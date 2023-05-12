Опухшие лапы у кошек могут быть причиной для беспокойства, и владельцы кошек должны знать, что делать в таких случаях.
Существуют различные причины, по которым лапы кошки могут быть опухшими. Мы можем разделить эти причины на три основные категории:
Если у вашей кошки опухли лапы, вы можете наблюдать несколько симптомов. Эти признаки зависят от степени тяжести и основной причины отека. Некоторые общие признаки включают:
Лечение опухших лап кошки зависит от основной причины отека. Легкий отек, не сопровождающийся болью или другими симптомами, можно лечить обеспечением питомцу покоя и наблюдением. Если отек не проходит через несколько дней, следует отвезти кошку к ветеринару.
Если у вашей кошки наблюдается сильный отек или другие тревожные симптомы, такие как затрудненное дыхание или крайняя вялость, вам следует немедленно отвезти ее к ветеринару. Ветеринар проведет тщательный физический осмотр и может назначить анализы, чтобы определить основную причину отека.
Лечение будет зависеть от диагноза. Если отек вызван травмой или абсцессом, ветеринар может назначить антибиотики или другие препараты для уменьшения воспаления и боли. Если отек вызван системным заболеванием, например, болезнью сердца или печени, ветеринар может назначить лекарства для лечения основного заболевания.
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