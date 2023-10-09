Умный самоочищающийся кошачий лоток PAWBBY использует новейшие технологии, чтобы облегчить жизнь владельцам кошек

4:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждый, у кого есть питомец, знает, насколько милы кошки и как они могут сделать ваш день ярче. Как и любым животным, кошкам нужно посещать туалет. Это означает, что владельцам кошек нужно использовать специальную лопатку, чтобы почистить лоток, наполненный кошачьим наполнителем. Если у вас не одна, а две кошки (или даже больше), чистка лотка вашего пушистого друга становится неприятной ежедневной задачей.

Фото: PAWBBY

Если вы владелец кошки и хотите облегчить себе жизнь, то умный лоток PAWBBY стоит рассмотреть для приобретения. Этот высокотехнологичный, умный, самоочищающий лоток подходит на 90% для комкового глиняного наполнителя для кошек. И он оборудован несколькими датчиками, чтобы точно определить, когда ваша кошка внутри и когда выходит. И, самое главное, внутренняя система сортировки, работающая бесшумно, отделяет отходы от чистого наполнителя и складывает комки в герметичный контейнер, так что ручной чистки не требуется.

PAWBBY получил сертификат "Безопасность для домашних животных" от TUV Rheinland, Германия. У него есть 10 функций защиты, включая электронный забор с тепловым датчиком, входной инфракрасный трубопровод, биологическое обнаружение в хранилище, высокоточное взвешивание, инфракрасная индукция, защита от перегрузки двигателя, аварийная сигнализация, самопроверка датчика запуска, сигнал тревоги при наклоне корпуса, уникальная конструкция для предотвращения переворачивания и удушения и так далее.

Точное обнаружение: Умный кошачий лоток PAWBBY оснащен встроенным биосенсорным датчиком + электронным забором с тепловым датчиком + входным инфракрасным трубопроводным датчиком. Устройство остановится, если кошка подойдет на 30 см к устройству. Когда датчик обнаружит, что кошка ушла, оно автоматически очистится, и процесс не будет прерван.

Внутренний датчик веса: Точно определяет вес отдельных кошек, может легко выявить потенциальные проблемы со здоровьем из-за потери или прироста веса.

Уникальная конструкция защиты: Выступающий горизонтальный брусок спереди корпуса предотвращает полное опрокидывание устройства и предотвращает удушье кошек после попадания в ловушку.

Защита от перегрузки двигателя: Система обнаруживает перегрузку оборудования и автоматически останавливает его.

Инфракрасный датчик у выхода: Определяет степень заполненности камеры для отходов, улучшая контроль.

Самопроверка датчика запуска: Улучшает стабильность оборудования и снижает риск сбоев.

Удаленная сигнализация: Мобильное приложение получает информацию о тревоге, и владелец может вовремя узнать о рабочем состоянии кошачьего лотка.

Сигнал тревоги о наклоне: Когда кошачий лоток переворачивается более чем на 45°, система издаст сигнал тревоги, напоминая владельцу, что положение оборудования изменилось, чтобы предотвратить травмирование кошки.

Напоминание о состоянии кошачьего наполнителя: Система будет отслеживать оставшееся количество мусора. Когда наполнителя в лотке недостаточно, приложение напомнит пользователю добавить его вовремя.

Простая операция: Оборудован большим OLED-дисплеем, понятными инструкциями и одним щелчком для очистки.

Кроме того, стоит отметить, что умный кошачий лоток PAWBBY использует большой объем (8,6 литра), чтобы удовлетворить потребности взрослой кошки на 14 дней, так что вам не нужно беспокоиться, оставляя кошку одну дома. Например, при временной командировке или туризме. Выберите умный кошачий лоток PAWBBY и используйте силу современных технологий, чтобы облегчить вам жизнь! Ваш дом будет свободен от запахов, ежедневная уборка станет в прошлом, а у вас будет больше времени для игр с вашими пушистыми друзьями. Закажите на OZON и получите очень хорошую скидку!

49 747 ₽ - Цена для членов OZON.

51 648 ₽ - Цена для обычных пользователей.