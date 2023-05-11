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Марина Лебедева

Что делать, если собака получила обморожение

3:05
Зоосфера » Собаки

Обморожение у собак — это тяжелое состояние, которое может возникнуть, когда собака подвергается воздействию экстремально холодной погоды. Оно вызывает повреждение тканей из-за снижения притока крови к пораженному участку, что приводит к травмам, похожим на термические ожоги.

Что делать, если собака получила обморожение
Фото: https://www.networkforgood.com/

Причины обморожения у собак

Обморожение может произойти при любой температуре. Температура, при которой развивается обморожение, зависит от характеристик собаки, текущих погодных условий и ближайшего окружения. Собаки, выведенные для жизни в условиях холодной погоды, более устойчивы к обморожениям, но они все равно могут получить это заболевание, особенно при влажности воздуха или ветре. Повышенная высота над уровнем моря и заболевания, такие как сахарный диабет, также могут сделать собаку более восприимчивой к обморожению. Очень молодые и пожилые собаки также находятся в группе риска.

Симптомы обморожения у собак

Обморожение у собак обычно определяется по изменению цвета кожи, которая на начальных стадиях часто бывает бледной, синей или серой. Другие симптомы включают боль при прикосновении, холодную, хрупкую на ощупь кожу, отек и покраснение после согревания тканей, пузыри или язвы на коже, а также наличие льда вокруг пораженного участка. Обморожение может произойти всего за 15 минут или развиться в течение нескольких часов или даже дней. Проявление симптомов может сильно варьироваться в зависимости от характеристик собаки, таких как шерсть, размер, возраст и состояние здоровья. Температура и одновременное воздействие ветра и влаги сильно влияют на возникновение симптомов.

Лечение обморожения у собак

Основной целью лечения обморожений у собак является постепенное согревание пораженных тканей. Быстрое согревание может привести к дальнейшему повреждению тканей. Лечение может включать согревание участка теплыми влажными полотенцами, погружение в теплую воду или использование грелок. При необходимости собаке можно дать обезболивающие препараты и антибиотики. В тяжелых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство для удаления омертвевших тканей. Восстановление после обморожения может быть долгим процессом, поэтому правильная обработка ран и обезболивание очень важны.

Восстановление и лечение

Восстановление после обморожения может занять несколько недель, и ветеринар будет внимательно следить за ходом процесса. Правильный уход за раной, обезболивание и, при необходимости, прием антибиотиков очень важны в период восстановления. В некоторых случаях может потребоваться ампутация пораженных участков. Собаки, перенесшие обморожение, более склонны к повторному развитию этой болезни.

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Обморожения у собак | Что делать если собака получила обморожение | Обморожение | Советы Ветеринара
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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