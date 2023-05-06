Владельцу животного бывает трудно обнаружить ранние признаки рака у собак. Однако раннее обнаружение — это ключ к тому, чтобы помочь вашей собаке бороться с этим заболеванием, и хорошая новость заключается в том, что в настоящее время существуют эффективные методы лечения.
Ниже перечислены наиболее распространенные признаки и симптомы рака у собак:
В зависимости от типа рака у собаки могут наблюдаться и другие симптомы. Например, у собак с раком мочевого пузыря в моче может быть кровь, или они могут напрягаться при мочеиспускании, а у собак с раком желудка рвота может быть красноватой или иметь вид "кофейной гущи". Если вы заметили какие-либо из этих симптомов, важно как можно скорее обратиться к ветеринару.
Хотя существует множество видов онкозаболевания, которые могут поражать собак, наиболее распространенным видом рака костей у собак является остеосаркома. Другие виды остеосаркомы включают хондросаркому м плоскоклеточную карциному, которые имеют схожие симптомы. Важно определить конкретный тип рака у вашей собаки, чтобы обеспечить эффективное лечение.
Лимфома — еще один распространенный вид рака у собак. Это рак лимфатической системы и лимфатических узлов. Наиболее распространенным симптомом является увеличение лимфатических узлов, но рак также может поражать желудочно-кишечный тракт, вызывая такие симптомы, как диарея, рвота или изменения в работе кишечника.
По данным экспертов, примерно у половины собак в возрасте старше 10 лет развивается рак. Хотя рак обычно делится на категории в зависимости от того, какие части тела он поражает, например, рак мочевого пузыря, костей или легких, обнаружить ранние симптомы часто бывает трудно. Однако следить за здоровьем собаки в домашних условиях крайне важно.
Когда вы гладите собаку, ощупывайте все ее тело в поисках шишек, бугорков, царапин, порезов, повреждений или язв. Распознавание ранних признаков рака — это важная составляющая того, чтобы дать вашему питомцу больше шансов побороть болезнь. Внимание к их физическому и эмоциональному "нормальному" состоянию очень важно для того, чтобы помочь им оставаться здоровыми.
Недавно компанией PetDx был разработан новый тест на выявление нескольких видов рака под названием OncoK9. Тест жидкой биопсии является неинвазивным и может помочь ветеринарам диагностировать труднообнаруживаемые виды рака, такие как рак селезенки, печени и легких у собак из группы высокого риска, у которых нет ранних признаков рака.
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