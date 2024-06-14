Вязать или стерилизовать/ кастрировать? Советы ветеринара владельцам питомцев

Ветеринар Владимир Уражевский: нужно ли стерилизовать домашнего любимца

2:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Ветеринария

В 2018 году был принят Федеральный закон "Об ответственном отношении к животным". Что изменилось с тех пор? Как живётся собакам на улицах? Вязать или кастрировать домашних питомцев? Сегодня мы поговорим о стерилизации домашних животных. Обсудим, какие существуют риски и вообще как эта процедура влияет на состояние наших любимых питомцев.

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На вопросы Pravda.Ru отвечает ветеринар, эксперт международной категории Владимир Уражевский.

— Стоит ли проводить кастрацию домашних животных, какие риски у этой процедуры?

— Это очень хороший вопрос. Дело в том, что кастрация необходима, как правило, по показанию ветеринарного врача. Если это породное животное и вы не планируете дальнейшее разведение, то клуб и Союз кинологических организаций России рекомендуют проводить стерилизацию и кастрацию. В этой операции есть как большие преимущества, так и недостатки.

Скажем сначала о преимуществах: кобели становятся более спокойными. Если мы говорим о суках, то операция по стерилизации снижает риски ложной беременности, заболеваний, которые возникают во время лактации и могут привести к онкологии.

Во время течки суки могут убегать, у них меняется поведение. Бывают нежелательные контакты, что также может привести к заболеваниям.

Сегодня очень много бездомных животных, много щенков, и это большая проблема. Стерилизация животных во многом решает эту проблему.

Во многих странах мира процент кастрации, стерилизации намного выше, чем в России. И мы на улицах никогда не увидим бездомных, неустроенных животных.

Владельцы породных животных, как правило, следят за своими питомцами: животные всегда на поводке, в ошейнике. И поэтому, как правило, домашние питомцы не находят на улице себе партнёра. Проблема как раз с безнадзорными, бездомными животными.

— Давайте теперь вернёмся к нашим любимым домашним питомцам. В каком возрасте лучше всего проводить операцию по стерилизации?

— По стерилизации и кастрации. По кастрации операцию нельзя проводить до шести месяцев и нежелательно после восьми лет, потому что могут быть не совсем хорошие последствия.

Стерилизацию у сук обычно проводят за две-три недели до предполагаемой течки, предварительно неплохо было бы сдать анализы на гормоны. Тогда мы сможем узнать, когда меняется гормональный фон и доктор выберет оптимальное время для операции.

— Многие эксперты считают, что животному надо позволить родить, а потом уже делать стерилизацию. Вы согласны с таким мнением?

— Абсолютно не согласен. Многие владельцы думают, что если у них мальчик, кобель, то его надо обязательно повязать. Если у них подрастает любимый питомец девочка, литературно скажем, ей обязательно нужно родить. Это абсолютно неправильно. Вязка показана, когда нет противопоказаний по здоровью. Вязка показана, когда клуб рекомендует.

У вас есть ценное животное с хорошей родословной, оно участвовало в выставках, получило медали. И у вас есть ответственный владелец собаки-партнёра, у которого есть чёткий план вязок, открыт лист ожидания на щенков. Только тогда показана вязка, потому что щенки попадают в любящие, ответственные руки.

В случае такой ответственной вязки не возникает проблемы выброшенных на улицу собак, проблемы заводчика, который всю зарплату тратит на содержание, на кормление щенков, не возникает проблем у несчастных соседей, которые слышат громкие звуки из квартиры. Вязка должна быть запланирована, это очень важно.

Что касаемо беспородных, безнадзорных животных, здесь вязка категорически нежелательна — вы просто пополняете армию бездомных животных, девять из десяти погибают мученической смертью.

Если мы говорим о собаках любящих владельцев, тогда запланированная вязка вполне нормальна.

— А как меняется организм животного после стерилизации? Какие есть положительные и отрицательные моменты?

— Мы уже сказали, что положительный момент заключается в том, что мы не плодим ненужных, невостребованных животных. Что касается здоровья, меняется гормональный фон, поэтому животные становятся более спокойными.

Впрочем если мы говорим о служебных или охотничьих собаках, после стерилизации или кастрации они могут утратить свои рабочие качества, у них может появиться предрасположенность к полноте.

Если животное находится под контролем и хаотическая вязка исключена, то операцию лучше не делать.

Стерилизация сук гарантирует отсутствие ложной беременности и сводит к минимуму, например, опухоль молочной железы.

— То есть стерилизация может уберечь животных от онкологического заболевания?

— Да, именно. У кобелей бывает рак предстательной железы. У сук — рак молочных желез.

Но природа в целом не любит вмешательство в организм. Как в случае с людьми, так и с животными хирургическое вмешательство не всегда может закончиться хорошо.

Что касаемо бездомных животных, сегодня существует специальная программа. Согласно закону "Об ответственном обращении с животными", принятому в декабре 2018 года, животные у нас должны отлавливаться, стерилизоваться, кастрироваться и выпускаться в зону обитания. В России считают, что это хорошо. На мой взгляд, это не совсем так.

Девять из десяти таких животных погибают от голода и холода, под колесами автомобилей, становятся едой для диких животных.

Существуют определённые риски для сук. Операция должна проводиться качественно, не студентами, а квалифицированными проверенными врачами, необходима правильная послеоперационная реабилитация.

Сегодня, к сожалению, все приюты во всех регионах России переполнены иногда и на 10, на 50, на 100, на 200%. Возможности качественного ухода нет. И собака оказывается в абсолютно нестерильных условиях: вольер два на три метра, где содержатся ещё две-три собаки, которые могут разлизывать швы, и погибают мученической смертью. Сегодня ситуация в наших приютах ужасная. И вопрос остаётся открытым.

Получается, что мы в геометрической прогрессии увеличиваем количество бездомных, несчастных животных, которых никто не кормит.

Это неправильно, это плохо, многие животные, собаки могут болеть зоонозными заболеваниями, опасными для человека, смертельно опасными, такими, как, например, бешенство. Домашнее животное от слова "дом", и у каждого животного должен быть свой дом, не улица, не свалка, не промзона. И мы знаем, сколько сегодня случаев, когда бездомные собаки находятся в промзонах, на свалках, они убивают и детей, и пожилых людей. Конечно, это страшно.

Закон не позаботился о том, чтобы каждый год прививать бездомных животных. Закон не позаботился о том, чтобы кто-то отвечал за них: кормил, заботился об их здоровье, ночлеге. Их просто выбрасывают на улицу. Сегодня в России это считается добром. В других странах такого, конечно, нет. Такого вы не увидите нигде...

— После кастрации многие животные впадают в апатию. Как поддержать на нормальном уровне их психологическое состояние? И, вообще, как долго длится этот период: апатия, расстройство?

— После кастрации также могут происходить воспалительные процессы, надо обязательно следить за швами, но, конечно, и за настроением питомца.

Впрочем нельзя сказать, что кобели очень сильно впадают в апатию. Нет. Они по-прежнему могут использоваться и как охотничьи, и рабочие собаки. Просто может немного снижаться активность.

Конечно, в послеоперационный период животным уделяется больше внимания, заботы. Их отвлекают игрушками, занятиями, прогулками. Обязательно должен быть ветеринарный контроль. В целом эта операция проходит хорошо.

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