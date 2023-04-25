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Марина Лебедева

Аллергия у кошек: пищевая, на блох и ещё четыре типа

3:12
Зоосфера » Кошки

Как владельцы домашних животных, мы любим видеть наших пушистых компаньонов здоровыми и счастливыми. Однако, как и у людей, у наших кошек может развиться аллергия, которая может повлиять на их здоровье и качество жизни.

Аллергия у кошек: пищевая, на блох и ещё четыре типа

Аллергия — специфическая реакция иммунной системы на воздействие вещества, вызывающего ее, — аллергена. Эти компоненты могут проникать в организм снаружи или образовываться внутри него из-за наличия какой-либо патологии.

Иммунитет пытается справиться с аллергенами самостоятельно. Как только они попадают в организм, иммунная система "изучает" их и пытается создать антитела для устранения — иммуноглобулины. Они соединяются с базофилами и "считывают" строение аллергена. При повторном попадании его в организм выделяется специальный защитный компонент — гистамин. Именно он вызывает проявление симптомов аллергии.

Симптомы аллергии у кошек

Симптомы аллергии у кошек могут варьироваться в зависимости от типа аллергии и затронутой системы организма. Наиболее распространенные симптомы включают:

  • Кожа: кошки могут вылизывать, жевать или тереть свою кожу, что приводит к инфекциям и выпадению шерсти.
  • Желудочно-кишечный тракт: симптомы обычно проявляются в виде рвоты или диареи.
  • Дыхательная система: включает нижние и верхние дыхательные пути, часто с выделениями из носа.
  • Глазные: аллергены часто вызывают конъюнктивит.

Виды аллергии у кошек

Ветеринары выделяют шесть основных типов аллергии у кошек:

  • Пищевая аллергия.
  • Атопический дерматит, или аллергия на окружающую среду.
  • Аллергический дерматит на блох.
  • Аллергический контактный дерматит.
  • Кожные высыпания от лекарств.
  • Аллергический бронхит, или кошачья астма.

Диагностика аллергии у кошек

Если вы заметили хотя бы один из перечисленных выше видов, необходимо отвести кошку к ветеринару для постановки правильного диагноза. Ветеринар проведет физический осмотр, анализ крови и кожные тесты, чтобы определить тип аллергии и степень ее тяжести.

Лечение аллергии у кошек

Лечение аллергии у кошек зависит от типа и тяжести аллергии. Общие методы лечения включают в себя:

  • Избегание воздействия аллергена.
  • Рецептурные лекарства, такие как антигистаминные препараты, кортикостероиды и иммунотерапия.
  • Местные препараты, такие как шампуни и мази.
  • Изменение рациона питания, например, гипоаллергенная диета.
  • Восстановление и лечение аллергии у кошек

Аллергия у кошек — это, как правило, пожизненное заболевание, которое требует постоянного лечения. Очень важно следовать рекомендованному ветеринаром плану лечения, включая прием лекарств и изменение рациона питания. Кроме того, регулярные осмотры необходимы для контроля состояния кошки и корректировки лечения в случае необходимости.

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Аллергия у Кошек: Причины, Симптомы и Лечение // Сеть Ветклиник БИО-ВЕТ
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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