Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Марина Лебедева

Мозг кошки меньше, чем у собаки, но в нем в два раза больше нейронов

2:26
Зоосфера » Кошки

Обладают ли кошки таким же уровнем интеллекта, как и собаки, или они умнее? Большинство людей считают, что кошки не могут выполнять сложные задачи, такие как поиск и спасение, поиск бомб или работа в полиции. Несмотря на то, что у кошек набор навыков отличается от собачьих, это не значит, что они менее умны. На самом деле, некоторые кошки даже более сообразительны, чем собаки.

Мозг кошки меньше, чем у собаки, но в нем в два раза больше нейронов

Кошачий интеллект: Мозг кошки

Мозг кошки, хотя и небольшой, занимает около 0,9 процента от массы тела. Это относительно небольшой процент по сравнению со средней собакой, мозг которой занимает около 1,2 процента массы тела. Однако сложная кора головного мозга кошки, отвечающая за обработку информации, содержит в два раза больше нейронов, чем кора головного мозга собаки. Кора головного мозга интерпретирует информацию, язык, принимает рациональные решения и решает сложные задачи.

Кошки и интеллект: Исследования

Было проведено мало исследований, посвященных изучению интеллекта кошек. Исследование 2009 года показало, что кошки не так эффективно, как другие животные, например, рыбы или собаки, определяют различные количества предметов или считают. Другое исследование показало, что кошки следят за указательными жестами и могут решать простые головоломки для получения пищи, но когда они сталкиваются с неразрешимыми головоломками, они упорствуют, в то время как собаки ищут помощи у своих хозяев.

Как определить, умна ли ваша кошка

Чтобы определить уровень интеллекта вашей кошки, вы можете понаблюдать за ее поведением. Вот несколько тестов, которые вы можете провести дома:

  • Социальные способности: Понаблюдайте, общительна ли ваша кошка, реагирует ли она на зов, приветствует ли вас, когда вы приходите домой, или садится рядом с вами на диван.
  • Навыки выживания: Кошки — прирожденные охотники, и инстинкт выживания делает их отличными охотниками.
  • Решение проблем: Есть ли у вашей кошки привычка разбирать вещи или открывать закрытые двери?
  • Вокализация: Прислушайтесь к вокализации вашей кошки, например, к ее мяуканью и мурлыканью.

Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Одноклассниках...

Насколько умная у меня кошка? Проверка умственных способностей кошки.
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Новости
Российский политолог Сергей Марков выругался матом в эфире британского канала BBC
В российских больницах примерно 30 процентов врачей старше 55 лет
Сладков: между МО РФ и ВСУ началась схватка на информационном фронте с целью выяснить, кто хитрее
Инспектор ВС ФРГ Бройер заявил, что контрнаступлению ВСУ мешает влажная земля
РИА Новости: Тайвань готовится дать отпор при вторжении КНР
РИА Новости: Киев заманивает граждан в капкан
Глава МИД Украины Кулеба признался, что не знает, чем обернётся контрнаступление Киева
Baza: ФСБ РФ предотвратила теракт в воинской части в подмосковной Балашихе
Esquire: кофеин вызывает психологическую и физическую зависимости
"База": ВСУ пытались атаковать военный полигон и аэродром в Воронежской области
Популярное
Двоих похоронила: Бабкина покидает Москву после внезапных потрясений

Российская певица Надежда Бабкина после похорон модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина решила уехать из Москвы для восстановления сил.

Российская певица Надежда Бабкина после скандальных похорон Зайцева покидает Москву
Эндокринолог Гуреева сообщила гражданам РФ, как быстро избавиться от жира на животе
О том, как избавиться от жира на животе, рассказала эндокринолог
Появились кадры, на которых российский дрон взорвался в руках бойца ВСУ
Россия вскрыла системы HIMARS в зоне СВО Украине — MWM
Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова В мирное время власть быстро забывает своих героев. Вот и Суворова тоже забыли Сергей Лебедев Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
Пугачёва опубликовала старые фото с ветеранами: "Как вас не хватает"
Сорок боевиков ВСУ умерли после того, как поели пельмени
Лидеры постсоветских стран прибыли на парад Победы по просьбе Си Цзиньпина, считает Марков
Лидеры постсоветских стран прибыли на парад Победы по просьбе Си Цзиньпина, считает Марков
Последние материалы
Российский политолог Сергей Марков выругался матом в эфире британского канала BBC
В российских больницах примерно 30 процентов врачей старше 55 лет
Сладков: между МО РФ и ВСУ началась схватка на информационном фронте с целью выяснить, кто хитрее
Инспектор ВС ФРГ Бройер заявил, что контрнаступлению ВСУ мешает влажная земля
Основные критерии выбора экипировки для бега
РИА Новости: Тайвань готовится дать отпор при вторжении КНР
РИА Новости: Киев заманивает граждан в капкан
Глава МИД Украины Кулеба признался, что не знает, чем обернётся контрнаступление Киева
Baza: ФСБ РФ предотвратила теракт в воинской части в подмосковной Балашихе
Esquire: кофеин вызывает психологическую и физическую зависимости
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников