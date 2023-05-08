Неспособность ходить, наклон головы, слепота и другие признаки инсульта у собаки

2:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Как владелец собаки вы понимаете, насколько важно следить за тем, чтобы ваш пушистый друг был здоров и счастлив. Однако некоторые заболевания могут возникнуть внезапно и оказать влияние на благополучие вашего питомца. Одним из таких заболеваний является инсульт.

Фото: www.pawtracks.com/

Понимание инсульта у собак

Хотя инсульты чаще встречаются у людей, собаки также могут страдать от них. Инсульты у собак вызываются потерей притока крови к участкам мозга, что приводит к повреждению тканей и неврологическим отклонениям. Существует два механизма, вызывающих инсульты у собак:

Закупорка кровеносных сосудов (ишемические инсульты). Кровоизлияния в мозг (геморрагические инсульты).

Ишемические инсульты чаще встречаются у собак.

Симптомы инсульта у собак

Симптомы инсульта у собак варьируются в зависимости от места в мозге, где произошел инсульт. Признаки инсульта у животных могут быть похожи на симптомы инсульта у людей, хотя животные не страдают невнятной речью или потерей памяти. Наиболее распространенные симптомы инсульта у собак включают:

неспособность ходить или ходьбу с нескоординированной походкой,

наклон головы,

аномальные движения глаз из стороны в сторону или вращательные (нистагм),

аномальное положение глаз (косоглазие),

потерю сознания,

аномальное поведение,

падение на одну сторону,

слепоту,

быстрое появление симптомов

и обмороки.

Причины инсультов у собак

Ветеринары обычно наблюдают всего несколько случаев инсульта у собак в год, а когда он случается, то, как правило, у очень старых собак, страдающих заболеваниями, которые могут увеличить риск образования тромбов или кровотечения. К основным заболеваниям, которые могут вызвать инсульт у собак, относятся:

болезни почек,

болезнь Кушинга (гиперадренокортицизм),

гипертония,

диабет,

болезни сердца,

нарушения кровообращения,

гипотиреоз,

рак

и высокие дозы стероидов, например, преднизолона.

Лечение инсульта у собак

Лечение инсульта у собак зависит от основной причины. Если инсульт вызван заболеванием, например, гипертонией, то необходимо лечить это заболевание. Поддерживающий уход необходим собакам, перенесшим инсульт. Оно может включать внутривенное введение жидкостей, противовоспалительные препараты и обезболивание. Ветеринар также может рекомендовать реабилитационную терапию, например, физиотерапию, чтобы помочь вашей собаке восстановить мышечный контроль и координацию.

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