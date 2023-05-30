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Ирина Гусакова

Как помочь кошке в жару: советы и рекомендации эксперта

2:56
Зоосфера » Кошки

Если с наступлением лета вы заметили, что кошка стала меньше передвигаться, больше лежать и избегать активных игр, то это верный признак того, что ей жарко. Кошки переносят жару не легче, чем люди, а значит, требуют особой заботы со стороны хозяев. Наверное, вы замечали, что летом любимец вылизывает своё тело. Таким образом он хочет освежиться. Как помочь кошке пережить летнее время года наиболее комфортно — рассказал читателям Pravda.Ru руководитель группы ветеринарных врачей ГК "Астрафарм" Иван Пушилин.

Как помочь кошке в жару: советы и рекомендации эксперта
Фото: https://t2.ea.ltmcdn.com/

Забота о кошке в летнее время

Поддерживайте в доме комфортную температуру

Летом хозяевам нужно следить за климатом в квартире и стараться улучшить условия проживания питомца. Если нет кондиционера, то можно использовать обычный вентилятор. При этом стоит позаботиться о безопасности кошки: удостовериться, что конструкция устойчива, расположить её в менее доступном для питомца месте. Также можно оклеить стёкла окон отражающей фольгой или защитить комнату от прямых солнечных лучей плотными занавесками.

Ещё один признак, что кошке жарко, — это отсутствие или снижение аппетита. В таком случае не стоит насильно закармливать питомца и класть большие порции — предложите кошке какое-нибудь лёгкое лакомство.

Следите за питьевым режимом

Важно следить и за питьевым режимом, чаще обновлять воду в поилке. Ёмкости с водой можно расставить в разных комнатах, чтобы обеспечить постоянный доступ кошки к воде. Также можно освежать любимца, протирая ему лапки прохладной тряпкой.

Обработайте от паразитов

В конце весны - начале лета активность клещей, блох, комаров максимальна, поэтому стоит проводить регулярную обработку питомца до 1 раза в месяц, если кошка гуляет на улице. Обработку необходимо проводить безопасными и эффективными средствами, которые защищают сразу от всех видов внешних паразитов (например, капли на холку).

В летнее время года кошка может стать, наоборот, более активной и непослушной. Жара-жарой, но инстинкты никуда не пропадают — так питомец проявляет признаки половой охоты. Кошки становятся более активными и доставляют ряд проблем своим хозяевам: заунывные пения по ночам, метки территории, агрессия. Гуманным решением данной проблемы станет применение современных бигормональных препаратов с двумя гормонами в составе. С их помощью можно мягко скорректировать поведение животного без вреда здоровью и с возможностью иметь потомство в будущем. Важно получить консультацию ветеринарного врача перед назначением препарата и придерживаться инструкции.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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