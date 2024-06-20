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Дмитрий Плотников
Желательно завести себе нового четвероногого друга. Как справиться со смертью любимого питомца

Лидером по эмоциональной привязанности к человеку являются собаки

3:51
Зоосфера » Собаки

Продолжительность жизнь животных весьма недолог. Рано или поздно хозяева собак или кошек столкнутся со смертью своих любимцев.

Лидером по эмоциональной привязанности к человеку являются собаки
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

Порой это чрезвычайно тяжёлая утрата. А о том, как справиться со своим горем, пережить смерть любимого питомца и нужно ли искать ему сразу замену, в беседе с корреспондентом Pravda.Ru рассказал психолог, доктор наук, профессор, автор книг Андрей Зберовский.

"Практика работы психолога показывает, что достаточно много людей оказывается в тяжёлом депрессивном состоянии после потери своих питомцев, если они быстро не заменяют себе питомца на какого-то другого своего любимца. Поэтому наиболее правильная рекомендация — это скорейшее приобретение себе нового животного, причём, необязательно той породы или того вида. Бывает, что кошек заменяют на собак, собак — на кошек, животных одних видов — на другие виды.

Но надо понимать, что каждое животное создаёт определённую модель жизни человека, то есть утренние прогулки, вечерние прогулки, какие-то ритуалы, которые человек делает с животным — купает, играет. И поэтому когда животного нет, то те отрезки времени (а бывают довольно большие отрезки времени — и по часу, и по два, и по три) нечем заполнить. И это создаёт примерно такое же ощущение, как потеря близкого человека, что и ведёт к депрессивному состоянию. Поэтому, чтобы не менять режим своей жизни, после ухода из жизни питомца желательно всё-таки быстрее обзавестись новым. А уж называть его тем же именем, как и предшествующего любимца, или другим — это уже вопрос личного пристрастия человека".

Вы даже говорили, что утрата может быть такой силы, что люди даже умирали?

"Да. В моей работе я неоднократно сталкивался, что депрессивные состояния после потери близкого животного могли длиться многие месяцы и даже годы. Я сталкивался с ситуациями, когда люди уходили из жизни, не восстановившись после тяжёлых депрессий от потери животного. Поэтому для людей, особенно для взрослых людей, у которых выросли дети или ещё нет внуков, или внуки уже выросли, для одиноких людей, у которых, в принципе, нет детей и нет своих вторых половин, животное, конечно, становится центром притяжения, настоящим источником жизненной энергии, потеря которого приводит к очень тяжёлым последствиям не только уже психологическим, но даже и физиологическим.

Возрастают риски различных заболеваний. Поэтому для психологии, для здоровья, несомненно, лучше всего, если мы любим домашних животных, они всегда бы окружали, и при смерти питомца мы быстро, оперативно заводили бы себе нового".

А есть ли какая-то статистика, по какому животному человек больше страдает?

"Безусловно, лидером по эмоциональной привязанности являются собаки. Кошка всё-таки привязана больше к дому, то есть к территории, а не к хозяину. А вот собака привязывается к хозяину. Собаки дают самую высокую эмоциональную связь. И поэтому больнее всего людям именно от потери собак. Хотя, конечно, если кошки живут длительную жизнь — более 10 лет, я много раз сталкивался и с ситуациями, когда люди тяжело страдают и от потери кошки.

Я, конечно, вижу людей, которые успевают максимально привязаться даже к хомячкам и морским свинкам за несколько месяцев их жизни, и сталкивался раза два с такой эмоциональной привязанностью к попугаям, которые прожили длительное время. Но лидером по эмоциональной привязанности остаётся собака".

Цвет настроения синий. Знакомство с шариком
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы смерть собака андрей зберовский
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