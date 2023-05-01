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Марина Лебедева

Эксперты рекомендуют пять лучших способов сохранить зубы вашей кошки чистыми и здоровыми

2:29
Зоосфера » Кошки

Поддержание чистоты и здоровья зубов вашей кошки должно быть приоритетом. Плохая гигиена зубов может стать причиной целого ряда проблем для вашего кошачьего друга, включая боль, дискомфорт и другие проблемы со здоровьем.

Эксперты рекомендуют пять лучших способов сохранить зубы вашей кошки чистыми и здоровыми

Устранение неприятного запаха изо рта

Неприятный запах изо рта часто является ранним признаком проблем с зубами у кошек. Если у вашей кошки неприятный запах изо рта, это может свидетельствовать о заболевании десен и кариесе. Не игнорируйте это, так как дальше будет только хуже. Периодически кровоточащие десны — не повод для беспокойства, но если вы заметили кровоточивость десен и неприятный запах изо рта, сопровождающийся слюнотечением, возможно, вашей кошке требуется профессиональная чистка или даже удаление зуба.

Планируйте ежегодные осмотры

Многие владельцы домашних животных забывают о том, что здоровье зубов является важной частью ежегодного визита кошки к ветеринару. Кошки могут страдать от проблем с зубами, которые, если их не лечить, могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. Профессиональная чистка зубов может помочь улучшить состояние зубов вашей кошки, а ветеринарный врач может оценить общее состояние здоровья вашей кошки, а также состояние ее полости рта.

Стимулируйте десны вашей кошки во время чистки зубов

Кариес часто начинается с раздраженных или воспаленных десен. Массаж десен вашей кошки не только ускоряет заживление, но и укрепляет десны, что снижает вероятность возникновения проблем с деснами в дальнейшем.

Спросите ветеринара о диете для зубов кошек

Рацион вашей кошки играет решающую роль в поддержании здоровья ее зубов. Проконсультируйтесь с ветеринаром, чтобы определить, какой корм лучше всего подходит для общего состояния здоровья и стоматологических потребностей вашей кошки. Для кошек, имеющих проблемы со здоровьем полости рта, существуют рецептурные диеты, специально разработанные для улучшения здоровья зубов вашей кошки.

Обеспечьте доступ к свежей воде

Свежая вода помогает смыть бактерии и частицы пищи, которые могут привести к проблемам с зубами. Убедитесь, что у вашей кошки всегда есть доступ к чистой, свежей воде.

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4 правила ухода за зубами кошки
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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