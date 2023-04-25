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Марина Лебедева

Водные черепахи могут прожить с вами в доме более 40 лет

2:45
Зоосфера » Экзотика

Черепахи стали популярными домашними животными среди тех, кто ищет долговременного компаньона. Однако учитывая большое количество видов, трудно определить, как долго проживет ваша домашняя черепаха. Хотя точную продолжительность жизни многих видов черепах определить сложно, вот что вам нужно знать о продолжительности жизни черепах.

Водные черепахи могут прожить с вами в доме более 40 лет

Виды водных черепах

Водные черепахи, такие как красноухие полозы и расписные черепахи, теоретически могут жить до 40 лет и более. Другие виды, такие как африканские боковые черепахи и карликовые черепахи, могут жить 25 лет и более.

Наземные черепахи

Сухопутные коробчатые черепахи, разведение и содержание которых в качестве домашних животных запрещено во многих странах, потенциально могут прожить до 100 лет, а средняя продолжительность жизни в неволе составляет 40-50 лет.

Факторы, способствующие долгой жизни черепах

Одним из факторов, который, по-видимому, играет большую роль в продолжительности жизни черепах, является их относительно медленный метаболизм, который помогает им справляться с такими вещами, как болезни и старение, не так быстро, как птицам или другим домашним животным. Это также помогает им жить длительное время без пищи и воды. Черепахи к тому же способны впадать в брумацию и эстивацию, состояния покоя у рептилий, напоминающие спячку, во время перепадов температур.

Как помочь вашей домашней черепахе прожить дольше

Самым важным фактором в достижении долгой жизни домашних черепах является правильный уход за ними. Как отмечают ветеринары, этот уход начинается прежде всего с температуры. Температура воды для черепах должна составлять около 20 градусов по Цельсию. Кроме того, важно использовать фильтры для водных компонентов аквариума для черепах, чтобы не допустить попадания токсинов, таких как аммиак. Сам вольер также играет определенную роль, и владельцы должны рассчитывать на приобретение более просторных стеклянных вольеров по мере роста черепах.

Диета — еще один важный фактор. Ветеринары рекомендуют сочетать имеющийся в продаже корм для черепах с зеленью, такой как салат-латук или зелень одуванчика, чтобы сбалансировать рацион домашней черепахи. В качестве лакомства могут выступать дождевые черви, мелкая рыба, креветки или другие водные беспозвоночные. В зависимости от вида черепахи некоторым из них требуется более специфическая диета.

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Сколько живут домашние черепахи?
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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