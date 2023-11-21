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Теймур Зейналпур

Собаки ловят себя за хвост от скуки или компульсивного расстройства

4:00
Зоосфера » Собаки

Большинство собак предпочитают преследовать свой хвост. Это поведение довольно распространено среди собак, однако не всегда владельцы могут разгадать причины такого поведения своих питомцев.

Собаки ловят себя за хвост от скуки или компульсивного расстройства
Фото: Openverse by shixart1985 is licensed under CC BY 2.0

Существует несколько возможных объяснений этого явления, а также способы предотвращения, рассказывают специалисты порталу Live Science.

Молодые щенки могут просто преследовать свои хвосты для развлечения. Особенно у маленьких щенков может ещё не быть полного осознания того, что их хвосты на самом деле являются частью их тела.

Ещё одной причиной может быть скука, особенно когда собаки остаются одни на длительное время.

"Когда у собаки не хватает разнообразных впечатлений или полноценной физической активности, у нее может возникнуть чувство скуки и беспокойства", — говорит консультант по поведению собак Рассел Хартстайн в интервью Live Science.

Для того чтобы предотвратить скучное преследование хвоста, достаточно предложить собаке игру в мяч или прогулку. Как утверждают специалисты, большинство собак предпочитают лучше гоняться за мячом, чем за своими хвостами.

Как утверждает Хартстайн, ещё одной причиной того, что собаки преследуют свои хвосты, может быть стремление к вниманию. Владелец может поощрять это поведение смехом или словами "молодец" или "хороший мальчик" Даже негодование может привлечь внимание и укрепить это поведение. Чтобы уменьшить преследование хвоста, следует проигнорировать это поведение, предоставив собаке достаточно внимания в других ситуациях.

"Некоторые породы собак имеют предрасположенность к преследованию хвоста. Например, бультерьеры и немецкие овчарки известны своей склонностью к компульсивным действиям, таким как преследование хвоста", — сообщает генетик из Университета Хельсинки, по данным Live Science Ганнес Лохи.

К сожалению, преследование хвоста может быть связано с проблемами со здоровьем питомца. Травма хвоста, зуд от кишечных паразитов или блох, пищевые аллергии могут заставить собаку грызть или преследовать свой хвост. Если собака внезапно начинает преследовать хвост или грызть его, владельцам следует обратиться к ветеринару.

Наконец, преследование хвоста может быть связано с нейрологическими расстройствами, такими как компульсивное расстройство.

В исследовании 2012 года Ганнес Лохи и его коллеги исследовали 368 собак четырех пород, известных своей предрасположенностью к преследованию хвоста. Поведение обычно начиналось в возрасте от 3 до 6 месяцев, при этом почти половина собак, преследующих свой хвост, также проявляли другие виды компульсивного поведения, такие как хождение в повторяющихся узорах, чаще, чем у обычных собак.

"Интересно, что собаки, получавшие пищевые добавки, особенно витамины и минералы, проявляли меньше преследования хвоста по сравнению с собаками, не получавшими никаких добавок", — отмечает  Ганнес Лохи.

Стерилизованные самки при эксперименте также меньше преследовали хвост, что указывает на влияние яичниковых гормонов на преследование хвоста. Кроме того, по сравнению с собаками, которые не преследуют хвост, собаки, преследующие свой хвост, часто бывают более застенчивыми и рано отделяются от своих матерей, добавляет он.

Если собака в целом здорова, регулярные тренировки и вовлечение их умственной и эмоциональной стороны жизни могут помочь прекратить преследование хвоста, говорит Хартстайн. Нет ничего плохого в том, чтобы больше времени проводить с собакой, обеспечивая ей удовлетворение и насыщенность во всех отношениях.

Почему Собака Гоняется За Хвостом & Зачем Собака Преследует Хвост. Ветклиника Био-Вет
Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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