Моя собака постоянно голодна, попрошайничает или скулит даже после еды. Почему это происходит?

Как владелец домашнего животного вы можете заметить, что ваша собака, кажется, всегда голодна, попрошайничает или скулит даже после еды. Хотя собаки известны своей любовью к еде, чрезмерный аппетит, или полифагия, может сигнализировать о более серьезной проблеме, требующей внимания ветеринара.
Полифагия, или гиперфагия, означает чрезмерное чувство голода или повышенный аппетит у собак. Хотя некоторые собаки по природе своей более заинтересованы в еде, чем другие, полифагия может указывать на скрытые проблемы со здоровьем.
Если ваша собака постоянно хочет есть, важно обратить внимание на другие симптомы, которые могут указывать на основную проблему. К таким симптомам относятся:
Если у вашей собаки наблюдаются какие-либо из этих симптомов, лучше всего запланировать визит к ветеринару.
Полифагия у собак может иметь различные причины, включая психологические проблемы, плохое питание, прием лекарств, старение и основные медицинские состояния, такие как нарушения обмена веществ или желудочно-кишечного тракта.
Стресс или беспокойство могут привести к чрезмерному голоду у собак, как и выученное поведение из-за плохого питания. Слишком обильное или слишком скудное кормление собаки также может способствовать повышению аппетита.
Некоторые медицинские состояния могут вызывать полифагию у собак. К ним относятся:
Лечение полифагии у собак зависит от основной причины. Поведенческие причины могут быть устранены путем более частого кормления меньшими порциями и тщательного контроля за потреблением пищи вашей собакой. Если причина кроется в обмене веществ, например, при сахарном диабете, могут потребоваться ежедневные инъекции инсулина и изменение рациона питания. Инфекция или паразиты будут лечиться с помощью лекарств или дегельминтизации. Лечение рака может включать химиотерапию, хирургию и лучевую терапию.
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