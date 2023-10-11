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Маргарита Кичерова

Потеря домашнего питомца: когда пора заводить нового

2:47
Зоосфера

Хозяева домашних животных, будь то собака, кошка или попугай, как правило, тяжело переживают смерть своего любимца. Через какие стадии горевания проходит при этом человек, как долго продолжается этот период и что нужно учесть тому, кто решит завести нового питомца, Pravda.Ru рассказала психолог Анна Мухина.

Потеря домашнего питомца: когда пора заводить нового
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— Анна, что чувствует человек, когда умирает его четвероногий либо пернатый питомец?

— Человек испытывает горе. У горя пять стадий.

Начинается с шокового состояния, с отрицания: человек не верит, что такое могло произойти. Эта стадия может продолжаться от нескольких минут до нескольких дней, когда человек не хочет признавать произошедшее.

После этого начинается стадия гнева, когда человек злится на себя, на окружающих, на того, кого он потерял. Эта стадия опасна тем, что можно слишком проникнуться чувством вины, вплоть до самоповреждающих действий. На этих стадиях человек нуждается в том, чтобы выговориться.

Очень важно в процессе проживания горя сохранить свою обыкновенную жизнь. Если человек:

  • ходил на работу — значит, надо ходить на работу;
  • занимался в спортзале — значит, ходить в спортзал;
  • всегда начинал утро с чашки кофе — значит, важно начать с чашки кофе.

Хорошо, когда есть возможность с кем-то пообщаться хотя бы по телефону, а ещё лучше встретиться лично.

После гнева начинается стадия торга, то есть обсуждение, что можно было сделать лучше, как я в следующий раз буду поступать.

Затем человек попадает в депрессивную фазу, происходит истощение его внутренних сил.

Фаза депрессии, пожалуй, самая опасная, именно в ней можно застрять.

После этой стадии заканчивается проживание горя, человек переходит в фазу принятия.

Здесь у человека происходит прилив сил, он начинает планировать своё будущее, мечтать о том, что "есть другие коты и собаки, у меня ещё может быть друг, и он будет ничуть не хуже".

Не нужно полностью искать замену: "У меня будет точно такой же Джек или Барсик". Я бы хотела предостеречь от того, чтобы завести животное точно такой же породы, цвета, назвать тем же именем. Подобное стремление говорит о том, что человек ещё не прожил потерю, у него ещё остаётся душевная рана. Это должна быть новая жизнь, новый друг, с другим именем, то есть это новое существо.

Как правило, потерю питомца человек переживает полгода, иногда год. Затем, как раз после стадии принятия, пора намечать, какой у вас может быть новый друг.

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Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
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