Мозг кошки меньше, чем у собаки, но в нем в два раза больше нейронов

Обладают ли кошки таким же уровнем интеллекта, как и собаки, или они умнее? Большинство людей считают, что кошки не могут выполнять сложные задачи, такие как поиск и спасение, поиск бомб или работа в полиции. Несмотря на то, что у кошек набор навыков отличается от собачьих, это не значит, что они менее умны. На самом деле, некоторые кошки даже более сообразительны, чем собаки.
Мозг кошки, хотя и небольшой, занимает около 0,9 процента от массы тела. Это относительно небольшой процент по сравнению со средней собакой, мозг которой занимает около 1,2 процента массы тела. Однако сложная кора головного мозга кошки, отвечающая за обработку информации, содержит в два раза больше нейронов, чем кора головного мозга собаки. Кора головного мозга интерпретирует информацию, язык, принимает рациональные решения и решает сложные задачи.
Было проведено мало исследований, посвященных изучению интеллекта кошек. Исследование 2009 года показало, что кошки не так эффективно, как другие животные, например, рыбы или собаки, определяют различные количества предметов или считают. Другое исследование показало, что кошки следят за указательными жестами и могут решать простые головоломки для получения пищи, но когда они сталкиваются с неразрешимыми головоломками, они упорствуют, в то время как собаки ищут помощи у своих хозяев.
Чтобы определить уровень интеллекта вашей кошки, вы можете понаблюдать за ее поведением. Вот несколько тестов, которые вы можете провести дома:
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