Аллергия у кошек: пищевая, на блох и ещё четыре типа

3:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Как владельцы домашних животных, мы любим видеть наших пушистых компаньонов здоровыми и счастливыми. Однако, как и у людей, у наших кошек может развиться аллергия, которая может повлиять на их здоровье и качество жизни.

Аллергия — специфическая реакция иммунной системы на воздействие вещества, вызывающего ее, — аллергена. Эти компоненты могут проникать в организм снаружи или образовываться внутри него из-за наличия какой-либо патологии. Иммунитет пытается справиться с аллергенами самостоятельно. Как только они попадают в организм, иммунная система "изучает" их и пытается создать антитела для устранения — иммуноглобулины. Они соединяются с базофилами и "считывают" строение аллергена. При повторном попадании его в организм выделяется специальный защитный компонент — гистамин. Именно он вызывает проявление симптомов аллергии.

Симптомы аллергии у кошек

Симптомы аллергии у кошек могут варьироваться в зависимости от типа аллергии и затронутой системы организма. Наиболее распространенные симптомы включают:

Кожа: кошки могут вылизывать, жевать или тереть свою кожу, что приводит к инфекциям и выпадению шерсти.

Желудочно-кишечный тракт: симптомы обычно проявляются в виде рвоты или диареи.

Дыхательная система: включает нижние и верхние дыхательные пути, часто с выделениями из носа.

Глазные: аллергены часто вызывают конъюнктивит.

Виды аллергии у кошек

Ветеринары выделяют шесть основных типов аллергии у кошек:

Пищевая аллергия.

Атопический дерматит, или аллергия на окружающую среду.

Аллергический дерматит на блох.

Аллергический контактный дерматит.

Кожные высыпания от лекарств.

Аллергический бронхит, или кошачья астма.

Диагностика аллергии у кошек

Если вы заметили хотя бы один из перечисленных выше видов, необходимо отвести кошку к ветеринару для постановки правильного диагноза. Ветеринар проведет физический осмотр, анализ крови и кожные тесты, чтобы определить тип аллергии и степень ее тяжести.

Лечение аллергии у кошек

Лечение аллергии у кошек зависит от типа и тяжести аллергии. Общие методы лечения включают в себя:

Избегание воздействия аллергена.

Рецептурные лекарства, такие как антигистаминные препараты, кортикостероиды и иммунотерапия.

Местные препараты, такие как шампуни и мази.

Изменение рациона питания, например, гипоаллергенная диета.

Восстановление и лечение аллергии у кошек

Аллергия у кошек — это, как правило, пожизненное заболевание, которое требует постоянного лечения. Очень важно следовать рекомендованному ветеринаром плану лечения, включая прием лекарств и изменение рациона питания. Кроме того, регулярные осмотры необходимы для контроля состояния кошки и корректировки лечения в случае необходимости.

Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости: Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Одноклассниках...