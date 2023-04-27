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Марина Лебедева

Пять распространённых признаков аллергии у собак, на которые следует обратить внимание

2:52
Зоосфера » Собаки

Владельцам собак неприятно видеть, что их пушистый друг страдает от аллергии. Однако аллергия у собак встречается довольно часто: до 25% питомцев с проблемами кожи имеют пищевую аллергию. Если учесть аллергию на блох и ингаляционные или экологические аллергены, такие как плесень или пыльца, то получится значительный процент собак, страдающих от аллергии.

Пять распространённых признаков аллергии у собак, на которые следует обратить внимание

Игнорировать симптомы аллергии недопустимо. Заболевание доставляет множество страданий собаке и может спровоцировать серьезные осложнения, не исключен и летальный исход. Решить эту проблему поможет своевременное обращение в ветеринарную клинику и адекватное лечение животного по назначению врача.

Постоянное царапанье

Одним из наиболее распространенных признаков аллергии у собак является зуд кожи. Степень зуда может варьироваться от легкой до сильной, причем некоторые собаки чешутся без остановки. В тяжелых случаях кожа может покраснеть, воспалиться и даже потерять шерсть.

Хронические ушные инфекции

У собак, страдающих аллергией, чаще всего возникают рецидивирующие ушные инфекции, которые не проходят до конца. Как и в случае с лапами, аллергия разрушает здоровый кожный барьер в ушах, что может привести к бактериальным или дрожжевым инфекциям, вызывающим зуд. У собак с аллергией, которым не поставлен диагноз и не назначено правильное лечение, уши часто утолщаются, воняют и становятся сырыми. В тяжелых случаях может потребоваться операция по удалению ушного канала.

Хроническая диарея и сопутствующие симптомы

Хотя кожа является наиболее распространенным местом, пораженным аллергией у собак, желудочно-кишечный тракт также может пострадать, если аллергия у собаки плохо поддается лечению. Некоторые симптомы аллергии, связанные с ЖКТ, включают диарею, рвоту, частое опорожнение кишечника, дискомфорт в животе, прохождение газов, булькающие звуки в кишечнике и постепенную потерю веса.

Красные глаза

Хотя аллергия на глазах у собак проявляется реже, это все же возможно. Если некоторые части глаз вашей собаки покраснели и воспалились, особенно если поражены оба глаза, возможно, это аллергия. Такое состояние называется аллергическим конъюнктивитом.

Чихание и насморк

Как и у людей, аллергия у собак может вызывать чихание и насморк. Если у вашей собаки наблюдаются эти симптомы, а также другие признаки, упомянутые выше, необходимо пройти диагностику и лечение у ветеринара.

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🐕🐾📝 Аллергия у собак: причины, виды и методы лечения
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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