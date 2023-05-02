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Ирина Гусакова

Уход за кошкой: пять советов ветеринарного врача

Зоосфера » Кошки

По данным ВЦИОМ, больше чем у половины жителей нашей страны — у 67% опрошенных — есть домашние любимцы. В 57% случаев это коты или кошки, с которыми не нужно регулярно гулять и ухаживать за которыми как будто проще, чем за собаками. Только вот проще ли?

Уход за кошкой: пять советов ветеринарного врача

Ветеринарные врачи напоминают, что забота о питомце должна быть регулярной и своевременной, независимо от его размера. А потребности кошки важно учитывать не только в плане еды и питья, но и в других отношениях.

Как позаботиться о кошке: 5 советов ветеринарного врача

Не забывайте про груминг

Чтобы кошка чувствовала себя хорошо, важно, чтобы её кожа и шерсть были в полном порядке. Для этого необходимо регулярно бывать у грумера. И нет, визиты к профессионалу — это не только про красоту. Это про комфорт животного и ту самую заботу, которая нужна всем питомцам.

Следите за весом

Не только мы должны питаться разнообразно и сбалансированно. Кошке, чтобы быть здоровой и счастливой, тоже важно питаться правильно.

"Следите за активностью питомца и, конечно, рационом, который должен быть подобран в соответствии с возрастом, образом жизни, породой и состоянием здоровья животного. Сделать это самостоятельно, если вы не профессионал, довольно сложно. Поэтому лучше обратитесь в ветеринарную клинику за консультацией", — говорит Иван Пушилин, руководитель группы ветеринарных врачей ГК "Астрафарм".

Держите лоток в чистоте

Такое, казалось бы, несложное правило, о котором тем не менее полезно напомнить. Следите за тем, чтобы лоток всегда был в чистоте — это базовые правила гигиены котов и кошек. Так вы защитите питомца от проблем, связанных с распространением бактерий и паразитов.

Уделяйте внимание

Хотя кошачьи довольно независимы и "гуляют сами по себе", им нужно и важно ваше внимание. Вы можете просто посидеть вместе перед телевизором, а можете, что ещё лучше, поиграть. Обновите когтеточку, купите лакомство, не забывайте про вычесывание — и питомец ответит вам взаимностью.

Учитывайте потребности

Даже самая нежная и ласковая кошечка в период половой охоты может становиться капризной, агрессивной и недоброжелательной. И это не говоря уже о том, что под "горячую лапу" в попытках пометить территорию могут попасть дорогие ковры и хозяйская обувь. И чем больше масштаб катастрофы, тем чаще в доме звучит вопрос: "Может, пора кастрировать?"

Но кастрация — не единственный метод решения проблемы. В качестве гуманной альтернативы ей можно выбрать контрацептивные препараты.

"Удивительно, что только половина владельцев домашних животных знает о существовании контрацептивов. Остальные хозяева по-прежнему выбирают кастрацию, даже несмотря на то, что у каждой 7-й кошки возникает синдром реминантного яичника — когда признаки половой охоты проявляются через месяцы и даже годы, несмотря на операцию. Современные бигормональные препараты содержат в составе два гормона-аналога природных половых гормонов животных, за счёт чего дозу можно корректировать деликатно и безопасно для домашнего любимца", — объясняет Иван Пушилин, руководитель группы ветеринарных врачей ГК "Астрафарм".

Обратите внимание, что не все контрацептивы одинаково хороши: моногормональные препараты "первого поколения", например, небезопасны как раз из-за высоких доз гормонов, а капли на холку могут быть неэффективны из-за оседания на шерсти. Назначать контрацептивы, как и подбирать оптимальные дозировки, может только ветеринарный врач. 

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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