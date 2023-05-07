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Марина Лебедева

Дикие лошади в природе — это в основном потомки одомашненных скакунов

2:58
Зоосфера » Лошади

У нас, людей, давние отношения с лошадьми, мы используем их в самых разных целях — от сельского хозяйства до спорта. Однако после одомашнивания лошадей, более 6 тыс. лет назад, популяция по-настоящему диких лошадей значительно сократилась. Несмотря на это, идея о лошадях в дикой природе по-прежнему вызывает у многих восхищение. Итак, вопрос остается открытым: существуют ли еще дикие лошади в мире?

Дикие лошади в природе — это в основном потомки одомашненных скакунов
Фото: https://pofoto.club/

Дикие лошади: потомки одомашненных лошадей

Большинство лошадей, которые бродят в дикой природе по всему миру, на самом деле являются одичавшими лошадьми. Эти лошади — потомки одомашненных лошадей, которые были выпущены или сбежали из-под контроля человека и приспособились к жизни в дикой природе. Диких лошадей можно встретить во многих странах, включая американских мустангов, австралийских лошадей породы брумби, лошадей пустыни Намиб в Африке, лошадей мисаки-ума в Японии, циммаронов в Южной Америке и камаргских лошадей во Франции.

Последние из истинно диких лошадей: лошади Пржевальского

Единственные оставшиеся в мире по-настоящему дикие лошади, не имеющие одомашненных предков, — это лошади Пржевальского. Эти лошади были впервые обнаружены в конце 1800-х годов в Монголии и названы в честь русского исследователя Н. М. Пржевальского.

Все современные лошади Пржевальского произошли не только от 11 диких лошадей Пржевальского, но и от одной домашней лошади, поэтому многие рассматривают лошадь Пржевальского всё же не как вид, а как подвид вида "домашняя лошадь" или "дикая лошадь", считая разное число хромосом лошадей и лошадей Пржевальского случайной мутацией.

Лошади Пржевальского оказались под угрозой исчезновения из-за вмешательства человека и изменения климата. Поэтому специалисты по охране природы в партнерстве с зоопарками работают над увеличением их популяции с помощью программ разведения.

Защита последних диких лошадей

Монгольское правительство включило лошадей Пржевальского в список охраняемых видов. Поскольку в мире осталась только одна группа по-настоящему диких лошадей, крайне важно защитить и сохранить этих уникальных животных. Благодаря усилиям по охране природы мы сможем обеспечить выживание этих великолепных существ для будущих поколений.

В заключение следует отметить, что хотя в мире уже не осталось по-настоящему диких лошадей, существование одичавших лошадей и усилия по защите лошадей Пржевальского свидетельствуют о жизнестойкости этих животных. Сохраняя среду их обитания и защищая их от вмешательства человека, мы можем обеспечить выживание этих великолепных существ на долгие годы.

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Остров мустангов - Хабургаев в натуре | Живая Планета
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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