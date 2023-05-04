Камни, рак мочевого пузыря и ещё три причины проблем с мочеиспусканием у собак

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Проблемы с мочеиспусканием у собак встречаются довольно часто и могут варьироваться от простой инфекции мочевыводящих путей до более серьезных заболеваний, таких как почечная недостаточность или рак. Понимание признаков и симптомов проблем с мочеиспусканием у собак очень важно для предотвращения осложнений.

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Инфекция мочевого пузыря у собак

Инфекции мочевого пузыря также часто встречаются у собак и поддаются лечению рецептурными препаратами. Собаки с инфекциями мочевого пузыря могут пить больше воды и чаще совершать мочеиспускания. Очень важно следить за тем, как собака пьет и мочится, и при необходимости обращаться за ветеринарной помощью.

Болезни нижних мочевых путей у собак

Болезнь нижних мочевых путей — это термин, используемый для описания нескольких заболеваний, которые поражают мочевой пузырь и/или уретру у собак. У одних собак возникают инфекции, у других может быть воспаление без инфекции (стерильный цистит). Симптомы включают:

позывы к мочеиспусканию,

кровь в моче,

повышенное питье,

мочеиспускание в неположенных местах.

Лечение зависит от основной причины и может включать антибиотики, противовоспалительные препараты или другие лекарства.

Камни в мочевом пузыре у собак

Камни в мочевом пузыре могут стать чрезвычайной ситуацией, если их не лечить. Собаки с камнями в мочевом пузыре могут напрягаться при мочеиспускании, неоднократно пытаться помочиться, но пропускать лишь небольшое количество мочи или иметь кровавую мочу. Когда камень перемещается из мочевого пузыря в уретру, он может вызвать блокировку потока мочи, что приведет к разрыву мочевого пузыря и смерти. Лечение может включать хирургическое вмешательство или изменение рациона питания.

Рак мочевого пузыря у собак

Рак мочевого пузыря — это серьезное заболевание, которое поражает собак. Наиболее распространенным видом рака мочевого пузыря у собак является переходно-клеточная карцинома, которая может вызывать такие симптомы, как позывы к мочеиспусканию, кровь в моче и прохождение небольшого количества мочи. Варианты лечения зависят от степени тяжести заболевания и могут включать хирургическое вмешательство, химиотерапию или лучевую терапию.

Недержание мочи у собак

Недержание мочи — распространенное заболевание, которым страдают собаки, особенно самки. Оно характеризуется непроизвольным подтеканием мочи и часто вызвано слабым тонусом мышц сфинктера мочевого пузыря.

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