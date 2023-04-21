Кошка трётся о вас? Она показывает, что вы живёте на её территории и ей от этого спокойно

2:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки — загадочные животные, известные своим особенным поведением. Многим владельцам кошек бывает трудно понять своих питомцев. Может потребоваться много времени, чтобы завоевать доверие и установить связь с вашей кошкой.

Что означает, когда кошка трется о вас?

У кошек есть ароматические железы на подбородке, щеках, макушке головы и основании хвоста, которые содержат феромоны. Когда кошки трутся мордой или хвостом о людей, других животных или предметы домашнего обихода, они оставляют феромон, который можно распознать.

Этому поведению кошки учатся и передают его от матери к котенку. Потирание и удары головой в кошачьем сообществе обычно являются признаками обозначения территории, принятия в группу и/или приветствия и обожания. Потирание о что-то также может использоваться для сбора информации, поскольку кошки в значительной степени полагаются на свое обоняние.

Итак, наши пушистики трутся о нас и предметы в доме, чтобы распространить феромоны, вырабатываемые железами, которые расположены по всему их телу, и которые другие кошки могут “прочитать”, чтобы получить огромное количество информации. Эти феромоны могут означать множество вещей, от привязанности до территориальной маркировки

Если ваша кошка решит потереться о вас, это следует рассматривать как знак почета, поскольку это еще один шаг к тому, чтобы быть принятым в их кошачий мир.

Приветствие

Чаще всего, когда кошка трется головой или телом о вашу ногу, это знак приветствия. Это означает, что кошка рада вас видеть, и вы можете заметить это, если вас долго не было дома.

Притязание на вас с помощью запаха

Кошки — территориальные животные и будут требовать от своих хозяев часть своей территории. Когда кошка трется о что-то, она формирует принадлежность к этому человеку, животному или предмету, принимая его в свое окружение и утверждая его как свой собственный.

Кошки метят свою территорию периодически, особенно на предметах в своем окружении, поскольку эти запахи не вечны и их нужно "наносить" заново, чтобы кошка чувствовала себя спокойно в своем окружении.

Когда вы возвращаетесь домой после прогулки, личный запах вашей кошки уже покинул вас. Поэтому они хотят снова пометить вас своим запахом, потираясь, ударяясь головой, облизываясь или даже слегка покусывая вас. Это позволяет кошке вернуть свою территорию и, как считается, повышает уровень эндорфинов, что дает ей ощущение спокойствия, счастья и безопасности.

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