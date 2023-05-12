Опухшие лапы у кошек: что делать в таких случаях

2:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Опухшие лапы у кошек могут быть причиной для беспокойства, и владельцы кошек должны знать, что делать в таких случаях.

Фото: pixabay. com

Причины опухших лап у кошек

Существуют различные причины, по которым лапы кошки могут быть опухшими. Мы можем разделить эти причины на три основные категории:

Проблемы всего организма: если у кошки опухли все четыре лапы, проблема может быть связана с заболеванием организма, например, с болезнями сердца, печени, почек, системными инфекциями или некоторыми видами лекарств и токсинов.

Локализованные проблемы: если опухли только одна или две лапы, это может быть связано с травмой, артритом, абсцессом, реакцией на инъекцию, укусом змеи или насекомого, непроходимостью вен или лимфатической системы, или опухолью в пораженной области.

Проблемы с подушечками лап и пальцами ног: если опухли только подушечки лап или пальцы ног, это может быть вызвано плазмоклеточным пододерматитом, комплексом эозинофильной гранулемы или инородным предметом, застрявшим в лапе.

Симптомы опухших кошачьих лап

Если у вашей кошки опухли лапы, вы можете наблюдать несколько симптомов. Эти признаки зависят от степени тяжести и основной причины отека. Некоторые общие признаки включают:

Хромоту или трудности при ходьбе.

Боль при прикосновении или когда кошка пытается двигаться.

Покраснение или воспаление в пораженной области.

Кровотечение или выделения из опухшей области.

Потерю аппетита.

Вялость или снижение уровня энергии.

Лечение опухших кошачьих лап

Лечение опухших лап кошки зависит от основной причины отека. Легкий отек, не сопровождающийся болью или другими симптомами, можно лечить обеспечением питомцу покоя и наблюдением. Если отек не проходит через несколько дней, следует отвезти кошку к ветеринару.

Если у вашей кошки наблюдается сильный отек или другие тревожные симптомы, такие как затрудненное дыхание или крайняя вялость, вам следует немедленно отвезти ее к ветеринару. Ветеринар проведет тщательный физический осмотр и может назначить анализы, чтобы определить основную причину отека.

Лечение будет зависеть от диагноза. Если отек вызван травмой или абсцессом, ветеринар может назначить антибиотики или другие препараты для уменьшения воспаления и боли. Если отек вызван системным заболеванием, например, болезнью сердца или печени, ветеринар может назначить лекарства для лечения основного заболевания.

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