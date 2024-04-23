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Антон Бекетов
Биолог Фомина: как научить собаку понимать речь хозяина

Биолог Фомина: что влияет на обучаемость собак

4:40
Зоосфера » Эксперт

Учёные доказали, что собака способна понимать некоторые слова, произносимые человеком. Какое наибольшее количество слов может запомнить собака, существуют ли более умные и менее умные породы, какие факторы влияют на обучаемость собаки, Pravda.Ru рассказала кандидат биологических наук, доцент факультета биоинженерии и ветеринарной медицины ДГТУ Анна Фомина.

Биолог Фомина: что влияет на обучаемость собак
Фото: flickr.com by Noël Zia Lee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

— Анна Сергеевна, когда мы общаемся со своими питомцами, мы замечаем, что они реагируют на нашу интонацию. Может быть, собаки слова ещё и не понимают, а именно привыкают к определённой интонации?

— Здесь можно говорить и так, и так. Собаки точно понимают:

  • интонации,
  • паузы между словами,
  • тембр голоса,
  • ударения в словах,
  • мужской голос или женский,
  • частоту звуков,
  • высоту звука.

В том числе и с этим связано несколько негативное отношение собак к детям, поскольку дети говорят высоким тонким голосом и довольно быстро.

Что касается слов, здесь вопрос очень спорный. Предполагается, что собаки могут запоминать некоторые слова: кличку, наиболее употребительные команды и слова, которые слышат чаще всего. Вопрос в том, насколько хорошо они воспринимают слова, связанные с предметами.

Слова, связанные с действиями, собака воспринимает хорошо, потому что она ориентируется прежде всего на интонацию и жест. Если слово сопровождается жестом, то собака его запомнит — так происходит обучение командам.

Если слово соотносится с предметом, то собаки ориентируются прежде всего на размер. Если же собака научилась ориентироваться на размер, тогда она будет ориентироваться на текстуру предмета. А вот выделяют ли они форму объекта, пока неизвестно.

Когда собака учится словам, ей легче воспринимать слово, имеющее эмоциональную окраску. Но негативно окрашенное слово будет запоминаться плохо, а позитивно окрашенное всё-таки лучше.

— Какой словарный запас может быть у собак и может ли он расширяться в течение жизни?

— Словарный запас расширяется. Чем теснее человек взаимодействует с питомцем, тем больше словарный запас у собаки. Важно, чтобы это был один и тот же человек.

На данный момент известна собака, которая училась несколько лет по четыре-пять часов каждый день, выучила около тысячи слов. Она эти слова соотносила как с предметами, так и с действиями.

Другие довольно умные собаки, которые принимали участие в исследованиях, йорк и бордер-колли, знали 200-300 слов, но их тоже активно тренировали. Здесь важным фактором было то, что собаки изначально при сопоставлении слова и предмета знали звучание этих слов и видели эти предметы. Если у них нет эффекта новизны, тогда вероятность того, что они запомнят слово, будет выше.

— Порода и размер собаки влияют на умственные способности?

— На умственные способности животных наибольшее влияние оказывает ранняя социализация:

  • что происходило с собакой до 12 недель жизни,
  • каким образом она общается с владельцем,
  • насколько у неё обогащённая среда обитания,
  • как часто она бывает в новых местах.

Плюс большое значение имеет сама порода. Есть более умные и менее умные породы, но тут вопрос в подходе. Если мы оцениваем ум собаки с позиции, насколько быстро она запоминает команды, то большое значение имеет её темперамент. Собака, активная, подвижная, будет запоминать команды быстрее, но она легко может их забыть. Есть вероятность того, что собака, которая запоминает команды долго, запомнит их очень надолго.

Более крупные собаки считаются более умными, чем мелкие. Это спорно, потому что крупным собакам традиционно уделяется больше внимания, их воспринимают как более серьёзных, поэтому лучше воспитывают. А вот к маленьким собакам часто относятся как к детям, их любят, но мало учат. Поэтому такие собаки, кстати, имеют высокий уровень тревожности, они плохо реагируют на незнакомых людей, собак, изменение социального контекста.

Это всё составные части интеллекта животного:

  • тревожность,
  • адаптируемость,
  • когнитивные способности
  • и социализация.

Смотрите видеоверсию интервью

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
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