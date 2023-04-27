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Марина Лебедева

Если у вас есть лоток, наполнитель и вкусняшка, следующий шаг — научить хорька ходить в туалет

2:50
Зоосфера » Экзотика

Вы устали от запаха хорьковых выделений по всему дому? Для вас есть хорошие новости. Немного терпения и тренировки — и вы сможете приучить своего хорька пользоваться туалетом.

Если у вас есть лоток, наполнитель и вкусняшка, следующий шаг — научить хорька ходить в туалет

Где разместить туалет

Лучше всего размещать туалет внутри клетки, так как гораздо сложнее приучить хорька пользоваться туалетом вне клетки. У хорьков быстрый обмен веществ, и они не будут пользоваться туалетом, если он находится слишком далеко. Если у вас есть клетка с несколькими уровнями, то желательно разместить туалетный ящик на каждом уровне.

Хорьки склонны ходить в углы, поэтому если ваш хорек уже проявил свои предпочтения, используйте это в своих интересах. Необходимо экспериментировать с разными местами, и, возможно, вам придется переставить лоток, если вашему хорьку не понравится угол, в который вы его поставили.

Выбор правильного туалета и подстилки

Хорьки по своей природе ленивые существа, и они могут не переступить через край туалета, если край слишком высокий. Лучше всего приобрести специально разработанный для хорьков туалет с низким бортиком, позволяющим легко входить и выходить. Такие туалеты обычно треугольные, с высокими спинками для предотвращения несчастных случаев. Для выстилки туалета лучше всего использовать прессованный газетный наполнитель или обычную газету. Глиняный наполнитель, используемый в кошачьих туалетах, не подходит для хорьков, так как они любят копать и зарываться. Газетный наполнитель более безопасен для их дыхательных и пищеварительных путей.

Приучение хорька к туалету

Когда у вас есть место в углу, туалет и наполнитель, следующий шаг — начать обучение:

  • Поставьте туалетный ящик в угол клетки, который любит использовать ваш хорек. Если есть небольшой кусочек фекалий, вы можете положить его в коробку, чтобы помочь вашему хорьку понять, что он должен туда ходить.
  • Когда вы застанете своего хорька проснувшимся после сна, сразу же поместите его в туалет. Хорьки обычно ходят в туалет сразу после пробуждения, поэтому это самое подходящее время, чтобы начать их приучать. Ваш хорек может выйти из туалета, но вы должны посадить его обратно. Это может быть игра в "туда-сюда" в течение некоторого времени, пока они не решат сходить. Не следует выпускать хорька из клетки, пока он не сходит в туалет.
  • Когда ваш хорек облегчится в ящике, задействуйте положительное подкрепление. Вы можете поощрить его лакомством, похвалой или игрой вне клетки. Положительное подкрепление — это ключ к успеху, поэтому обязательно используйте его каждый раз, когда ваш хорек пользуется туалетом.

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Как хорька ПРИУЧИТЬ К ЛОТКУ
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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