Рак у собак: раннее обнаружение заболевания поможет с ним успешно бороться

3:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Владельцу животного бывает трудно обнаружить ранние признаки рака у собак. Однако раннее обнаружение — это ключ к тому, чтобы помочь вашей собаке бороться с этим заболеванием, и хорошая новость заключается в том, что в настоящее время существуют эффективные методы лечения.

Фото: Kennady Longhurst

Шесть основных признаков рака у собак

Ниже перечислены наиболее распространенные признаки и симптомы рака у собак:

Снижение аппетита.

Летаргия.

Потеря веса.

Рвота.

Диарея.

Изменения в мочеиспускании и дефекации.

В зависимости от типа рака у собаки могут наблюдаться и другие симптомы. Например, у собак с раком мочевого пузыря в моче может быть кровь, или они могут напрягаться при мочеиспускании, а у собак с раком желудка рвота может быть красноватой или иметь вид "кофейной гущи". Если вы заметили какие-либо из этих симптомов, важно как можно скорее обратиться к ветеринару.

Наиболее распространённые виды рака у собак

Хотя существует множество видов онкозаболевания, которые могут поражать собак, наиболее распространенным видом рака костей у собак является остеосаркома. Другие виды остеосаркомы включают хондросаркому м плоскоклеточную карциному, которые имеют схожие симптомы. Важно определить конкретный тип рака у вашей собаки, чтобы обеспечить эффективное лечение.

Лимфома — еще один распространенный вид рака у собак. Это рак лимфатической системы и лимфатических узлов. Наиболее распространенным симптомом является увеличение лимфатических узлов, но рак также может поражать желудочно-кишечный тракт, вызывая такие симптомы, как диарея, рвота или изменения в работе кишечника.

Как распознать ранние признаки рака у собак

По данным экспертов, примерно у половины собак в возрасте старше 10 лет развивается рак. Хотя рак обычно делится на категории в зависимости от того, какие части тела он поражает, например, рак мочевого пузыря, костей или легких, обнаружить ранние симптомы часто бывает трудно. Однако следить за здоровьем собаки в домашних условиях крайне важно.

Когда вы гладите собаку, ощупывайте все ее тело в поисках шишек, бугорков, царапин, порезов, повреждений или язв. Распознавание ранних признаков рака — это важная составляющая того, чтобы дать вашему питомцу больше шансов побороть болезнь. Внимание к их физическому и эмоциональному "нормальному" состоянию очень важно для того, чтобы помочь им оставаться здоровыми.

Достижения в диагностике рака у собак

Недавно компанией PetDx был разработан новый тест на выявление нескольких видов рака под названием OncoK9. Тест жидкой биопсии является неинвазивным и может помочь ветеринарам диагностировать труднообнаруживаемые виды рака, такие как рак селезенки, печени и легких у собак из группы высокого риска, у которых нет ранних признаков рака.

Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости: Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Одноклассниках...