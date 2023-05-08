Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Марина Лебедева

Неспособность ходить, наклон головы, слепота и другие признаки инсульта у собаки

2:48
Зоосфера » Собаки

Как владелец собаки вы понимаете, насколько важно следить за тем, чтобы ваш пушистый друг был здоров и счастлив. Однако некоторые заболевания могут возникнуть внезапно и оказать влияние на благополучие вашего питомца. Одним из таких заболеваний является инсульт.

Неспособность ходить, наклон головы, слепота и другие признаки инсульта у собаки
Фото: www.pawtracks.com/

Понимание инсульта у собак

Хотя инсульты чаще встречаются у людей, собаки также могут страдать от них. Инсульты у собак вызываются потерей притока крови к участкам мозга, что приводит к повреждению тканей и неврологическим отклонениям. Существует два механизма, вызывающих инсульты у собак:

  1. Закупорка кровеносных сосудов (ишемические инсульты).
  2. Кровоизлияния в мозг (геморрагические инсульты).

Ишемические инсульты чаще встречаются у собак.

Симптомы инсульта у собак

Симптомы инсульта у собак варьируются в зависимости от места в мозге, где произошел инсульт. Признаки инсульта у животных могут быть похожи на симптомы инсульта у людей, хотя животные не страдают невнятной речью или потерей памяти. Наиболее распространенные симптомы инсульта у собак включают:

  • неспособность ходить или ходьбу с нескоординированной походкой,
  • наклон головы,
  • аномальные движения глаз из стороны в сторону или вращательные (нистагм),
  • аномальное положение глаз (косоглазие),
  • потерю сознания,
  • аномальное поведение,
  • падение на одну сторону,
  • слепоту,
  • быстрое появление симптомов
  • и обмороки.

Причины инсультов у собак

Ветеринары обычно наблюдают всего несколько случаев инсульта у собак в год, а когда он случается, то, как правило, у очень старых собак, страдающих заболеваниями, которые могут увеличить риск образования тромбов или кровотечения. К основным заболеваниям, которые могут вызвать инсульт у собак, относятся:

  • болезни почек,
  • болезнь Кушинга (гиперадренокортицизм),
  • гипертония,
  • диабет,
  • болезни сердца,
  • нарушения кровообращения,
  • гипотиреоз,
  • рак
  • и высокие дозы стероидов, например, преднизолона.

Лечение инсульта у собак

Лечение инсульта у собак зависит от основной причины. Если инсульт вызван заболеванием, например, гипертонией, то необходимо лечить это заболевание. Поддерживающий уход необходим собакам, перенесшим инсульт. Оно может включать внутривенное введение жидкостей, противовоспалительные препараты и обезболивание. Ветеринар также может рекомендовать реабилитационную терапию, например, физиотерапию, чтобы помочь вашей собаке восстановить мышечный контроль и координацию.

Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Одноклассниках...

Инсульт у животных: признаки инсульта у собак и кошек
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Темы инсульт
Новости
МО РФ: в Харьковской области Су-34 накрыл управляемыми бомбами иностранных наёмников
Филипп Киркоров не появился на похоронах Юдашкина: поклонники решили, что из-за Аллы Пугачёвой
Единственные слова Аллы Пугачёвой на публике во время похорон Юдашкина: "Сейчас только о себе говорить!"
Эксперты рассказали, как проявляется конъюнктивит у лошадей
Доктор Гинзбург призвал есть на 20 процентов меньше для продления жизни
В Одессе и Николаеве уничтожены склады, мосты и железнодорожные пути
"Сразу после пробуждения кофе пить нельзя": Врач рассказала, в какое время лучше всего пить кофе
В Часовом Яре мощный артиллерийский удар по позициям ВСУ
В небо поднялись стратегические самолёты РФ и сейчас работают в режиме радиомолчания
В Артёмовск прибыли бойцы спецназа "Ахмат".
Популярное
НАТО не справится со злыми русскими: в Польше предупредили разжигателей войны

Польские власти продолжают провоцировать Россию на военную агрессию, но это грозит катастрофическими последствиями, уверен аналитик Рональд Баразон.

DWN: антироссийские провокации Польши приведут к новой мировой войне с миллионами жертв
"МК" сообщил, о чём умолчали военные ВС Румынии в инциденте с самолётом ВВС Польши L410 Turbole
Военные ВС Румынии умолчали об интересном факте в инциденте с самолётом ВВС Польши
Пять рекомендаций для контроля уровня холестерина
"Ловил куропаток": подозреваемый в покушении на Прилепина пытался оправдаться
Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова В мирное время власть быстро забывает своих героев. Вот и Суворова тоже забыли Сергей Лебедев Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
Появилось видео танковой дуэли Т-80 ВС РФ и танка ВСУ
Зелень может быть опасна для здоровья — врач Мясников
ЧВК "Вагнер" остаётся в Артёмовске: Путин, вероятно, вмешался в ситуацию
ЧВК "Вагнер" остаётся в Артёмовске: Путин, вероятно, вмешался в ситуацию
Последние материалы
МО РФ: в Харьковской области Су-34 накрыл управляемыми бомбами иностранных наёмников
Филипп Киркоров не появился на похоронах Юдашкина: поклонники решили, что из-за Аллы Пугачёвой
Единственные слова Аллы Пугачёвой на публике во время похорон Юдашкина: "Сейчас только о себе говорить!"
Неспособность ходить, наклон головы, слепота и другие признаки инсульта у собаки
Стресс у аквариумных рыб: кратковременный и долгосрочный
Эксперты рассказали, как проявляется конъюнктивит у лошадей
8 мая: День городов-героев, капитуляция Германии и памятник в Трептов-парке
Доктор Гинзбург призвал есть на 20 процентов меньше для продления жизни
Рожденные 8 мая Тельцы искренны и решительны
В Одессе и Николаеве уничтожены склады, мосты и железнодорожные пути
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников