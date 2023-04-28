Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Марина Лебедева

Ваша лошадь скоро родит: как правильно подготовиться к процессу выжеребки

2:58
Зоосфера » Лошади

Если вы являетесь владельцем лошади, которая в скором времени ожидает жеребенка, важно быть готовым к процессу родов и уходу, который потребуется после них.

Ваша лошадь скоро родит: как правильно подготовиться к процессу выжеребки

Подготовка к родам

Беременность здоровой кобылы длится около 11 месяцев, и по мере приближения к родам вы можете заметить некоторые признаки. К ним относятся увеличенные молочные железы, более расслабленный или "опущенный" живот, а также возможное снижение аппетита. За несколько дней до родов из сосков вашей кобылы может выделиться немного белого молочного "воска", хотя это происходит не всегда. Если вы заметили эти признаки, пора перевести кобылу в просторное, тихое место вдали от других лошадей, например, в стойло с плотной подстилкой или небольшую ясли.

По мере приближения даты родов важно подготовить набор для родов, в который входят следующие предметы:

  • Термометр — для контроля температуры и здоровья кобылы и жеребенка после рождения до первого посещения ветеринара.
  • Полотенца — чтобы аккуратно высушить жеребенка после рождения, чтобы он не переохладился.
  • Разбавленный хлоргексидин — для смачивания пуповины после ее естественного отрыва от плаценты.
  • Клизма — поможет, если жеребенок испытывает трудности с прохождением первого помета.

Три стадии родов

Процесс родов состоит из трех этапов:

Стадия 1

На этом этапе, который длится несколько часов, ваша кобыла начнет проявлять признаки дискомфорта, поскольку ее матка сокращается. Она может торопиться, потеть, неоднократно ложиться и вставать, или иногда кататься. По мере продолжения схваток ее движения будут стимулировать продвижение жеребенка к шейке матки и родовому каналу. Давление на шейку матки заставит плаценту выпустить аллантоиновую жидкость, что называется "отхождением вод". Это знаменует конец стадии 1.

Стадия 2

Эта стадия длится 15-30 минут и включает в себя схватки вашей кобылы, которые включают потуги живота наряду с сокращениями матки. Схватки состоят из нескольких сильных толчков, за которыми следует короткий период отдыха, и повторяются до полного выхода жеребенка.

Во время рождения нормальное положение жеребенка — сначала появляются передние ноги и нос, а затем все остальное тело. Если вы заметили, что схватки прекратились в любой момент, если прогресс остановился или если первым выходит не нога, а что-то другое, немедленно позвоните ветеринару. Возможно, жеребенок находится в ненормальном положении и требует быстрой ветеринарной помощи.

Стадия 3

Эта стадия наступает в течение трех часов после рождения и знаменует собой прохождение оставшихся плодных оболочек и плаценты.

Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Одноклассниках...

Выкармливание жеребёнка коровьем молоком
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Новости
Охранник красноярской гимназии избил школьника дубинкой
Пять неожиданных проблем, которые могут возникнуть с выхлопной системой
Андрей Картаполов: ЦРУ снабжало Украину данными для точечных ударов по РФ
Вице-премьер России Хуснуллин посетил Артёмовск
ФАН: часть "сэкономленных" на налогах денег блогер Блиновская потратила на юбилей
Ветеринар Пушилин дал советы, как правильно подготовить кошку к поездке на природу
Блогер пожаловался на тонны мусора и неприятный запах на пляжах Крыма
КПРФ будет выдвигать своего кандидата на выборы президента в 2024 году
Отоларинголог Софья Мельник назвала АСИТ самым эффективным способом борьбы с весенней аллергией
РИА Новости: турагенты заявили о снижении цен на путёвки в Турцию для граждан РФ
Популярное
Мизинцев снят с должности замминистра обороны РФ, заявил Сладков

Ранее Мизинцев руководил Национальным центром управления обороны России.

Сладков: генерал-полковник Михаил Мизинцев снят с должности замминистра обороны РФ
РВ: в зоне спецоперации на Украине военные ВС России уничтожили боевика-перебежчика из РФ
Армия России ликвидировала украинского анархиста Дмитрия Петрова
Каша на молоке по утрам опасна для здоровья: гастроэнтеролог назвала причину
О возможных космических сражениях предупредил Гундаров
Рожденные 27 апреля под знаком зодиака Тельцы уверены в себе Соломон Соловьев Для развития современной России нужна внятная культура производства Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская
Ту-22 и Ту-95 ВКС РФ нанесли мощный удар по Украине: тревога повсюду
Вскрылся грандиозный обман с продажей замка Пугачёвой
Армия России нанесла удар по многоэтажке в Артёмовске
Армия России нанесла удар по многоэтажке в Артёмовске
Последние материалы
Авиакомпания "Россия" получила запланированные SSJ-100 от "Аэрофлота"
РВ: позиции ВСУ под Бахмутом завалены телами убитых солдат ВСУ
Милонов назвал Блиновскую глупой провинциальной женщиной, попавшей в столицу
Юрист Безделин сообщил о наказании для тех, кто ходит в туалет во дворах домов
Родители актрисы Оксаны Акиньшиной дважды подавали на неё в суд из-за неуплаты алиментов на сына
Дзюдоиста и экс-депутата Госдумы Дмитрия Носова объявили в уголовный розыск в Индонезии
Мускарики — выбор для тех, кто хочет иметь неприхотливый и красивый сад
Яков Кедми рассказал, почему США боятся потерять Украину
В Минобороны Германии анонсировали поставки танков Leopard 1 Украине в середине года
ТАСС: массовые перемещения ВСУ фиксируют в Николаевской и Херсонской областях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников