Ваша лошадь скоро родит: как правильно подготовиться к процессу выжеребки

2:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Лошади

Если вы являетесь владельцем лошади, которая в скором времени ожидает жеребенка, важно быть готовым к процессу родов и уходу, который потребуется после них.

Подготовка к родам

Беременность здоровой кобылы длится около 11 месяцев, и по мере приближения к родам вы можете заметить некоторые признаки. К ним относятся увеличенные молочные железы, более расслабленный или "опущенный" живот, а также возможное снижение аппетита. За несколько дней до родов из сосков вашей кобылы может выделиться немного белого молочного "воска", хотя это происходит не всегда. Если вы заметили эти признаки, пора перевести кобылу в просторное, тихое место вдали от других лошадей, например, в стойло с плотной подстилкой или небольшую ясли.

По мере приближения даты родов важно подготовить набор для родов, в который входят следующие предметы:

Термометр — для контроля температуры и здоровья кобылы и жеребенка после рождения до первого посещения ветеринара.

Полотенца — чтобы аккуратно высушить жеребенка после рождения, чтобы он не переохладился.

Разбавленный хлоргексидин — для смачивания пуповины после ее естественного отрыва от плаценты.

Клизма — поможет, если жеребенок испытывает трудности с прохождением первого помета.

Три стадии родов

Процесс родов состоит из трех этапов:

Стадия 1

На этом этапе, который длится несколько часов, ваша кобыла начнет проявлять признаки дискомфорта, поскольку ее матка сокращается. Она может торопиться, потеть, неоднократно ложиться и вставать, или иногда кататься. По мере продолжения схваток ее движения будут стимулировать продвижение жеребенка к шейке матки и родовому каналу. Давление на шейку матки заставит плаценту выпустить аллантоиновую жидкость, что называется "отхождением вод". Это знаменует конец стадии 1.

Стадия 2

Эта стадия длится 15-30 минут и включает в себя схватки вашей кобылы, которые включают потуги живота наряду с сокращениями матки. Схватки состоят из нескольких сильных толчков, за которыми следует короткий период отдыха, и повторяются до полного выхода жеребенка.

Во время рождения нормальное положение жеребенка — сначала появляются передние ноги и нос, а затем все остальное тело. Если вы заметили, что схватки прекратились в любой момент, если прогресс остановился или если первым выходит не нога, а что-то другое, немедленно позвоните ветеринару. Возможно, жеребенок находится в ненормальном положении и требует быстрой ветеринарной помощи.

Стадия 3

Эта стадия наступает в течение трех часов после рождения и знаменует собой прохождение оставшихся плодных оболочек и плаценты.

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