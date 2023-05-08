Как владелец собаки вы понимаете, насколько важно следить за тем, чтобы ваш пушистый друг был здоров и счастлив. Однако некоторые заболевания могут возникнуть внезапно и оказать влияние на благополучие вашего питомца. Одним из таких заболеваний является инсульт.
Хотя инсульты чаще встречаются у людей, собаки также могут страдать от них. Инсульты у собак вызываются потерей притока крови к участкам мозга, что приводит к повреждению тканей и неврологическим отклонениям. Существует два механизма, вызывающих инсульты у собак:
Ишемические инсульты чаще встречаются у собак.
Симптомы инсульта у собак варьируются в зависимости от места в мозге, где произошел инсульт. Признаки инсульта у животных могут быть похожи на симптомы инсульта у людей, хотя животные не страдают невнятной речью или потерей памяти. Наиболее распространенные симптомы инсульта у собак включают:
Ветеринары обычно наблюдают всего несколько случаев инсульта у собак в год, а когда он случается, то, как правило, у очень старых собак, страдающих заболеваниями, которые могут увеличить риск образования тромбов или кровотечения. К основным заболеваниям, которые могут вызвать инсульт у собак, относятся:
Лечение инсульта у собак зависит от основной причины. Если инсульт вызван заболеванием, например, гипертонией, то необходимо лечить это заболевание. Поддерживающий уход необходим собакам, перенесшим инсульт. Оно может включать внутривенное введение жидкостей, противовоспалительные препараты и обезболивание. Ветеринар также может рекомендовать реабилитационную терапию, например, физиотерапию, чтобы помочь вашей собаке восстановить мышечный контроль и координацию.
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