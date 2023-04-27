Вы устали от запаха хорьковых выделений по всему дому? Для вас есть хорошие новости. Немного терпения и тренировки — и вы сможете приучить своего хорька пользоваться туалетом.
Лучше всего размещать туалет внутри клетки, так как гораздо сложнее приучить хорька пользоваться туалетом вне клетки. У хорьков быстрый обмен веществ, и они не будут пользоваться туалетом, если он находится слишком далеко. Если у вас есть клетка с несколькими уровнями, то желательно разместить туалетный ящик на каждом уровне.
Хорьки склонны ходить в углы, поэтому если ваш хорек уже проявил свои предпочтения, используйте это в своих интересах. Необходимо экспериментировать с разными местами, и, возможно, вам придется переставить лоток, если вашему хорьку не понравится угол, в который вы его поставили.
Хорьки по своей природе ленивые существа, и они могут не переступить через край туалета, если край слишком высокий. Лучше всего приобрести специально разработанный для хорьков туалет с низким бортиком, позволяющим легко входить и выходить. Такие туалеты обычно треугольные, с высокими спинками для предотвращения несчастных случаев. Для выстилки туалета лучше всего использовать прессованный газетный наполнитель или обычную газету. Глиняный наполнитель, используемый в кошачьих туалетах, не подходит для хорьков, так как они любят копать и зарываться. Газетный наполнитель более безопасен для их дыхательных и пищеварительных путей.
Когда у вас есть место в углу, туалет и наполнитель, следующий шаг — начать обучение:
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