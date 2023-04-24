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Марина Лебедева

Кошка приносит подарок? Она хочет научить вас охотиться или делиться добычей

2:43
Зоосфера » Кошки

Как владелец кошки, вы, возможно, сталкивались с тем, что ваш пушистый друг приносит вам подарки. Некоторые кошки могут предложить свои любимые игрушки, другие могут подарить хозяевам мертвых птиц или грызунов. Но почему кошки приносят такие подарки и можно ли остановить это?

Кошка приносит подарок? Она хочет научить вас охотиться или делиться добычей

Понимание мотивации поведения, связанного с дарением подарков

Чтобы понять, почему кошки приносят подарки, необходимо рассмотреть мотивацию такого поведения. Кошки могут приносить в подарок разные предметы, например, игрушки или добычу, и у каждого типа подарка может быть своя мотивация.

Кошки, которые предлагают игрушки в качестве подарка

Некоторые кошки могут приносить хозяевам свои любимые игрушки, особенно когда хотят поиграть. Будучи прирожденными охотниками, кошки обладают сильным инстинктом преследования и захвата добычи. Поэтому когда ваша кошка приносит вам игрушку, это может быть способом пригласить вас поиграть с ней.

Кошки, которые приносят добычу в подарок

Когда кошка приносит вам мертвую птицу или грызуна, это может показаться неприятным, но на самом деле это естественное поведение кошек. Будучи охотниками, кошки инстинктивно привлекают мелких, быстро передвигающихся животных, таких как мыши или птицы. Поймав добычу, они могут съесть ее или поиграть с ней.

Почему же некоторые кошки приносят свою добычу хозяевам в качестве подарка? Согласно одной из теорий, они могут пытаться научить своих хозяев охотиться или делиться добычей в качестве способа сближения. Кроме того, кошки могут усвоить, что принесение добычи хозяину приводит к привлечению внимания или вознаграждению, что может подкрепить такое поведение.

Как управлять поведением, связанным с дарением подарков

Если вы хотите, чтобы ваша кошка не приносила нежелательные подарки в ваш дом, вы можете сделать несколько вещей. Вот несколько советов:

  • Держите кошку в помещении. Это лучший способ предотвратить охоту и убийство местных диких животных.
  • Обеспечьте кошке умственную и физическую стимуляцию. Регулярно вовлекайте кошку в игры, используя игрушки, имитирующие охоту. Вы также можете попробовать использовать игрушки-головоломки с кормовой начинкой, чтобы кошка была занята и довольна.
  • Примите поведение вашей кошки. Если все остальное не помогает, вы можете просто оценить тот факт, что ваша кошка любит приносить вам подарки, даже если они не всегда приятны.

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Почему кошки приносят домой убитых животных?
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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