рухнет".

— Почему?

— Сегодня лошадь — помощник человека практически во всех жизненных ситуациях.

Иппотерапия — лечение с помощью лошадок.

Уже научно доказан медицинский факт о том, что общение с лошадьми имеет лечебный эффект, за рубежом этому учатся много лет.

У нас, к сожалению, пока эта система не налажена, но практикуются методики. Например, на Дальнем Востоке Благовещенский ипподром и Благовещенская конноспортивная школа получили гранты и уже практикуют этот метод реабилитации.

Сохранение русской коневодческой традиции, быта, уклада жизни народов России. Самое большое поголовье в России — в Якутии, лошадь для них — это всё.

Лошади Якутии

— Лошади в Якутии небольшие, мохнатые, с толстыми ножками?

— Да, они мохнатые, у них шерсть длиной 15 сантиметров. Когда мы проводили фестиваль национальных культур и конных традиций, показывали лошадей в разных сферах жизни человека, то думали и о якутской лошадке. Ну как же можно её показать, когда есть элитные лошади, умеющие танцевать, обладающие красивым экстерьером, настоящие арабские скакуны? Что мы сделаем с якутской лошадью? Надеваем на неё красивую попону, рядом стоит человек, который играет, поёт песни, якутское национальное горловое пение, выступают танцевальные коллективы.

И лошадь приобретает уже иное, культурное, значение, лошадь как элемент жизни человека.

Кроме того, якуты едят лошадей, с моей точки зрения, это большой минус, но это их традиция. Но когда человек привыкает к лошади, объездил её, приручил, то уже есть её он не может. Когда человек входит в контакт с лошадью, сложно с ней что-то такое сделать.

Я не сторонник продуктивного коневодства. Я считаю, что лошадь — это часть культуры человека. Какой казак без коня? Казак без коня — сирота. На наших приграничных территориях по бездорожью, по горам на лошадях и по сей день ездят.

Лошади в Москве

— А в Москве мимо пробок можно на лошадях?

— В центре Москвы люди платят пять, а то и десять тысяч рублей за возможность просто посидеть на лошади и сфотографироваться с ней. Спрос есть.

Другое дело, у нас какая культура работы с лошадьми. Например, скачки и бега. Это целая индустрия, это социальная история, рабочие места. За рубежом скачки — большой финансовый инструмент, в Японии на скачках и на испытаниях лошадей зарабатывают по 28 млрд евро. У нас такой системы нет, она не работает, но многовековая традиция сохранилась.

Сейчас ипподром в Москве на Беговой закрыли на реставрацию. Это памятник архитектуры федерального значения. Ведутся работы, чтобы сделать его современным многофункциональным центром, куда люди смогут приходить не только на скачки, но и на различные зрелищные мероприятия, соревнования, там будут деловая площадка, торговые залы.

— Опять торговые залы, торгово-развлекательный комплекс...

— Торгово-развлекательный центр, уходим больше в эту сторону. Конного спорта сейчас нет по одной простой причине — из-за санкций. Мы не можем участвовать в крупных мероприятиях.

Но сама система разрушилась раньше. В советские времена отбирали талантливых деток, были бесплатные школы, проводились соревнования на уровне села, района, области и выше. У нас есть в активе победы на Олимпийских играх.

В постсоветское время, к сожалению, уменьшилась поддержка государства, у которого руки не дошли до отечественной селекции лошадей.

Породы лошадей

— Какие есть породы? Я знаю — будённовская лошадь.

— Наши отечественные породы лошадей — наше достояние и гордость. Это

будённовские,

донские,

вятские лошадки,

карачаевские,

кабардинские,

башкирские,

татарские.

Практически у каждого народа есть своя порода лошадей. И даже чеченцы сегодня выводят свою чеченскую породу лошадей, пытаются сделать её такой, как нужно для их народа. Есть большой запрос.

На карачаевских лошадях поднимались на Эльбрус. Другие породы не выдерживают высоких перепадов кислорода и высот, они очень негативно отражаются на здоровье лошадей, у них "закипает" кровь. А карачаевские адаптированы к камням, у них рог копыта не трескается. И восхождения не действуют на их здоровье негативно.

Вездеходы не пройдут там, где пройдут лошади. А Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария — гористые регионы. Национальные породы лошадей и сегодня являются частью традиций этих народов. Их жизнь и уклад так или иначе связаны с лошадьми.

Лошади Башкирии

Возьмём Башкирию. В Зауралье, до Уфы, где потрясающая природа, по полям пасутся не коровки и не овечки, а лошади. Там больше 300 тысяч голов лошадей.

Я была на празднике Башҡорт аты, посвящённом башкирской лошади.

Представьте себе, 11 тысяч человек собираются в отдалённом месте, где будут строить новый центр проведения фестиваля башкирской лошади, и с горы спускается порядка 500 лошадей.

Сценаристы, режиссёры праздника сделали акцент на народную традицию: национальные игры, одежда. Глава республики Радий Фаритович Хабиров поддерживает это движение. Он лично присутствует на всех конных мероприятиях и строит уже третью локацию в районе Уфы, где поддерживаются музеи лошади. "Башҡорт аты" — это фестивальное движение. У них есть ещё ряд направлений, в том числе по развитию ипподрома.

Лошадь в Башкирии — это важная часть культуры. Когда ты смотришь, как маленький мальчишка садится верхом на лошадь без седла и скачет, ты понимаешь, что они живут с этим.

В 2014 году в Москве в скачках на приз президента из Башкирии привезли лошадей для скачек. И это было удивительно: скачут элитные лошади, и вдруг появляются небольшие, метр шестьдесят в холке, лошадки, и на них скачут ребята без сёдел в национальных костюмах, в пушистых песцовых шапках. Это в крови, в традиции: ребёнок родился, его уже сажают в седло.

Лошади или кони? Разбираемся в терминологии

— Вы говорите — лошади. А почему не кони?

— Если говорить в общем, то лошадь. Конь — это тоже лошадь, но это боевой друг, так говорят в военном деле. Конём называли друга, с которым идёшь в бой.

Помните в "Судьбе человека" есть такой момент, где раненый боец упал, и конь сел на запястье. Кстати, загадка, практикуется среди конников: можно ли лошадь поставить на колени? Ответ: нет. Однако вот садится на запястье для того, чтобы раненый боец мог залезть в седло. Настолько тесная связь была у коня с воином. Поэтому, скажем так, это ласковое название — лошадь-конь, боевой друг.

Есть кобылы — это девочки.

— Я слышал, что в бою чаще всего используются именно кобылы. Это правда?

— Жеребцы могут ругаться между собой, у них есть конкуренция. Но существуют приёмы, как этого избежать, — соблюдается дистанция.

Жеребцы более выносливы и лучше приспособлены к боевым условиям. Кобылы более податливые, более добрые и менее конфликтные.

— А кто такой мерин?

— Мерин — это жеребец, которого лишили мужского достоинства. Как правило, это делается для того, чтобы он стал менее норовистый и им было легче управлять. В детском спорте используют меринов, потому что на жеребцах очень сложно ездить.

Приведу пример по башкирской лошади. У них очень большие табуны, они табунятся сами, человек практически туда не вмешивается. И когда в табунах рождаются жеребцы и кобылки, кобыл оставляют, а жеребцов отлавливают и продают. Это делается, потому что жеребцы, когда их много, начинают между собой делить кобыл. И одному жеребцу нужно забрать себе косяк — определённое количество кобыл, у которых есть предводитель, вожак. Он охраняет свой косяк, никого не подпускает к нему.

— Сколько в косяке кобыл?

— Всё зависит от возможностей вожака. Тяжеловозные породы много не берут себе, кобыл тридцать. А такие, как карачаевские, кабардинские, башкирские, могут набрать и до 80 голов. Если на сто кобыл будет два жеребца, они обязательно будут драться. И кобылы знают, кто их вожак, а кто чужой.

Рассказывали даже такую историю: когда табуны смешались и всех кобыл выпустили одновременно, забежал жеребец и забрал из табуна свою кобылку, а жеребёнок остался в табуне. Тогда жеребец, отведя кобылу в свой косяк, вернулся, нашёл среди этой толпы жеребёнка и забрал его.

Надо сказать, что интеллект этих животных недооценён, когда ты общаешься с лошадьми, понимаешь, что это особое животное, очень близкое к человеку.

— И только бедный мерин стоит в уголочке, и ему всё равно.

— Есть такой спектакль в театре "У Никитских ворот" в постановке Марка Розовского — "История лошади" по "Холстомеру" Льва Толстого. Там история мерина Холстомера показана очень ярко. Табун резвится, а мерин уже понимает, что он потерял смысл в жизни, любовь.

Сивый, пегий и гнедой: как не запутаться

— А сивый мерин — это что значит?

— Сивый — это пегий, когда у него есть пятна на теле.

— Каких расцветок бывают лошади?

— Игреневая — это шоколадный цвет и светлые хвост и грива.

Соловые — уникальные лошади. Если мы потеряем этот генофонд, то никогда его не восстановим. Соловые — это светлые лошади от песочного до медового цвета, их шерсть переливается золотом. Я не знаю подобной масти в мире.

— Конь буланый часто встречается в литературе. А что это такое?

— Буланый — то же, что и гнедой. Буланый конь жёлтого цвета с чёрной гривой и хвостом, гнедой — потемнее, с коричневой шерстью.

Есть вороные — чёрные, есть серые, есть изабелловые — светло-соловые.

История орловского рысака

Серые в яблоках — это наша классика, наша гордость, это орловские рысаки. И тут есть своя история.

Выводил орловскую породу Василий Шишкин, крепостной графа Орлова. В конюшне всегда были закрыты окна. Но перед тем, как кормить лошадей, окна открывали, и у лошадей выработался условный рефлекс: если открываются окна, значит, будут кормить. И они начинали ржать. Когда Пётр I пришёл на конюшню посмотреть, что там за лошадей выводит наш Шишкин, открыли окна и началось ржание лошадей. Пётр I спрашивает, почему лошади ржут. Находчивый Шишкин ответил, что так они приветствуют царя. После этого началось бурное развитие Хреновского конного завода.

— А много ли сейчас, если сравнить с XIX веком, у нас осталось лошадей?

— После революции было 55 млн. Сейчас — 1,2 млн. Порядка 30 тысяч — самых высокоценных. Продуктивных — более 700 тысяч.

Практическая польза лошадей

Лошадиное молоко

— Продуктивные — это которые размножаются?

— Продуктивные — это те, которые идут, к сожалению, на мясо. Я всегда об этом говорю с большим сожалением потому что у лошади, с моей точки зрения, другое предназначение. Но в то же время в продуктивной части есть очень интересное направление — кумыс. Это очень полезный продукт. Ещё в советские времена в санаториях, специализирующихся на заболеваниях дыхательной системы, давали кумыс, его лечебные свойства доказаны.

— Даже туберкулёз пытались лечить кумысом.

— Да, существуют медицинские учреждения, которые занимаются кумысотерапией. В Башкирии, кстати, подобные санатории строят и сегодня, продолжают эту традицию.

— Сколько молока даёт лошадка?

— Лошадка даёт немного молока, граммов триста за раз, но её доят часто. В период лактации, с весны до осени, пока есть подсосный жеребёнок, её доят днём, а вечером отпускают к жеребёнку, чтобы она его тоже успевала кормить. Диких табунных кобыл загоняют в раскол.

— Что такое раскол?

— Раскол — это жерди. В эти жерди загоняют кобылку, чтобы она ногами человека не била.

Из этого молока научились делать шоколад, а вот сыр из него не получается. Зато сухое молоко, изготовленное из кумыса, очень полезно. В лаборатории МГУ посчитали, что по своему составу оно приравнивается к материнскому, но сублимировать его — очень сложная процедура. Однако благодаря работе МГУ с производственниками этого удалось добиться.

Есть парфюмерная линейка: кремы для лица, для тела с большим комплексом витаминов, макро- и микроэлементов.

Лошадиный навоз

— Нам, садоводам, больше интересно даже не молоко, а конский навоз. Это полезная штука, подтверждаете?

— Я не большой специалист по этому вопросу, но считается, что это универсальная подкормка. Более того, ему не требуется лежать годами для того, чтобы он перегнил.

— Много ли навоза даёт одна лошадь? Многие садоводы с большим удовольствием готовы покупать его.

— Не могу сказать. Возможно, это хорошая бизнес-модель для организации. За рубежом навоз утилизируют, перерабатывают в брикеты, которые являются топливом. Может быть, имеет смысл продумать новые маркетинговые направления, пожалуй, в ваших словах есть рациональное зерно.

Маленькие лошади

— Правда, что есть маленькие лошади чуть повыше собачки?

— Да, их рост — 50 сантиметров в холке, это мини-пони. Есть обычные пони, а есть мини-пони.

— Пони — это лошадь?

— Пони — это лошадь. Для детей это очень интересная история. У нас, к сожалению, сейчас завозят очень много пони из Голландии, но наши отечественные производители способны и сами производить достаточное количество лошадей для детского спорта. Ведь чем выше лошадь, тем больнее падать, а падения неизбежны. Один известный кавалерист говорил:

"Чтобы научиться ездить на лошади, надо упасть хотя бы 45 раз".

По своему опыту могу сказать: лошадь обязательно попытается тебя сбросить. Она попробует, насколько человек крепок и способен ею управлять, насколько он не трус.

— Ослы — это не лошади?

— Ослов скрещивали с лошадьми. Мул, лошак — это как раз продукт скрещивания осла и лошади. Мулы, лошаки не способны к размножению, это тупиковые линии.

Перспективы развития коневодства

— Надеюсь, наша коннозаводческая традиция будет развиваться, приносить пользу, радовать людей.

— Самое главное — сохранить наши отечественные породы лошадей, которые уже адаптированы под наши традиции, климатические условия. Вот этот акцент.

— То есть не надо завозить арабских рысаков из Эмиратов, а уделить больше внимания своей буденновской лошади?

— Нашими отечественными породами лошадей интересуются во всём мире, стараются покупать масштабно, вывозить.

А наши производители вынуждены продавать по одной простой причине: эта отрасль испытывает финансовые сложности, надо обращать на неё больше внимания. Разработать государственную стратегию, программы поддержки в первую очередь отечественных пород лошадей.

Вот в Италии есть национальная программа, финансовая поддержка отечественных пород лошадей.

И у нас есть такие уникальные породы, их много, и их надо поддержать, потому что это их жизнь, лошадь — это ещё и уклад, традиции. Сегодня наши лошадки участвуют в СВО, вывозят раненых, работают в пограничных войсках, в МВД. А Кремлёвский полк сегодня укомплектован совсем не отечественными породами лошадей, а голландскими.

Это иностранная селекция, а нам надо поддержать нашего отечественного производителя и сохранить наши традиции, культуру. Никакой иностранный товаропроизводитель не поймёт ни наш уклад в жизни, ни нашу самобытность.

Уточнения

Василий Иванович Шишкин (ок 1780, село Остров — 1845, Воронежская губерния) — русский коннозаводчик из крепостных, управляющий Хреновского конного завода, соратник и ученик графа Орлова.





По́ни (англ. pony, от галльс. ponaidh «маленькая лошадь», «карликовая лошадь») — подвид домашней лошади. Характерной особенностью является низкий рост (80—140 см), мощная шея, короткие ноги, выносливость. К пони относятся множество пород, выведенных на островах (Британские, Исландия, Сицилия, Корсика, Готланд, Хоккайдо).

В России к пони принято относить лошадей шетлендской, уэльской, шотландской, исландской, фалабелла, американской миниатюрной пород. В понятие «пони» в российской иппологической литературе включены лошади, имеющие высоту в холке 100—110 см и ниже, хотя некоторые лошади из вышеназванных пород бывают и гораздо выше. За рубежом шкала роста для пони иная: в Германии к ним относят лошадей высотой в холке до 120 см и ниже, в Англии — до 4 футов 10 дюймов (147,3 см).





Орловский рысак или орловская рысистая, — знаменитая русская порода легкоупряжных лошадей с наследственно закреплённой способностью к резвой рыси.

Выведена в России, на Хреновском конном заводе в Воронежской губернии под руководством его владельца графа А. Г. Орлова во второй половине XVIII — начале XIX веков методом сложного воспроизводительного скрещивания с использованием арабской, датской, голландской, мекленбургской и других пород.



