Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Марина Лебедева

Эпифора: слезящиеся глаза у кошек можно вылечить путём несложной операции

3:14
Зоосфера » Кошки

Эпифора — это состояние, при котором глаза кошки выделяют ненормальное количество слез. Это распространенное заболевание глаз, встречающееся у многих пород кошек.

Эпифора: слезящиеся глаза у кошек можно вылечить путём несложной операции
Фото: https://s.yimg.com/

Значительное обильное временное, проходящее после прекращения раздражения или выздоровления, усиление слезоотделения происходит рефлекторно как защитная реакция на раздражение роговицы, слизистых конъюнктивы и полости носа при внешних воздействиях и воспалительных явлениях инфекционного или аллергического генеза, а также при психоэмоциональных реакциях у людей, сопровождаемых плачем. Повышенное постоянное слезоотделение может происходить постоянно при некоторых эндокринных патологиях и нарушениях нервного регулирования секреции главной слёзной железы.

Причины эпифоры у кошек

Эпифора может быть вызвана формой глаз кошки. Чрезмерное выделение слез может быть врожденным из-за дистихиаза — заворота ресниц, или энтропиона — заворота век. Эпифора также может быть вызвана раздражением глаз, которое может быть вторичным по отношению к другим заболеваниям глаз.

Симптомы эпифоры у кошек

Наиболее распространенным признаком эпифоры у кошек является наличие слез. Это можно наблюдать по слезотечению и/или пятнам на морде. Другие симптомы включают косоглазие, воспаление, покраснение и раздражение, выделения из глаза, язвы на роговице, а также рыхлую или обвисшую кожу вокруг глаза.

Врожденная аномалия, такая как слишком большое открытие век, также могут вызвать повышенное обнажение глазного яблока у брахицефалических пород.

Диагностика эпифоры у кошек

Ветеринар проведет тщательный физический осмотр вашей кошки, чтобы определить основную причину эпифоры. Для проверки наличия повреждений в области носа или пазух могут быть назначены рентгенограммы, а для дифференциации структур может быть использовано контрастное вещество. Магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография (КТ) также могут быть использованы для выявления каких-либо заболеваний.

Лечение эпифоры у кошек

Первым шагом в лечении эпифоры является устранение основной причины раздражения глаз. Лечение первичного заболевания глаз, такого как конъюнктивит или изъязвление роговицы, будет приоритетным. Успешное лечение первичного поражения, блокирующего дренаж слезы, может позволить возобновить нормальный поток слезы через слезоотводящую систему. Пациентам с воспалением носослезного мешка может потребоваться установка катетера в слезный канал, чтобы удержать его открытым и предотвратить образование рубцов.

Если причиной эпифоры является аномальное формирование век, может потребоваться хирургическое вмешательство. Как правило, это простая процедура, в ходе которой веки фиксируются в нормальном положении и им дают возможность восстановиться. Заживление обычно происходит быстро, и состояние улучшается.

Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Одноклассниках...

У кота слезятся глаза, что делать? | Как правильно ухаживать за кошкой.
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Новости
«Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в Лиге Чемпионов
Более 850 000 россиян оформили Fan ID
Российский боец Тархан Идигов вышел в четвертьфинал чемпионата мира по боксу
"Зенит" заработал 150 млн рублей на чемпионском матче со "Спартаком"
Станислав Магкеев получил разрыв крестообразной связки во время матча "Локомотив" — "Сочи"
Чемпион Олимпийских игр Андрей Сильнов дисквалифицирован ещё на один год
Серхио Бускетс может покинуть "Барселону" в ближайшее время из-за зарплаты
По мнению Гуса Хиддинка, Сергей Семак сможет успешно тренировать любую европейскую команду
Алексей Швед записал видеообращение по случаю выписки из больницы
Стал известен соперник российского бойца Армана Царукяна
Популярное
Двоих похоронила: Бабкина покидает Москву после внезапных потрясений

Российская певица Надежда Бабкина после похорон модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина решила уехать из Москвы для восстановления сил.

Российская певица Надежда Бабкина после скандальных похорон Зайцева покидает Москву
Опубликованы видеокадры взрыва дрона ВС России в руках военнослужащего ВС Украины
Появились кадры, на которых российский дрон взорвался в руках бойца ВСУ
О том, как избавиться от жира на животе, рассказала эндокринолог
Пугачёва опубликовала старые фото с ветеранами: "Как вас не хватает"
Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова В мирное время власть быстро забывает своих героев. Вот и Суворова тоже забыли Сергей Лебедев Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
Россия вскрыла системы HIMARS в зоне СВО Украине — MWM
Сорок боевиков ВСУ умерли после того, как поели пельменей
Для остановки наступления Киева ВС РФ бросили в бой "Искандеры"
Для остановки наступления Киева ВС РФ бросили в бой "Искандеры"
Последние материалы
Российский боец Тархан Идигов вышел в четвертьфинал чемпионата мира по боксу
"Зенит" заработал 150 млн рублей на чемпионском матче со "Спартаком"
Станислав Магкеев получил разрыв крестообразной связки во время матча "Локомотив" — "Сочи"
Чемпион Олимпийских игр Андрей Сильнов дисквалифицирован ещё на один год
Серхио Бускетс может покинуть "Барселону" в ближайшее время из-за зарплаты
По мнению Гуса Хиддинка, Сергей Семак сможет успешно тренировать любую европейскую команду
Эпифора: слезящиеся глаза у кошек можно вылечить путём несложной операции
Алексей Швед записал видеообращение по случаю выписки из больницы
Стал известен соперник российского бойца Армана Царукяна
Отец Эрлинга Холанда был выгнан со стадиона во время матча Лиги Чемпионов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников