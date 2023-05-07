Кошка царапает мебель, потому что хозяева не купили ей когтеточку

2:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Владельцам кошек свойственно чувствовать разочарование и беспомощность, когда они видят, что их любимый питомец царапает мебель, ковры и другие вещи. У хозяев даже может возникнуть желание отругать или наказать кошку за такое поведение. Однако важно помнить, что царапанье — это естественное и инстинктивное поведение кошек. Вместо того чтобы наказывать их, мы можем перенаправить это поведение на более подходящие альтернативы.

Фото: pixabay.com

Почему кошки царапаются?

Царапанье — это нормальное поведение кошек, которое начинается уже в возрасте восьми недель. Они царапают поверхности, чтобы пометить свою территорию визуально и химически, поскольку их ароматические железы в лапах выделяют феромоны, содержащие информацию об их здоровье, поле и статусе размножения. Царапанье также помогает кошкам точить когти и растягивать тело, что снимает мышечное напряжение. Кроме того, это действие провоцирует выделение успокаивающих химических веществ в их мозге, что помогает им чувствовать себя расслабленными и уменьшает беспокойство.

Кошки, естественно, предпочитают вертикальные поверхности, такие как стволы деревьев, чтобы царапать их на уровне глаз для визуальной маркировки и на уровне носа для химической маркировки. Домашние кошки могут царапать ручки диванов и ножки деревянной мебели без лакировки, поскольку эти материалы напоминают стволы деревьев. Они также могут царапать горизонтальные поверхности, такие как ковры, чтобы потянуться и снять беспокойство.

Как перенаправить поведение кошки, связанное с царапаньем

Обеспечьте подходящие альтернативы: когтеточки

Самый эффективный способ отучить кошек царапать мебель и ковры — предоставить им альтернативы, которые они предпочитают. Для этого лучше всего подходят когтеточки. Однако не все когтеточки одинаковы. Предпочтения вашей кошки в выборе материала для когтеточки могут быть разными, поэтому вам следует понаблюдать за ее поведением. Возможно, вам придется поэкспериментировать с различными материалами, такими как обивочная ткань, сизалевая веревка, ковер, дерево или картон, и отрегулировать угол и положение когтеточки в соответствии с предпочтениями вашей кошки.

Размещайте когтеточки в правильных местах

После того как вы определите материал, который предпочитает ваша кошка, поставьте когтеточку рядом с ее любимой мебелью в том месте, где она и другие члены семьи проводят много времени. Вы даже можете поставить когтеточку рядом с их кроватью, так как некоторые кошки могут захотеть почесаться сразу после пробуждения. В семьях с несколькими кошками должно быть несколько когтеточек, чтобы избежать конкуренции.

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