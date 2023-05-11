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Марина Лебедева

Чем кормить домашнюю ящерицу: рекомендации

3:30
Зоосфера » Экзотика

Если вы решили завести домашнюю ящерицу, важно понять, чем она питается. Существуют различные виды ящериц, и их рацион варьируется в зависимости от того, являются ли они плотоядными, травоядными или всеядными.

Чем кормить домашнюю ящерицу: рекомендации
Фото: https://celes.club/

Среди ящериц много всеядных видов, которые используют как животные, так и растительные корма (например, исполинские сцинки, многие агамы). Мадагаскарские дневные гекконы, помимо насекомых, охотно поедают нектар и пыльцу цветов и мякоть сочных спелых фруктов. Даже среди варанов, подавляющее большинство которых — хищники, есть исключения — смарагдовый варан и варан Грея могут употреблять фрукты. Ящерицы тегу являются всеядными, и могут как хищничать, как питаться падалью и насекомыми, так и растительным кормом.

Что необходимо ящерицам в их рационе

Прежде чем перейти к конкретике, давайте начнем с основ. Всем ящерицам необходима ежедневная свежая вода, а большинству — дополнительные питательные вещества, такие как кальций и витамин D3. Частота приема добавок зависит от вида ящерицы, ее возраста и состояния размножения. Кальций следует посыпать в корм ящерицы каждые два дня, чередуя с кальцийсодержащим витамином D3 в промежуточные дни. Кроме того, раз в неделю следует давать мультивитамин.

Рекомендации по кормлению бородатых драконов

Бородатые драконы — одни из самых популярных ящериц, которых содержат в качестве домашних питомцев. Они всеядны и ежедневно нуждаются в смеси свежих продуктов и живых насекомых. Их рацион может включать листовую зелень, сквош, морковь, перец, брокколи, стручковую фасоль, сладкий картофель, тыкву, сельдерей, огурцы и спаржу, а также небольшое количество фруктов, таких как бананы, яблоки, груши, персики, дыня, сливы, абрикосы, нектарины, арбуз, виноград, папайя, ананас и ягоды. Однако следует избегать лука и чеснока. Насекомые, которыми они могут питаться, включают:

  • мучных червей,
  • сверчков,
  • дубовых тараканов,
  • масляных червей,
  • роговых червей,
  • земляных червей,
  • шелкопрядов.

В период роста бородатым драконам требуется больше насекомых и меньше продуктов, в то время как взрослые драконы едят больше продуктов, чем насекомых.

Рекомендации по кормлению леопардовых гекконов

Леопардовые гекконы — хищники, то есть они едят только насекомых и никаких овощей. В молодом возрасте их следует кормить живыми насекомыми ежедневно, а взрослые гекконы могут нуждаться в еде только раз в два дня. Их рацион должен состоять преимущественно из мучных червей и сверчков, но в зависимости от размера они могут есть и других червей. Перед кормлением гекконов насекомых следует набить кишками и увлажнить. Будьте осторожны и не перекармливайте гекконов, так как они склонны к перееданию и ожирению. Не следует скармливать им больше насекомых, чем они могут съесть за 20 минут. Также не следует кормить насекомыми, которые слишком велики для геккона.

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Чем можно кормить прытких ящериц???
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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