Эпифора: слезящиеся глаза у кошек можно вылечить путём несложной операции

3:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Эпифора — это состояние, при котором глаза кошки выделяют ненормальное количество слез. Это распространенное заболевание глаз, встречающееся у многих пород кошек.

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Значительное обильное временное, проходящее после прекращения раздражения или выздоровления, усиление слезоотделения происходит рефлекторно как защитная реакция на раздражение роговицы, слизистых конъюнктивы и полости носа при внешних воздействиях и воспалительных явлениях инфекционного или аллергического генеза, а также при психоэмоциональных реакциях у людей, сопровождаемых плачем. Повышенное постоянное слезоотделение может происходить постоянно при некоторых эндокринных патологиях и нарушениях нервного регулирования секреции главной слёзной железы.

Причины эпифоры у кошек

Эпифора может быть вызвана формой глаз кошки. Чрезмерное выделение слез может быть врожденным из-за дистихиаза — заворота ресниц, или энтропиона — заворота век. Эпифора также может быть вызвана раздражением глаз, которое может быть вторичным по отношению к другим заболеваниям глаз.

Симптомы эпифоры у кошек

Наиболее распространенным признаком эпифоры у кошек является наличие слез. Это можно наблюдать по слезотечению и/или пятнам на морде. Другие симптомы включают косоглазие, воспаление, покраснение и раздражение, выделения из глаза, язвы на роговице, а также рыхлую или обвисшую кожу вокруг глаза.

Врожденная аномалия, такая как слишком большое открытие век, также могут вызвать повышенное обнажение глазного яблока у брахицефалических пород.

Диагностика эпифоры у кошек

Ветеринар проведет тщательный физический осмотр вашей кошки, чтобы определить основную причину эпифоры. Для проверки наличия повреждений в области носа или пазух могут быть назначены рентгенограммы, а для дифференциации структур может быть использовано контрастное вещество. Магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография (КТ) также могут быть использованы для выявления каких-либо заболеваний.

Лечение эпифоры у кошек

Первым шагом в лечении эпифоры является устранение основной причины раздражения глаз. Лечение первичного заболевания глаз, такого как конъюнктивит или изъязвление роговицы, будет приоритетным. Успешное лечение первичного поражения, блокирующего дренаж слезы, может позволить возобновить нормальный поток слезы через слезоотводящую систему. Пациентам с воспалением носослезного мешка может потребоваться установка катетера в слезный канал, чтобы удержать его открытым и предотвратить образование рубцов.

Если причиной эпифоры является аномальное формирование век, может потребоваться хирургическое вмешательство. Как правило, это простая процедура, в ходе которой веки фиксируются в нормальном положении и им дают возможность восстановиться. Заживление обычно происходит быстро, и состояние улучшается.

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